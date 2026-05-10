شاشات سوداء أثناء القيادة.. مرسيدس تستدعي أكثر من 144 ألف سيارة

أعلنت شركة "مرسيدس بنز" عن استدعاء 144,049 سيارة في الولايات المتحدة بعد اكتشاف خلل برمجي قد يؤدي إلى توقف شاشة العدادات الرقمية بشكل مفاجئ أثناء القيادة، وفق ما أكدته الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA).

ووفقًا للهيئة التنظيمية، فإن المشكلة تكمن في وحدة التحكم بنظام المعلومات والترفيه، والتي قد تتعطل أثناء سير المركبة.

وأوضحت الهيئة: "قد تتم إعادة ضبط وحدة التحكم بنظام المعلومات والترفيه، المسؤولة عن نظام الملاحة وميزات الوسائط المتعددة، أثناء سير المركبة، مما يؤدي إلى اختفاء شاشة لوحة العدادات".

وأضافت الهيئة أن هذه المشكلة قد تؤثر على رؤية السائق للمعلومات المهمة المعروضة على لوحة القيادة، وتابعت: "سيقوم الوكلاء بتحديث برنامج وحدة التحكم بنظام المعلومات والترفيه مجانًا".

ويشمل الاستدعاء مجموعة واسعة من طرازات 2024 و2025 و2026، من بينها:

AMG GT

C-Class

E-Class

SL

CLE

GLC

وبحسب السلطات الأمريكية، فإن الخلل مرتبط بوحدة المعلومات والترفيه داخل السيارة، وهي النظام المسؤول عن الملاحة والوسائط والاتصال الرقمي. المشكلة تكمن في أن النظام قد يعيد تشغيل نفسه تلقائيًا أثناء السير، ما يؤدي إلى اختفاء شاشة العدادات بالكامل لثوانٍ، وبالتالي فقدان معلومات حيوية مثل:

السرعة

إشارات التحذير

مؤشرات السلامة

بيانات القيادة الأساسية

التقارير أوضحت أيضًا أن المشكلة ظهرت بعد تحديث برمجي أُضيف في أغسطس/آب 2025 بهدف تحسين استقرار النظام الإلكتروني، لكن التحديث تسبب بزيادة عمليات إعادة التشغيل المفاجئة للنظام بدلاً من تحسينه.

الشركة قررت تحويل الأمر إلى استدعاء رسمي بعد مناقشات مع الجهات التنظيمية الأمريكية. وسيتم إصلاح المشكلة عبر تحديث مجاني للبرمجيات لدى الوكلاء المعتمدين، بينما سيبدأ إرسال إشعارات رسمية للمالكين ابتداءً من 26 يونيو/حزيران المقبل.