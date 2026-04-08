أعلنت شركة ستيلانتيس (Stellantis)، إحدى أكبر مجموعات صناعة السيارات في أوروبا، عن استدعاء أكثر من 44 ألف سيارة في المملكة المتحدة تنتمي إلى فئة السيارات الهجينة الخفيفة، وذلك بسبب خطر محتمل لاندلاع حريق ناجم عن شرارة كهربائية في المحرك.

وفي التفاصيل، تتعلق المشكلة بوجود مسافة غير كافية بين أنبوب مرشح جزيئات البنزين وأحد مكونات نظام البداية المدمجة بالحزام (BSG) في بعض المحركات، مما قد يسمح بتسرب الماء إلى داخل المحرك في الظروف الرطبة، وهو ما يزيد من احتمال حدوث تماس كهربائي أو ارتفاع حرارة غير طبيعي.

قائمة السيارات

وتشمل قائمة السيارات المستدعاة طرازات من علامات مثل بيجو وسيتروين وفوكسهول وجيب وفيات، في مركبات أنتجت بين عامي 2023 و2026، من بينها سيارات صغيرة وشعبية مثل بيجو 208 وسيتروين C3 وفوكسهول موكا.

وأوضحت ستيلانتيس أن الاستدعاء "طوعي"، وسيتم إخطار أصحاب السيارات المتأثرة مباشرة، لترتيب موعد لدى الوكلاء لإجراء إصلاح مجاني يتضمن فحص وتعديل أو استبدال الأجزاء المعنية.

وتؤكد الشركة أن السيارات المتأثرة لا تزال آمنة للقيادة في الوقت الراهن، ولا يتعين على السائقين التوقف فورا عن استخدامها. ومع ذلك، وبسبب خطورة العواقب المحتملة -حتى وإن كانت فرصتها منخفضة- فإنه من المهم حجز موعد لإجراء الإصلاح المجاني في أقرب وقت ممكن.

هذا الاستدعاء ليس الأول من نوعه لشركة ستيلانتيس في السنوات الأخيرة، إذ سبق أن واجهت الشركة استدعاءات مرتبطة بمشكلات حرائق بسبب تسرب الوقود في محركات أخرى.

لذا تنصح مالكي السيارات بالتحقق من حالة الاستدعاءات باستخدام رقم التسجيل لضمان عدم وجود تحديثات إضافية أو إصلاحات مطلوبة.