كيف ينقذ نظام "تسلا فيجن" حياتك قبل وقوع الحادث؟

في نقلة نوعية لعالم السيارات، لم تعد أنظمة الأمان تنتظر وقوع الكارثة لتتحرك. أعلنت شركة تسلا عن تحديث ثوري لنظام الكاميرات الخاص بها "تسلا فيجن"، يجعله قادراً على توقع الاصطدامات وتجهيز السيارة لحماية الركاب قبل حدوثها فعلياً. هذا التحديث البرمجي السلس يحول مفهوم السلامة من مجرد رد فعل إلى استباق ذكي ينقذ الأرواح.

وطوال عقود، اعتمدت السيارات على حساسات مادية داخل الهيكل. فكرتها بسيطة تعتمد على أنه عند وقوع صدمة قوية، تستشعر الحساسات هذا التشوه وتطلق الوسائد الهوائية وتشد أحزمة الأمان.

لكن العيب هنا هو الوقت، فالنظام ينتظر وقوع الضرر الفعلي ليتأكد أنه حادث وليس مجرد مطب عنيف، وخلال هذا التأخير البسيط، يكون جسد الراكب قد اندفع للأمام بالفعل.

كاميرات ترى الخطر قبل أن يلمسك

هنا يتدخل الابتكار الجديد، فبدلاً من انتظار الصدمة المادية، يستخدم نظام تسلا فيجن شبكة من الكاميرات فائقة الدقة المرتبطة بذكاء اصطناعي يراقب الطريق باستمرار.

عندما يدرك النظام أن الحادث أصبح حتمياً، فإنه يحسب الوقت المتبقي وقوة الضربة المتوقعة، ويرسل أمراً فورياً بتجهيز الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان قبل أن يلمس العائق هيكل السيارة الخارجي.

70 جزءاً من الثانية.. الفارق بين الحياة والموت

قد تتساءل إن كان يهم حقاً توفير 70 جزءاً من الثانية فقط، وفي فيزياء الحوادث، الإجابة هي نعم وبقوة. ففي الحوادث السريعة، يندفع جسد الإنسان للأمام خلال 50 إلى 60 جزءاً من الثانية فقط.

تجهيز الوسائد قبل بدء هذه الحركة يضمن فتحها بالشكل المثالي لتلقي الصدمة وتوزيع الضغط، مما يقلل بشكل هائل من خطر الإصابات البالغة.

ولم تأتِ هذه الدقة من تجارب مختبرية محدودة، بل هي نتيجة تدريب الذكاء الاصطناعي على ملايين الأميال من القيادة الحقيقية، وتحليل بيانات آلاف الحوادث الواقعية حول العالم.

تحديثات عن بعد

لا يلغي هذا النظام الجديد الحساسات التقليدية، بل يعمل كجرس إنذار مبكر يجعل استجابة السيارة أسرع وأكثر ذكاء.

المثير في الأمر أن تسلا بدأت في إرسال هذه الميزة لاسلكياً عن بعد كأي تحديث لتطبيق على هاتفك. وتشمل الطرازات المدعومة بهذا التحديث موديل 3 وموديل Y المنتجة من عام 2023 فما فوق وبعض نسخ 2022، بالإضافة إلى الطرازات الحديثة من موديل S وموديل X.

تحديات

رغم هذا الإنجاز المبهر، لا تزال هناك تحديات طبيعية يواجهها النظام، مثل الضباب الكثيف أو الأمطار الغزيرة التي قد تعيق رؤية الكاميرات، بالإضافة إلى التحدي المستمر المتمثل في ضبط الخوارزميات لتجنب إطلاق الوسائد الهوائية عن طريق الخطأ.

ومع ذلك، تثبت هذه الخطوة أن سيارات اليوم أصبحت أشبه بأجهزة ذكية تتطور قدراتها وتصبح أكثر أماناً مع مرور الوقت، دون الحاجة حتى لزيارة مركز الصيانة. إن مستقبل سلامة الطرق لم يعد يقتصر على تصميم سيارات تتحمل الصدمات، بل بات يعتمد على الذكاء الاصطناعي لكسب أجزاء من الثانية، وهي الأجزاء التي تكفي لإنقاذ حياتك.