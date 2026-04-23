هوندا تنهي أزمة الفرامل الوهمية وتراهن على "نيو إنسايت" في الصين

تعيش شركة هوندا اليابانية حالة من التناقض الاستراتيجي بين تصفية تركات الماضي التقنية والقانونية في الغرب، وبين محاولات استشراف مستقبل كهربائي هجين في الشرق.

فبينما كانت أروقة المحاكم الأمريكية تشهد نهاية صراع استمر 8 سنوات، كانت المصانع المشتركة في الصين تضخ دماء جديدة في عروق العلامة اليابانية عبر طراز "نيو إنسايت"، في محاولة لتعزيز حضورها في سوقها المحلي بلمسة صينية خالصة.

معركة "الفرامل الوهمية"

بعد ماراثون قانوني استنزف قرابة العقد من الزمان، استطاعت شركة "هوندا" اليابانية إغلاق ملف واحد من أكثر القضايا إثارة للجدل في قطاع السلامة المرورية بالولايات المتحدة.

هذا الانتصار لم يكن مجرد فوز في قضية عابرة، بل كان دفاعا مستميتا عن سمعة أنظمة الأمان المتطورة التي تروج لها الشركة تحت مسمى "نظام تخفيف التصادم" (CMBS).

وتعود جذور النزاع إلى منتصف عام 2018، عندما بدأت موجة من التقارير المقلقة تتدفق من مالكي سيارات هوندا "سي آر في" لنسخ عام 2017. الشكاوى كانت تتركز حول ظاهرة "الفرملة الوهمية"، حيث يقوم النظام فجأة بتفعيل الفرامل بقوة ودون أي سابق إنذار أو وجود عائق حقيقي على الطريق.

مع مرور الوقت، اتسع نطاق النزاع ليشمل طرازات "أكورد" للأعوام (2018-2020). وبسبب تشابه الادعاءات، تم دمج عدة دعاوى قضائية متفرقة من مختلف الولايات في قضية مركزية واحدة، اتهم فيها المدعون "هوندا" ببيع سيارات تعاني من خلل تقني يشكل خطرا داهما على حياة الركاب والمشاة على حد سواء.

استراتيجية الدفاع

تبنت هوندا أمام هيئة المحلفين استراتيجية دفاعية اتسمت بالصراحة والواقعية التقنية، حيث ارتكزت على نقاط جوهرية:

الاعتراف بالحدود التقنية: لم تحاول "هوندا" تجميل الواقع، بل أقرت صراحة بأن نظام (CMBS) ليس "معصوما" من الخطأ، موضحة أن الحساسات والرادارات قد تفسر أحيانا بعض الظروف المحيطة بشكل خاطئ.

نفي العيب القانوني: جادل محامو الشركة بأن "عدم الكمال" لا يعني بالضرورة وجود "عيب مصنعي" يوجب التعويض المادي، طالما أن النظام يؤدي وظيفته الأساسية في تقليل نسب حوادث الاصطدام الخلفي بشكل ملحوظ إحصائيا.

مسؤولية المستخدم: ركز الدفاع على أن "كتيب المالك" المرفق مع المركبات يتضمن تحذيرات واضحة تشرح آلية عمل النظام وحدوده والظروف التي قد تؤدي لتعطله أو استجابته الخاطئة، مما يرفع المسؤولية القانونية عن كاهل الشركة.

انتهت المعركة بصدور قرار هيئة المحلفين الذي جاء في مصلحة الصانع الياباني، وهو الحكم الذي جنب "هوندا" دفع تعويضات هائلة كانت ستصل إلى مئات الملايين من الدولارات لو تقرر تعويض آلاف الملاك المتضررين.

وفي تعليق رسمي، أعربت "هوندا" عن ارتياحها للقرار، معتبرة أن الأدلة الفنية التي قُدِّمت دحضت الادعاءات بأن النظام يعاني من خلل جوهري.

وبهذا الحكم، طوت الشركة صفحة قانونية سوداء كانت تؤرق قسم الهندسة والجودة، لتعيد تثبيت أقدامها كواحدة من الشركات الرائدة في معايير السلامة، ممهدة الطريق للتركيز على تحدياتها القادمة في عالم القيادة الذاتية والسيارات الكهربائية.

