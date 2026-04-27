"هيمافا 2026".. سلاح شيري الجديد لاقتحام فئة العمالقة

أعلنت علامة شيري (Chery) الصينية، عن دخولها مرحلة جديدة من التوسع والمنافسة بإطلاق طرازها الجديد كليا "هيمافا" (Himava) موديل 2026.

تأتي هذه الخطوة لتعزز حضور العلامة في فئة مركبات النقل المتعددة الاستخدامات (Pickup) ذات الكابينة المزدوجة، جامعة بين التصميم العصري والعملية الشاقة من خلال ثلاث فئات متنوعة تلبي مختلف تطلعات العملاء.

الأداء والقوة

تعتمد شيري هيمافا بمختلف فئاتها على محرك ديزل توربو قوي سعة 2.3 لتر مكون من 4 أسطوانات. وتتنوع منظومة الدفع لتشمل:

فئة Comfort: دفع خلفي (4X2) مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات.

فئة Luxury: دفع رباعي (4X4) لمحبي المغامرات مع ناقل حركة يدوي 6 سرعات.

فئة Flagship: القمة في الأداء بنظام دفع رباعي ((4X4) متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات و3 وضعيات قيادة (Eco – Sport – Normal).

تجهيزات ورفاهية تتطور مع كل فئة

رغم طابعها العملي، زودت شيري مقصورة "هيمافا" بتقنيات حديثة تتدرج لتوفر أقصى درجات الراحة:

المعلومات والترفيه: تبدأ من شاشة لمس وبلوتوث في فئتي Comfort وLuxury، وتصل إلى شاشة مركزية ضخمة قياس 15.6 بوصة في فئة Flagship تدعم Apple Carplay وشاحن لاسلكي.

المساعدة في القيادة: تتوفر كاميرا خلفية وبوصلة في فئة Luxury، بينما تنفرد فئة Flagship بنظام كاميرات 360 درجة ومقعد سائق بتحكم كهربائي.

اللمسات الخارجية: جنوط ألمنيوم قياس 17 بوصة للفئات الأولى، وتكبر لتصل إلى 18 بوصة في فئة Flagship مع إضافة مصابيح ضباب ومقاعد جلدية فاخرة.

الأمان والأنظمة الذكية

تشترك جميع فئات "هيمافا" في حزمة أمان متكاملة تتضمن:

نظام منع انغلاق المكابح (ABS) ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

نظام المساعدة في نزول المنحدرات (HDC).

مكابح يد كهربائية (Electric handbrake) ومثبت سرعة.

إضاءة LED للمصابيح الأمامية وللإضاءة النهارية.

تقدم شيري "هيمافا 2026" بقيمة تنافسية تجعلها الخيار الأذكى في فئتها، ولتعزيز ثقة العملاء، تأتي جميع الفئات بضمان استثنائي يصل إلى 6 سنوات أو 200,000 كم (أيهما أسبق).