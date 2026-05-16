في وقت يتسارع فيه السباق العالمي نحو مستقبل النقل الذكي، تواجه تكنولوجيا القيادة الذاتية اختباراً جديداً للجاهزية بعد إعلان الإدارة الوطنية لسلامة المرور الأمريكية (NHTSA) فتح تحقيق رسمي في أداء نظام القيادة الآلية التابع لشركة Avride، إثر سلسلة حوادث في ولاية تكساس وضعت القطاع بأكمله تحت رقابة صارمة.

التحقيق، الذي تقوده واحدة من أقوى الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة، يستند إلى رصد 16 حادثاً في دالاس وأوستن كشفت عن تحديات تقنية في التعامل مع البيئة المرورية، مما يضع مستقبل "الروبوتاكسي" أمام اختبار جوهري للموازنة بين طموح التوسع السريع وضرورات السلامة العامة.

تأتي هذه التطورات في توقيت مهم لقطاع راهن طويلاً على قدرة الذكاء الاصطناعي على محاكاة كفاءة السائق البشري أو تجاوزها، حيث يفرض هذا الملف مراجعة شاملة لمعايير السلامة لجميع الفاعلين في هذا المجال، مؤكدة أن تقليل التدخل البشري في القيادة لا يزال يتطلب نضجاً تقنياً أعمق وتوافقاً تاماً مع المتطلبات الرقابية لحماية الأرواح.

من روبوتات التوصيل إلى الرقابة الفيدرالية

بدأت قصة Avride بمسار مختلف؛ فالشركة التي أعادت تمركزها في الولايات المتحدة، دخلت السوق أولاً عبر روبوتات توصيل صغيرة على الأرصفة، لكن طموحها كان يتجه نحو بناء نظام قيادة ذاتية كامل للمركبات.

وفي عام 2024، أبرمت الشركة شراكة إستراتيجية مع "أوبر"، وحصلت على استثمارات ضخمة بلغت 375 مليون دولار من "أوبر" ومجموعة Nebius.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، أطلقت Avride رسمياً خدمة الركوب الذاتي في دالاس عبر تطبيق أوبر، في منطقة تغطي نحو 9 أميال مربعة. كانت التجربة تعتمد على إتاحة خيار "الروبوتاكسي" للمستخدمين بدلاً من السيارة التقليدية، لكن الوقائع الميدانية خلال الأشهر التالية كشفت عن جوانب لم تكن محسوبة بدقة.

تفاصيل الحوادث في دالاس وأوستن

وفقاً لوثائق مكتب التحقيق في العيوب، التابع للإدارة الوطنية، وقعت الحوادث الـ16 بين ديسمبر/كانون الأول 2025 ومارس/آذار 2026، بتركيز واضح على مدينة دالاس. ومن النقاط اللافتة أن جميع الحوادث وقعت بوجود "مشغل أمان بشري" خلف عجلة القيادة، إلا أن النظام الآلي كان هو المسؤول عن مهمة القيادة الفعلية لحظة التصادم.

المشاهد التي راجعها المحققون الفيدراليون عبر تسجيلات الفيديو أظهرت تحديات تواجهها المركبات (ومعظمها من طراز هيونداي أيونيك 5) في اتخاذ قرارات دقيقة أمام مواقف مرورية معينة. ومع امتلاك Avride أسطولاً يضم نحو 200 مركبة في حالة نمو مستمر، أصبح هذا المسار التقني يصطدم بواقع تنظيمي يبحث عن ضمانات أكثر حزماً.

ما الذي رصده المحققون؟

لم يصدر التحقيق الفيدرالي أحكاماً نهائية، لكنه وصف أداء المركبات بعبارات تقنية تشير إلى وجود ثغرات في الكفاءة اللازمة لتنفيذ سلوكيات القيادة بأمان.

ووثقت التحقيقات أربعة أنماط رئيسية للتحديات التي واجهها النظام:

تغيير المسار: الانتقال إلى مسار مجاور تشغله مركبة أخرى بشكل قد يؤدي للتصادم.

صعوبة في التباطؤ أو التوقف عند وجود مركبات متوقفة أو بطيئة في المسار نفسه.

عدم التفاعل بالشكل المطلوب عند دخول مركبة أخرى فجأة أمام "الروبوتاكسي".

العوائق الثابتة: رصد حالات فشل في التعرف على أجسام ثابتة تسد جزءاً من الطريق، مثل حاويات النفايات.

وفي إحدى الحالات الموثقة في دالاس، اصطدمت مركبة Avride بباب شاحنة متوقفة كان مفتوحاً جزئياً، مما أسفر عن إصابة طفيفة، وهي واقعة تعمل الشركة على مراجعة تفاصيلها بدقة.

رد Avride ومساعي الاحتواء

من جانبها، أبدت Avride استعداداً كاملاً للتعاون، مؤكدة في بيان رسمي أنها ترحب بفرصة تزويد الوكالة بفهم أعمق لبروتوكولات السلامة لديها. وأوضحت الشركة أن معظم الحوادث وقعت بسرعات منخفضة، وغالباً ما كانت ناتجة عن تصرفات أطراف أخرى على الطريق.

كما أشارت الشركة إلى أنها أدخلت "إجراءات مراجعة منظمة" منذ نهاية عام 2025 لتحليل كل واقعة وتطوير النظام تقنياً، مؤكدة أن معدل الحوادث نسبة إلى عدد الأميال المقطوعة يشهد انخفاضاً مستمراً رغم توسع العمليات.

تداعيات تتجاوز Avride

لا يعد التحقيق مع Avride حدثاً معزولاً، بل يأتي ضمن توجه عام لتشديد الرقابة على صناعة القيادة الذاتية ككل، حيث تواجه شركات كبرى مثل "وايمو" تحقيقات مماثلة حول حوادث متفرقة. والرسالة التنظيمية الواحدة هي أن مرحلة التجريب المفتوح بدأت تفسح المجال لمرحلة التدقيق الصارم.

تحقيق NHTSA سيمتد ليشمل فحص العوامل التقنية والتشغيلية، ومراجعة إجراءات الحماية التي طبقتها الشركة. وقد تترتب على النتائج توصيات تنظيمية أو إجراءات إلزامية تؤثر على خطط التوسع المستقبلية.

تذكرنا هذه التطورات بأن الفجوة بين قدرات الأنظمة الذكية وتعقيدات الشوارع الحقيقية لا تزال تتطلب جهداً تقنياً مكثفاً. ويرى محللون أن الصناعة تمر بـ "مرحلة تقييم" للثقة، فإما أن تثبت الشركات أن أنظمتها توفر أماناً يتفوق على السائق البشري، أو ستواجه قيوداً تنظيمية أكثر صرامة.

بالنسبة لشركة Avride، ستكون نتائج التحقيق حاسمة في تحديد مسارها المستقبلي. أما بالنسبة لقطاع النقل الذكي بشكل عام، فإن الدرس المستفاد هو أن الابتكار التقني لا يمكن أن ينفصل عن معايير السلامة المطلقة، لأن ثقة الجمهور هي المحرك الحقيقي لهذا التحول العالمي.