"نيو إنسايت".. هوية يابانية بقلب صيني

بينما كانت "هوندا" تنشغل بتصفية أزماتها القانونية في القارة الأمريكية، كانت في الوقت ذاته ترسم ملامح مستقبلها في القارة الآسيوية عبر استراتيجية "الإحياء الذكي".

فقد اختارت الشركة إعادة إحياء اسم "إنسايت" الذي ارتبط تاريخيا بالريادة في سيارات الـ "Hybrid"، لتطلقه على أولى تجاربها الجريئة في استيراد التكنولوجيا الكهربائية الصينية بالكامل إلى عقر دارها في اليابان.

وجاءت "نيو إنسايت" كشاهد عيان على عمق التحالف الاستراتيجي مع شركة "دونغفنغ" الصينية. فالسيارة في جوهرها التقني ومكوناتها الميكانيكية ليست سوى طراز "e:NS2" الذي تم تطويره وهندسته فوق الأراضي الصينية.

ويعكس هذا التوجه تحولا جذريا في فلسفة الصانع الياباني، الذي أدرك أن اللحاق بقطار الكهرباء السريع يتطلب التخلي عن منهجية "البدء من الصفر"، والاعتماد بدلا من ذلك على منصات صينية متقدمة، وهي خطوة ذكية تضمن تقليص الجدول الزمني للتطوير وخفض تكاليف الإنتاج إلى مستويات تنافسية غير مسبوقة.

ترسانة تقنية توازن بين القوة والرفاهية

وعلى صعيد الأداء، تسعى "نيو إنسايت" لحجز مكانة مرموقة في سوق السيارات الكهربائية (EV) بفضل مواصفات فنية قوية، حيث تستمد طاقتها من بطارية متطورة أنتجها العملاق الصيني "CATL" بسعة 68.8 كيلوواط/ساعة.

وتمنح هذه البطارية المستخدم مدى قيادة يصل إلى 500 كيلومتر، ما يزيل هواجس "قلق المدى" لدى السائق الياباني أثناء التنقل بين المدن.

ويدعم هذا الأداء محرك أمامي بقوة 201 حصان يمنح المركبة تسارعا وانسيابية تحافظ على إرث اسم "إنسايت" التاريخي، بينما تم تعزيز المقصورة الداخلية بلمسات ترفيهية ذكية، شملت نظام "بوز" الصوتي وشاشات العرض الأمامية، بالإضافة إلى تجهيزات تدفئة متكاملة صُممت خصيصا لمواجهة الشتاء الياباني القارس.

تحديات السوق و"عقيدة" المستهلك

ورغم هذه القفزة التقنية والسعر التنافسي الذي يهبط إلى نحو 26,350 دولارا بفضل الدعم الحكومي السخي، فإن رحلة "نيو إنسايت" في موطنها الأم لا تخلو من العقبات. إذ تواجه السيارة واقعا محليا معقدا يتميز بـ "محافظة" المستهلك الياباني تجاه السيارات الكهربائية بالكامل، والتي لا تشكل سوى 2% من إجمالي المبيعات مقابل هيمنة مطلقة للسيارات الهجينة.

وبناء على هذه المعطيات، رسمت "هوندا" سقفا متواضعا لطموحاتها عبر استهداف بيع 3000 وحدة فقط، في إشارة واضحة إلى أن هذه الخطوة هي "جس نبض" استراتيجية واختبار لمدى تقبل السوق المحلي للهوية اليابانية بقلبها الصيني الجديد.

بهذا الرهان، تضع "هوندا" قدمها في المستقبل، محاولة التوفيق بين اعتزازها بهويتها اليابانية واعترافها بالسيادة الصينية الحالية في مجال البطاريات والمنصات الكهربائية.

هذا التحول يؤكد أن "هوندا" تمر بمرحلة "انتقالية ذكية"، فقد دافعت بشراسة عن إرثها الميكانيكي في المحاكم الغربية، بينما تبدي مرونة غير مسبوقة من خلال اختبار مدى تقبل المستهلك الياباني لمنتج وُلد في الصين ويحمل شعار "الساموراي"، في ظل مستقبل لا يعترف إلا بلغة البطاريات والذكاء الاصطناعي.