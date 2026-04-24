لطالما كان مفهوم "السيارة التي تقود نفسها" حلما يراود المهندسين منذ سبعينيات القرن الماضي، حين كانت اليابان تخطو خطواتها الأولى بمركبات تتبع خطوطا بيضاء مرسومة على الأرض بسرعة لا تتجاوز 20 ميلا في الساعة.

اليوم، ومن قلب العاصمة اليابانية طوكيو، حيث تتقاطع الحداثة مع الأنظمة المرورية، تعلن شركة "نيسان" عن تدشين حقبة جديدة كليا. لم يعد الأمر مجرد تجربة معملية، بل أصبح حقيقة ملموسة تحت مسمى تقنية "إيه آي درايف" (AI Drive).

في هذا التقرير، نغوص في تفاصيل رحلة استثنائية عبر أكثر شوارع العالم ازدحاما، لنكتشف كيف استطاعت "نيسان" أن تحول الذكاء الاصطناعي من مجرد أكواد برمجية إلى سائق ماهر يمتلك حسا بشريا وتوقعا يفوق قدراتنا التقليدية.

عقل إلكتروني وراء المقود

تُعدّ تقنية "إيه آي درايف" (AI Drive) القفزة النوعية الأحدث والتطور الجذري في نظام "نيسان" الشهير "بروبايلوت" (ProPilot). وما يميز هذه التقنية ليس مجرد قدرتها على إبقاء السيارة داخل المسار، بل في كيفية دمج البرمجيات المعقدة مع عتاد تقني فائق التطور.

في الماضي، كانت أنظمة المساعدة تعتمد على قواعد برمجية صارمة (إذا حدث "أ" افعل "ب")، أما "إيه آي درايف" فيعتمد على الشبكات العصبية العميقة التي تمنح السيارة قدرة على "فهم السياق". فالنظام لا يرى المشاة كأجسام متحركة فحسب، بل يحلل لغة الجسد ويتوقع السلوك، فإذا استشعر النظام شخصا يقف عند حافة الرصيف، فإنه يبدأ في تجهيز المكابح مسبقا قبل أن يخطو الشخص خطوة واحدة، وهو ما ينقل التجربة من "التفاعل مع الحدث" إلى "التنبؤ بالحدث".

وتعتمد "نيسان" في نموذجها التجريبي "أريا" (Ariya) على فلسفة "تعدد الحواس" لخلق صورة رقمية مطابقة للواقع بـ360 درجة. تتكون هذه الترسانة من 11 كاميرا عالية الدقة، و5 أنظمة رادار لمراقبة السرعات النسبية، بالإضافة إلى نظام "ليدار" (LiDAR) المتطور.

وبينما تتجه شركات أخرى لإلغاء "ليدار" لتقليل التكلفة، تصر "نيسان" على وجوده كعنصر حاسم يوفر رؤية ثلاثية الأبعاد دقيقة حتى في الظلام الدامس أو ظروف الضباب الكثيف.

العبقرية الحقيقية تكمن في "دمج البيانات"، حيث يدمج المعالج المركزي بيانات الكاميرات (التي تعطي اللون والشكل) مع بيانات الرادار والليدار (التي تعطي المسافة والعمق)، ويعالج كل هذه المعلومات ويتخذ القرار في غضون 100 ملّي ثانية فقط، وهو زمن استجابة يفوق سرعة الاستجابة البشرية بعشرة أضعاف.

أين تقف "نيسان"؟

في عالم صناعة السيارات، تعد معايير "جمعية مهندسي السيارات" (SAE) هي المسطرة التي يقاس بها ذكاء المركبة. وفي الوقت الذي تتسابق فيه الشركات لتجاوز الحدود البشرية، اختارت "نيسان" أن تضع تقنيتها الجديدة في منطقة "هجينة" ومتطورة للغاية، تقع تقنيا بين المستوى الثاني المتقدم (+Level 2) والمستوى الثالث (Level 3)، وهو ما يطرح تساؤلات حول الفوارق الجوهرية بين هذه المستويات.

ولتوضيح الفرق، فإن المستوى الرابع (Level 4) الذي تمثله شركات مثل "وايمو" يسمح بالاستغناء الكامل عن البشر في مناطق محددة. أما "نيسان"، فتبنت فلسفة "يدان بعيدتان.. وعينان مترقبتان"، هذا يعني أن النظام يمنحك الحرية لرفع يديك عن المقود تماما، لكنه يلزمك بالانتباه للطريق.

ولضمان ذلك، استثمرت "نيسان" في أنظمة مراقبة داخلية تستخدم كاميرات تراقب العين وحركة الأجفان، فإذا اكتشف النظام تشتت السائق، يصدر تنبيهات فورية، مما يجعل السائق شريكا وليس مجرد راكب، وهو توجه يضمن أعلى مستويات الأمان القانوني والتقني.

