في بيئة قاسية مثل الخليج، لا تُختبر السيارات فقط على الطرق، بل في معركة يومية ضد الشمس والرمال والرطوبة. وهنا، لم يعد الحفاظ على طلاء السيارة رفاهية جمالية، بل قرارا استثماريا يحمي قيمة سيارتك على المدى الطويل.

خلال السنوات الأخيرة، تحولت أفلام حماية الطلاء من مجرد "إكسسوار" إضافي إلى منظومة تقنية متكاملة، تعتمد على علوم النانو والبوليمرات المتقدمة، لتشكّل درعا خفيا قادرا على مقاومة الخدوش، وامتصاص الصدمات، بل وحتى إصلاح نفسه ذاتيا في بعض الحالات.

في هذا التقرير، نأخذك إلى داخل هذا العالم الذي يتطور بسرعة، ونكشف كيف تغيّرت قواعد اللعبة، ولماذا لم يعد الاسم التجاري هو العامل الحاسم، بل جودة المادة وقدرتها على الصمود في ظروف مناخية قاسية مثل تلك التي تعيشها في قطر والخليج.

صناعة متطورة

وفي لقاء مع المهندس محمد علي، مدير أحد المراكز الرائدة للعناية بالسيارات في دولة قطر، كشف أن هذا القطاع شهد تحولا جذريا خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث انتقل من كونه مجرد خدمات تقليدية محدودة النطاق إلى صناعة متطورة تعتمد على أحدث التقنيات.

وأوضح للجزيرة نت أن خيارات أفلام الحماية والتظليل كانت في الماضي محدودة للغاية وحبيسة علامات تجارية معينة، أما اليوم، فيشهد القطاع طفرة غير مسبوقة مع دخول علامات تجارية متنوعة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأوروبا.

هذا التوسع لم يطل الأسماء التجارية فحسب، بل شمل تطور المواد الأولية ذاتها، حيث برزت أجيال متطورة من الأفلام مزودة بخاصية "المعالجة الذاتية" التي تمنحها القدرة على إصلاح الخدوش السطحية تلقائيا بمجرد تعرضها لمصدر حراري.

وشدد على أن معيار التقييم في السوق لم يعد محصورا في الاسم التجاري، بل تحول التركيز كليا إلى جودة المنتج والتقنية المستخدمة في تصنيعه، موضحا أن بعض العلامات العريقة قد لا تقدم بالضرورة الأداء الأمثل في ظل الأجواء الخليجية القاسية مقارنة بعلامات حديثة تمنح جودة أعلى بتكلفة أقل.

فجوة الضمان العالمي

من أبرز الإشكاليات التي أثارها المهندس محمد علي هي فجوة "الضمان العالمي"، مبينا أن الضمانات المكتوبة على الورق تختلف عن الواقع المعاش داخل المنطقة، لافتا إلى أن فيلما أمريكيا بضمان 10 سنوات عالمي قد لا يتجاوز عمره الافتراضي الفعلي في الخليج 5 إلى 7 سنوات، وذلك بفعل العوامل المناخية القاسية المتمثلة في الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية والأشعة فوق البنفسجية الحادة.

إعلان

ويتماشى هذا الطرح مع توصيات مراكز الخدمة الكبرى التي تؤكد ضرورة تعديل معايير تركيب أفلام الحماية (PPF) وطبقات النانو سيراميك لتتلاءم مع خصوصية البيئة المحلية.

وأضاف أن اللجوء إلى أفلام رديئة الجودة في هذا المناخ يؤدي إلى حدوث ظاهرة "التشقق"، حيث تتفاعل المادة اللاصقة كيميائيا مع الطلاء الأصلي مما يجعل عملية إزالة الفيلم لاحقا بالغة الصعوبة، وقد تؤدي إلى تلف دهان المصنع.

