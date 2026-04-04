أعلنت شركة تويوتا (Toyota) اليابانية استدعاء نحو 74 ألف سيارة من طراز "كورولا كروس هايبرد"في أميركا الشمالية، بعد اكتشاف خلل في نظام التنبيه الصوتي قد يزيد من مخاطر الحوادث.

تكمن المشكلة في نظام التنبيه الصوتي الخاص بالمركبة، وهو النظام المسؤول عن إصدار صوت لتحذير المشاة، خصوصًا لأن السيارات الهجينة تكون هادئة جدًا عند السير بسرعات منخفضة.

وفي بعض الحالات، وخاصة عند القيادة للخلف، قد تعمل السيارة بالكهرباء فقط، مما يجعلها شبه صامتة. هنا يُفترض أن يعمل النظام الصوتي لتنبيه المحيطين، لكن الخلل يجعل الصوت ضعيفًا أو غير واضح بما يكفي.

وتبرز المشكلة بشكل أكبر في السيارات الهجينة التي تعمل أحيانًا بمحركات كهربائية شبه صامتة، وهو ما قد يحرم المشاة من أحد أهم مؤشرات الأمان السمعية.

يشمل الاستدعاء موديلات الأعوام من 2023 إلى 2025 من النسخة الهجينة فقط، بينما لا تتأثر النسخ التقليدية من السيارة.

وأوضحت الشركة أن هذا الخلل قد لا يتوافق مع معايير السلامة الفيدرالية التي تفرض وجود صوت تحذيري واضح عند السرعات المنخفضة.

وبخصوص الحل، ستقوم الشركة بإخطار مالكي السيارات المتأثرة، وسيتم إصلاح المشكلة من خلال تحديث برمجي بسيط يتم لدى الوكلاء المعتمدين، دون الحاجة إلى استبدال أجزاء، على أن يُنفذ الإصلاح مجانًا لدى الوكلاء المعتمدين.

حتى الآن، لم تذكر الشركة تسجيل أي حوادث أو إصابات مرتبطة بهذه المشكلة، مما يشير إلى أن الاستدعاء يأتي كإجراء احترازي لتفادي أي مخاطر مستقبلية وضمان أعلى مستويات الأمان.