اختبار "شيبويا" المذهل

في تجربة ميدانية استغرقت 40 دقيقة، بمنطقة "شيبويا" في طوكيو، واجهت سيارة نيسان "أريا" تحديات حقيقية لم تكن مبرمجة مسبقا، وهي:

التعامل مع المشاة المفاجئين: في أحد الأزقة الضيقة، اندفعت امرأة فجأة أمام السيارة. المثير للدهشة أن النظام استشعر وجودها عند حافة الرصيف وخفّف السرعة تلقائيا قبل أن تبدأ هي حتى في العبور، مما جعل التوقف آمنا تماما.

التقاطعات المعقدة: نجحت السيارة في المناورة داخل "تقاطع شيبويا" الشهير، وتجاوزت الشاحنات المتوقفة بشكل خاطئ، وحافظت على مسافات أمان دقيقة مع راكبي الدراجات الهوائية.

الانسيابية: على عكس أنظمة القيادة الذاتية الأخرى التي قد تتسم بالكبح المفاجئ أو التردد، اتسمت قيادة نيسان "AI Drive" بالسلاسة التي تحاكي السائق البشري المحترف، مما أزال شعور الخوف لدى الركاب.

من "أريا" إلى كل بيت

تتبنى "نيسان" رؤية استراتيجية تتجاوز مفهوم الرفاهية الحصرية، حيث تهدف إلى تحويل تقنية "AI Drive" من ميزة للنخبة إلى معيار قياسي عالمي.

وتخطط الشركة لتعميم هذه الأنظمة المتطورة لتشمل 90% من أسطول طرازاتها بحلول نهاية العقد الحالي، بما في ذلك السيارات العائلية الأكثر مبيعا.

هذه الخطوة لا تهدف فقط إلى تعزيز الأمان، بل تسعى من خلالها "نيسان" إلى الاستفادة من "التصنيع الكمي" لخفض تكلفة إنتاج الحساسات والرادارات، مما يجعل امتلاك مركبة ذاتية القيادة خيارا متاحا وميسور التكلفة للمستهلك المتوسط، ونقلا للتقنية من المختبرات التجريبية إلى الاستخدام اليومي الواسع.

في مسار موازٍ، تقود "نيسان" ثورة "التنقل كخدمة" عبر شراكة استراتيجية مع عملاق النقل الذكي أوبر (Uber)، تهدف إلى إطلاق أسطول من سيارات الأجرة ذاتية القيادة بالكامل في طوكيو يعتمد بشكل أساسي على طراز "ليف" الكهربائي، مصمما لحل معضلات اجتماعية ولوجستية معقدة في اليابان، مثل النقص الحاد في السائقين وتوفير بدائل تنقل آمنة لكبار السن.

ويتجاوز طموح "نيسان" حدود هيكل السيارة ليصل إلى بناء نظام بيئي متكامل يربط المركبات بالبنية التحتية للمدن (V2X). ومن خلال إدارة البيانات المرورية وتحليل التدفقات اللحظية، تهدف الشركة إلى المساهمة في تصميم "مدن ذكية" تتسم بانسيابية تامة وحركة مرورية بلا توقف.

هذا التوسع اللوجستي سيحول "نيسان" من مجرد صانع سيارات إلى مزود لخدمات الطاقة والبيانات، مما يرفع كفاءة توصيل الطلبات والسلع بشكل آلي بالكامل، ويخلق بيئة حضرية تتناغم فيها الآلة مع احتياجات المجتمع بسرعة ودقة غير مسبوقة.

تحديات ومنافسة عالمية

بينما تتسابق شركات مثل "تسلا" عبر نظام (FSD) و"جنرال موتورز" عبر (Super Cruise)، تراهن "نيسان" على الموثوقية اليابانية. ويكمن التحدي الأكبر في نقل هذه الدقة من شوارع طوكيو المنظمة نسبيا إلى بيئات قيادة أكثر عشوائية في مدن عالمية أخرى.

كما تظل تكلفة أنظمة "ليدار" (LiDAR) عائقا أمام جعل هذه السيارات في متناول الجميع، وهو ما تعمل "نيسان" على حله من خلال تصغير حجم العتاد وتقليل تكاليف الإنتاج الضخم.

ما تقدمه "نيسان" في طوكيو ليس مجرد استعراض تقني، بل هو بيان عملي على أن المستقبل قد وصل بالفعل. إن قدرة الذكاء الاصطناعي على حماية الأرواح من خلال توقع الأخطاء البشرية قبل وقوعها تجعل من تقنية "إيه آي درايف" (AI Drive) ضرورة أمان وليست مجرد رفاهية.

قد لا نزال بحاجة لوجود السائق خلف المقود في الوقت الحالي، لكن مع كل كيلومتر تقطعه "أريا" في شوارع طوكيو، يقترب اليوم الذي سيصبح فيه المقود مجرد قطعة ديكور في متحف التاريخ.