خيارات وآليات الحماية

تتمثل مرحلة الحماية في خيارين أساسيين: أولهما تركيب أفلام حماية الطلاء (PPF) بسماكة تتراوح بين 6 إلى 8 ميل، والتي تعمل كدرع حصين يمتص صدمات الحصى والعوامل الخارجية، وثانيهما تطبيق تقنية "النانو سيراميك" التي تكسو السيارة بطبقة زجاجية شفافة تضاعف من بريقها وتمنحها خاصية طرد الأتربة والسوائل.

ويشير المهندس محمد علي إلى نقلة نوعية في المراكز المتخصصة التي باتت تعتمد بشكل كلي على تقنية القص الإلكتروني (Plotter)، وهي وسيلة متطورة تضمن تفصيل أفلام الحماية بدقة متناهية دون الحاجة لاستخدام المشارط اليدوية على جسم السيارة، مما يوفر حماية كاملة للدهان الأصلي من أي خدوش عرضية أثناء عملية التركيب.

وحول آليات التنفيذ، فصّل علي المراحل الدقيقة للعملية قائلا: "تعتمد عملية تجهيز الهيكل على منهجية هندسية تبدأ بمرحلة المعايرة والتصحيح، حيث نستخدم أجهزة قياس متطورة لتحديد سماكة الطلاء وعمق الخدوش بدقة".

وتتضمن هذه المرحلة استخدام أوراق صنفرة متدرجة النعومة لمعالجة خشونة السطح، وهي خطوة تقنية بالغة الحساسية تتطلب مهارة فائقة لتجنب إضرار طبقة "اللكير" الشفافة.

تلي ذلك مرحلة التلميع الاحترافي التي تُنفذ عبر تسلسل فني يشمل "التلميع" ثم "التنعيم النهائي"، بهدف معالجة الخدوش الدقيقة والقضاء على آثار الدوائر الباهتة، مما يعيد للطلاء بريقه الأصلي قبل تطبيق طبقات الحماية.

كما تطرق إلى الفارق الجوهري بين "فيلم السيراميك" و"فيلم النانو سيراميك"، مبينا أن الأخير يعتمد على جزيئات معدنية متناهية الصغر لا تشوش على الإشارات اللاسلكية، وهي ميزة حاسمة في السيارات الحديثة التي تعتمد على أنظمة الرادار والاتصالات.

العزل الحراري والأفلام الداكنة

وسلط المهندس محمد علي الضوء على اعتقاد خاطئ سائد لدى بعض المستهلكين بأن الفيلم الداكن يوفر بالضرورة عزلا حراريا أفضل، موضحا أن كفاءة العزل تعتمد أساسا على "انعكاسية" الفيلم وقدرته على رد الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، بصرف النظر عن درجة لونه.

وأشار إلى وجود أنواع متطورة مثل "كريستالين"، وهي أفلام شبه شفافة تقدم أداء حراريا يفوق الكثير من الأفلام السوداء الداكنة.

كما كشف عن تحديات تواجه الفنيين مع بعض أنواع الحشوات المطاطية (الربلات) حول النوافذ التي قد تكون أكثر خشونة وجفافا، مما يتسبب في تآكل أو رفع حواف الفيلم. ولهذا السبب، يوصي بعدم فتح النوافذ لمدة يومين كاملين بعد التركيب، مع ضرورة إعادة السيارة بعد أسبوع لإجراء "تسخين نهائي" للفيلم لضمان التخلص من أي فقاعات مياه متبقية.

إعلان

واختتم المهندس محمد علي حديثه بتوجيه نصيحة جوهرية لمالكي السيارات، مؤكدا أن معيار الاختيار يجب أن يُبنى على جودة المادة ومدى ملاءمتها للمناخ المحلي، وليس بناء على شهرة العلامة التجارية فحسب.

ويرى أن سوق العناية بالسيارات في قطر وصل لمرحلة نضج تتيح خيارات متنوعة وفائقة الجودة، بشرط أن يتم التطبيق على أيدي خبراء يدركون تماما التحديات المناخية وكيفية التعامل معها.