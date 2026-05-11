ليست أسماء السيارات مجرد حروف تُكتب على غطاء المحرك، ولا شعارات تُعلّق في واجهتها الأمامية للزينة، بل هي هويات تحمل قصصًا ممتدة عبر الزمن. فخلف كل علامة تجارية حكاية من الطموح والمنافسة والنجاح، وأحيانًا مصادفات غريبة ساهمت في تشكيل أسماء وشعارات أصبحت اليوم جزءًا من تاريخ صناعة السيارات.

فبعض الشركات حملت أسماء مؤسسيها، بينما استلهمت أخرى هويتها من مدن أو لغات، بل وحتى من أسماء أبناء رجال أعمال عشقوا السيارات.

وبين الحصان الجامح لفيراري، والنجمة الثلاثية لمرسيدس بنز، والثور الغاضب للامبورغيني، تتحول شعارات السيارات إلى رموز عالمية يتعرف عليها الناس قبل أن يسمعوا صوت المحركات.

مرسيدس.. اسم فتاة أصبح أسطورة

في البداية لم تكن "مرسيدس" موجودة أصلاً، بل كانت الشركة الألمانية تُعرف باسم "دايملر" نسبة إلى مؤسسها غوتليب دايملر.

لكن في عام 1900 تغير الأمر عندما طلب تاجر السيارات النمساوي إيميل يلينك تصميم سيارات رياضية جديدة، بشرط أن تحمل اسم ابنته "مرسيدس"، ليبدأ الاسم رحلته نحو العالمية.

وبعد سنوات قليلة اندمجت "دايملر" مع شركة كارل بنز، ليولد الاسم الأشهر: "مرسيدس بنز".

أما النجمة الثلاثية التي تزين سياراتها، فلم تكن مجرد تصميم فاخر، بل رمز لحلم دايملر في تشغيل محركاته براً وبحراً وجواً.

بي إم دبليو.. شركة طائرات تنكرت في هيئة سيارة

الاسم الطويل للشركة الألمانية "Bayerische Motoren Werke" يقصد به مصانع بافاريا للمحركات، ولهذا اختُصر إلى BMW.

ورغم شهرتها العالمية في عالم السيارات، فإن بدايتها كانت في صناعة محركات الطائرات، وهو ما يفسر الاعتقاد الشائع بأن شعارها الأزرق والأبيض يمثل مروحة طائرة تدور في السماء، إلى جانب ارتباطه بألوان ولاية بافاريا الألمانية.

وحتى نطق الاسم يختلف عن الشائع عربياً، فحرف W في الألمانية يُنطق "ڤ"، لتصبح أقرب إلى "بي إم ڤي".

بورشه.. حصان شتوتغارت الأسود

عندما تُذكر السيارات الرياضية الفاخرة، تحضر بورشه تلقائياً، العلامة الألمانية حملت اسم مؤسسها فرديناند بورشه، لكن قصتها البصرية تبدأ من الشعار الشهير الذي يتوسطه حصان أسود.

الحصان مستوحى من مدينة شتوتغارت الألمانية، المعروفة تاريخياً بتربية الخيول، بينما تعود الألوان الحمراء والسوداء والذهبية إلى رموز ولاية فورتمبيرغ القديمة.

ورغم أن كثيرين ينطقونها "بورش"، فإن اللفظ الألماني الأقرب هو "بورشِه".

هيونداي.. مصافحة داخل شعار

في اللغة الكورية تعني "هيونداي" الحداثة، وهو اسم يلخص فلسفة الشركة التي بدأت في مجالات الإنشاءات والهندسة قبل أن تتحول إلى عملاق سيارات عالمي.

أما شعارها الشهير، فليس مجرد حرف "H" مائل كما يعتقد كثيرون، بل يجسد شخصين يتصافحان؛ أحدهما يمثل الشركة والآخر العميل، في إشارة إلى الثقة المتبادلة بين الطرفين.

كيا.. النهوض من آسيا

تعود جذور شركة كيا إلى كوريا الجنوبية في أربعينيات القرن الماضي، لكنها لم تبدأ بصناعة السيارات مباشرة، بل عملت أولًا في إنتاج الدراجات وقطع المعادن قبل أن تتحول تدريجيًا إلى واحدة من أكبر شركات السيارات في العالم.

ويحمل اسم "كيا" معنى يرتبط بالنهوض والخروج إلى العالم، إذ يُشتق من كلمتين صينيتين-كوريتين تعنيان تقريبًا "النهوض من آسيا"، في إشارة إلى طموح الشركة الكورية للتوسع عالميًا ومنافسة العلامات الكبرى.

أما شعار كيا، فقد مر بعدة مراحل تطور عبر العقود، لكن التحول الأبرز جاء مع الهوية الجديدة التي كشفت عنها الشركة عام 2021. فقد تخلت كيا عن الإطار البيضاوي التقليدي واعتمدت شعارًا أكثر انسيابية وحداثة بخط متصل يوحي بالحركة والطاقة والابتكار.

