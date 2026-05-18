وحش هجين ببدلة فاخرة.. بنتلي تكشف عن جيل جديد من كونتيننتال

تواصل شركة بنتلي (Bentley) تعزيز حضورها في سوق السيارات الفاخرة عبر توسيع عائلة كونتيننتال بإطلاق فئة جديدة كلياً تأتي بنسختي الكوبيه والكابريوليه، لتقدم مزيجاً متقناً بين الأداء الرياضي والرفاهية المطلقة، مع اعتماد منظومة هجينة متطورة تمنح السائق تجربة قيادة مرنة تجمع بين الهدوء داخل المدن والقوة على الطرق المفتوحة.

يمثل هذا الطراز حلقة وصل ذكية بين النسخة القياسية والفئة الأعلى أداءً، ليمنح عشاق القيادة خياراً وسطاً يجمع بين الطابع العملي اليومي وروح السيارات الرياضية، دون التخلي عن الفخامة أو الكفاءة المستدامة.

منظومة أداء الهايبرد التي لا تقهر

تعتمد السيارة على نظام أداء هجين متطور يجمع بين محرك بنزين ثماني الأسطوانات مزود بشاحن توربيني مزدوج ومحرك كهربائي داعم، لتصل القوة الإجمالية إلى ما يقارب 680 حصاناً، مع عزم دوران هائل يضمن استجابة فورية على مختلف السرعات.

وتنعكس هذه القوة على الأداء بشكل لافت، إذ تنطلق السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.5 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى أكثر من 300 كيلومتر في الساعة. كما توفر إمكانية القيادة الكهربائية الصامتة لمسافة تصل إلى نحو 80 كيلومتراً، ما يجعلها مناسبة تماماً للقيادة اليومية داخل المدن.

ولا يقتصر الابتكار على الأرقام، بل يمتد إلى طريقة إدارة القوة بين المحركين، حيث يعمل النظام الهجين بانسيابية عالية لملء أي فجوة في الاستجابة، ما يمنح السائق شعوراً دائماً بالقوة الجاهزة دون تأخير.

شاسيه "سبيد" الرياضي

اعتمدت السيارة على منظومة شاسيه متطورة مستمدة من النسخ الأعلى أداءً لدى الشركة، ما يمنحها توازناً دقيقاً بين الراحة الرياضية والثبات العالي.

وتشمل هذه المنظومة توجيهاً للعجلات الخلفية ونظاماً نشطاً لمنع التمايل، إضافة إلى نظام تفاضلي إلكتروني محدود الانزلاق يعمل بذكاء على توزيع القوة بين العجلات الخلفية حسب ظروف الطريق، ما يعزز التماسك في المنعطفات ويمنح السيارة رشاقة لافتة رغم وزنها الكبير.

كما توفر أنظمة القيادة المتقدمة إمكانية تخصيص التجربة بالكامل، بما في ذلك وضعيات رياضية تسمح بقدر محسوب من الانزلاق الخلفي لعشاق القيادة الديناميكية، مع إمكانية تعطيل بعض أنظمة الثبات للسائقين الأكثر خبرة.

هوية بصرية شرسة بتفاصيل معتمة

تحمل السيارة هوية بصرية أكثر حدة من النسخ التقليدية، مع تفاصيل خارجية داكنة تعكس طابعاً رياضياً واضحاً. وتشمل هذه اللمسات شبكة أمامية سوداء لامعة، وشعارات داكنة، ومرايا جانبية بلون أسود أنيق، إلى جانب مخارج عادم بتصميم رياضي.

وتكتمل الصورة بعجلات كبيرة قياس 22 بوصة بتصميم متعدد الأضلاع، مع مصابيح أمامية وخلفية بتقنيات إضاءة حديثة تعزز الطابع العصري للسيارة.

مقصورة تجمع بين الفخامة والروح الرياضية

في الداخل، تحافظ السيارة على هوية بنتلي الفاخرة مع إضافة لمسات رياضية واضحة، حيث يظهر الجلد الفاخر بتصميم ثنائي اللون، إلى جانب استخدام خامات حديثة بملمس رياضي على المقود والمقاعد.

كما تتوفر تطعيمات سوداء لامعة تضيف إحساساً بالفخامة العصرية، مع إمكانية اختيار مواد أخف وزناً وأكثر تميزاً مثل ألياف الكربون، ما يعزز الطابع الرياضي دون المساس بجو الفخامة المعروف عن العلامة البريطانية.

معادلة جديدة للفخامة والأداء

بهذا الطراز الجديد، تقدم بنتلي رؤية مختلفة لمفهوم السيارات الفاخرة، حيث لم يعد الأداء الرياضي نقيضاً للرفاهية أو الاستدامة، بل أصبح جزءاً من معادلة متكاملة تجمع بين القوة والهدوء والتقنية المتقدمة.

إنها خطوة تؤكد أن الجيل الجديد من السيارات الفاخرة لم يعد يكتفي بالقوة وحدها، بل يبحث عن تجربة قيادة ذكية، متوازنة، ومصممة لتناسب أسلوب الحياة الحديث.