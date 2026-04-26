بعد 18 عاما من الهيمنة التي فرضها طراز R35، لم يكن قرار نيسان بإسدال الستار على أسطورة جودزيلا سوى استراحة محارب لإعادة ترتيب الأوراق.

فبينما ظن البعض أن ملك الوحوش قد أُحيل إلى التقاعد، خرجت العملاقة اليابانية لتؤكد أن العمل جارٍ على قدم وساق لإحياء الوحش في جيله القادم R36 الأكثر فتكا.

الرهان اليوم ليس على إنتاج سيارة جديدة فحسب، بل على إعادة صياغة لـ"جينات" السرعة اليابانية في عصر التحول الكهربائي. فالتحدي الحقيقي لم يعد يكمن في مراكمة الأحصنة، بل في قدرة "جودزيلا" على الحفاظ على روحه الجامحة وسط هدوء المحركات الكهربائية، في خطوة ستعيد بلا شك ترتيب خارطة القوى في نادي السيارات الخارقة.

بهذا الرهان، تؤكد نيسان أن "جودزيلا" لا يخشى التغيير، بل هو من يضع قواعد اللعبة الجديدة، ليبقى ملك الوحوش متربعا على عرشه، مستعدا لبث الرهبة في قلوب المنافسين لسنوات طويلة قادمة.

الإرث الرقمي والوفاء لـ"الكود المقدس"

منذ أن وطأت إطارات الجيل R35 الطرقات العالمية عام 2009، لم يكن اسم "جودزيلا" مجرد لقب تسويقي، بل أصبح مرادفا لقدرة هندسية يابانية فذة تمكنت من إعادة تعريف حدود الأداء. واليوم، ترفض نيسان كسر هذا الإرث أو الالتفاف على التقاليد، إذ اختارت المضي قدما في الوفاء للتسلسل الرقمي التاريخي، معلنة أن الجيل القادم سيحمل الرمز R36 بشكل رسمي.

هذا القرار يمثل تمسكا بجذور العراقة، وتأكيدا على أن المسيرة التي بدأت مع طرازات "سكاي لاين" الأسطورية لا تزال مستمرة، ليكون هذا الكود بمثابة الجسر الذي يربط بين أمجاد الماضي وطموحات المستقبل الكهربائي. فرمز R36 هو تأكيد على أن الروح القتالية التي سكنت أجساد الأجيال السابقة لا تزال تنبض بقوة في قلب الوحش الجديد.

التصميم.. لغة عصرية بروح الماضي

في حين أن الصور الرسمية ما زالت طي الكتمان، تشير التوقعات والصور التخيلية (Renderings) إلى أن الـR36 لن تنقلب جذريا على إرث تصميم سابقتها، بل ستعمل على تطويره ليواكب لغة نيسان الحديثة المستوحاة من سيارات اختبارية مثل "إيبوك" و"إيفو"، على النحو التالي:

المقدمة: واجهة أمامية انسيابية مع مصابيح نحيفة وشرسة بتقنية LED تمنح السيارة حضورا أكثر عدائية.

الخلفية الأيقونية: ستحتفظ السيارة بعلامتها الفارقة "المصابيح الخلفية الأربعة الدائرية"، لكنها ستعيد تفسيرها بتصميم أنحف يندمج مع شريط إضاءة عريض يمتد بعرض صندوق الأمتعة، مع بقاء "المخارج الرباعية للعادم" كشاهد على القوة الكامنة.

المقصورة: ستركز المقصورة الداخلية بشكل كامل على السائق عبر شاشات رقمية متطورة، لكن عشاق "المدرسة القديمة" يتمنون بقاء الأزرار والمفاتيح المادية الحقيقية للتحكم بأجواء القيادة.

قلب الوحش.. زئير تقليدي يعانق صمت الكهرباء

هنا تكمن النقطة الأكثر إثارة للجدل والتشويق، إذ تؤكد المصادر أن الجيل القادم سيحتفظ بجوهر محرك V6 سعة 3.8 لتر "توين تيربو" الأسطوري (VR38DETT)، مع تطعيمه بنظام كهربائي مساعد. والسبب ليس البحث عن القوة فحسب، بل التكيف مع قوانين الانبعاثات الصارمة وزيادة الكفاءة.

ماذا يعني هذا بالأرقام؟

الجيل الحالي: 565 حصانا وعزم 633 نيوتن متر. مع إضافة المحرك الكهربائي: من المتوقع قفزة تتجاوز 700 حصان للنسخة الأساسية.

نسخة نيسمو (NISMO) التي تُعدّ تجسيدا للأداء الرياضي الأعلى لسيارات نيسان: التوقعات تشير إلى إمكانية ملامسة حاجز 800 حصان، مما يجعلها قادرة على الوصول من 0 إلى 100 كم/ساعة في زمن يتراوح بين 2.3 و2.5 ثانية فقط، متفوقة بذلك على زمن الـ2.9 ثانية للنسخة الحالية بقوة 600 حصان.

هيكل يطوّع قوانين الفيزياء

أدركت نيسان أن منصة "Premium Midship" القديمة وصلت إلى أقصى إمكاناتها، وصرحت بأن R36 ستُبنى على قاعدة عجلات "شاسيه" جديدة كليا، لإضافة تحسينات جذرية في توزيع الوزن وديناميكية القيادة والتحكم بالمنعطفات تجعل السائق يشعر وكأن السيارة جزء من جسده، لا مجرد آلة يقودها.

متى يخرج "جودزيلا" من مخبئه؟

فيما يتعلق بالجدول الزمني لظهور هذا الوحش الياباني، صرح الرئيس التنفيذي لنيسان، إيفان إسبينوزا، في وقت سابق، بأن العمل جارٍ بالفعل لإطلاق الجيل القادم R36.

ومع ذلك، وضعت الإدارة سقفا زمنيا يمتد إلى "قبيل نهاية العقد الحالي"، حيث تخضع السيارة لاختبارات مكثفة لضمان ملاءمة الأنظمة الكهربائية الجديدة مع هوية الأداء.

ضريبة التكنولوجيا والقوة الهجينة

على الجانب الآخر، تفرض القفزة التقنية والتحول نحو الطاقة الهجينة واقعا سعريا جديدا، فلا يُتوقع أن يكون امتلاك هذا الوحش أمرا هينا على المحفظة، إذ تشير التقديرات إلى أن النسخة القياسية من R36 ستبدأ من حاجز 150 ألف دولار، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بسعر الجيل السابق.

أما بالنسبة إلى عشاق الأداء الأعلى، فإن نسخة نيسمو (NISMO) الخارقة ستتجاوز بكل تأكيد عتبة 200 ألف دولار، وهي ضريبة مستحقة مقابل تكنولوجيا البطاريات المتقدمة وقوة الـ800 حصان المنتظرة التي ستضع "جودزيلا" في مواجهة مباشرة مع أرقى السيارات الخارقة في العالم.

وفي وقت يستسلم فيه الجميع للصمت الكهربائي، تقرر نيسان أن تزأر للمرة الأخيرة بمحرك هجين يجمع بين "طرب" الاحتراق وسرعة الكهرباء. نيسان GT-R R36 ليست مجرد سيارة رياضية، بل هي بيان سياسي من مهندسي اليابان بأن "غودزيلا" لا يموت، بل يتطور ليظل الكابوس الذي يطارد أحلام صانعي السيارات الرياضية في الغرب.