واعتبرت الشركة أن التصميم الجديد يعكس انتقالها من مجرد شركة سيارات تقليدية إلى علامة تركز على التنقل الذكي والتكنولوجيا والسيارات الكهربائية، ضمن رؤية تستهدف المستقبل أكثر من الماضي.

لامبورغيني.. ثور يتحدى فيراري

فيروتشيو لامبورغيني لم يكن في الأصل صانع سيارات، بل رجل أعمال ناجحاً في تصنيع المعدات الزراعية. لكن خلافاً شهيراً مع إنزو فيراري دفعه إلى تأسيس شركته الخاصة عام 1963 لصناعة سيارات رياضية تنافس فيراري نفسها.

ومن هنا جاء الثور الهائج في شعار لامبورغيني؛ فالمؤسس الإيطالي كان مولعاً بمصارعة الثيران الإسبانية، ورأى في الثور رمزاً للقوة والاندفاع والهيبة.

بيجو.. الأسد الذي خرج من المنشار

قبل السيارات، كانت "بيجو" الفرنسية شركة تعمل في صناعة الصلب والمناشير والدراجات الهوائية.

وعندما قررت دخول عالم السيارات في نهاية القرن التاسع عشر، احتفظت برمز الأسد الذي كان يعبّر عن قوة منتجاتها وحدتها وسرعتها.

ومع مرور الزمن تغيّر شكل الأسد مرات عديدة، لكنه بقي حاضراً كأحد أقدم الشعارات في تاريخ السيارات.

رينو.. من الحرب إلى الطرقات

أسس الإخوة رينو شركتهم قرب باريس عام 1899، وسرعان ما تحولت سياراتهم إلى منافس قوي في سباقات السيارات الأوروبية.

لكن الحرب العالمية الأولى غيّرت مسار الشركة، إذ تحولت مصانعها لإنتاج الشاحنات والدبابات وسيارات الإسعاف، قبل أن تعود لاحقاً لصناعة السيارات المدنية.

أما شعار "الماسة" الشهير، فقد تطور تدريجياً حتى أصبح رمزاً للحداثة والدقة الفرنسية.

أودي.. ترجمة لاتينية لكلمة ألمانية

قصة اسم "أودي" تعد من أغرب قصص شركات السيارات، إذ أسس المهندس أوغست هورش شركة باسمه، لكنه بعد مغادرته لم يعد قادراً على استخدام الاسم لأنه أصبح علامة تجارية مسجلة.

ولأن "هورش" بالألمانية تعني "استمع"، فقد تُرجمت إلى اللاتينية لتصبح "Audi".

أما الحلقات الأربع الشهيرة، فتمثل اتحاد أربع شركات ألمانية في كيان واحد عام 1932.

فولكسفاغن.. سيارة الشعب

الاسم الألماني "Volkswagen" يعني حرفياً سيارة الشعب، وهو ما كانت تهدف إليه الشركة منذ تأسيسها في ثلاثينيات القرن الماضي: إنتاج سيارة عملية تناسب الجميع.

وجاء الشعار بسيطاً للغاية؛ حرفا V وW داخل دائرة، لكن هذا التصميم البسيط أصبح لاحقاً واحداً من أكثر الشعارات شهرة في العالم.

فيراري.. الحصان الذي جاء من السماء

إنزو فيراري لم يبدأ حياته مهندساً، بل سائق سباقات عاشقاً للسرعة، وعندما أسس شركته عام 1939، اختار الحصان الجامح شعاراً لها، مستوحى من طيار إيطالي في الحرب العالمية الأولى كان يضع الحصان على طائرته باعتباره رمز حظ.

جيلي.. الحظ الصيني الصاعد

ربما تعد "جيلي" من أحدث الأسماء مقارنة بعمالقة السيارات التقليديين، لكنها استطاعت خلال سنوات قليلة أن تتحول إلى لاعب عالمي مهم.

الاسم مشتق من كلمة صينية تعني "محظوظ"، بينما يعكس شعارها الحديث مزيجاً من التكنولوجيا والثقافة الصينية والطموح العالمي.

كاديلاك.. رفاهية تحمل اسم مستكشف

في الولايات المتحدة، ترتبط "كاديلاك" بالفخامة الكلاسيكية الأمريكية. لكن اسمها يعود في الأصل إلى المستكشف الفرنسي أنطوان دي لا موث كاديلاك، مؤسس مدينة ديترويت، وهي نفس المدينة التي شهدت تأسيس شركة كاديلاك عام 1902.

أما شعارها الملون، فقد مر بتحولات كثيرة حتى استقر على تصميم هندسي يوحي بالقوة والرقي والتكنولوجيا الحديثة.