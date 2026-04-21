مرحاض داخل السيارة.. براءة اختراع جديدة من "سيريس"

في خطوة تعكس توجها جديدا نحو الاستجابة الذكية لاحتياجات المستخدم، أثارت شركة "سيريس" الصينية جدلا واسعا في أوساط صناعة السيارات بعد تقدمها بطلب براءة اختراع لنظام مرحاض مخفي مدمج داخل مقصورة السيارة.

هذا الابتكار ليس مجرد فكرة طريفة، بل يمثل تحولا عميقا في فلسفة التصميم، حيث لم تعد المنافسة مقتصرة على قوة المحرك أو أنظمة القيادة الذاتية، بل امتدت لتشمل احتياجات المستخدم داخل السيارة وحل مشكلات الواقع اليومي، وعلى رأسها "الحاجة الملحة" خلال الرحلات الطويلة أو الازدحام المروري الخانق.

سيريس وهواوي

تعد "سيريس"، التي تتخذ من مدينة تشونغتشينغ الصينية مقرا لها، واحدة من أبرز الشركات الصاعدة في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة. وما يمنح ابتكاراتها ثقلا حقيقيا هو شراكتها الاستراتيجية مع العملاق التكنولوجي "هواوي".

هذا التعاون الذي أثمر علامة "AITO" التجارية، يجمع بين قدرات سيريس التصنيعية الفائقة وأنظمة هواوي الرقمية والذكاء الاصطناعي.

ومن هذا المنطلق، يأتي ابتكار "المرحاض المدمج" ليعزز مفهوم السيارة بوصفها "منزلا متنقلا" ذكيا يوفر حلولا شاملة لركابه.

هندسة التصميم

تعتمد الفكرة الأساسية لبراءة الاختراع على استغلال المساحات غير المستغلة داخل المقصورة بذكاء، حيث يُدمج المرحاض بشكل غير مرئي أسفل مقعد الراكب الأمامي.

وتتضمن آلية التشغيل:

هيكل درج منزلق: يتيح سحب الوحدة بمرونة تامة.

تحكم ذكي: يمكن استدعاء المرحاض يدويا أو عبر الأوامر الصوتية، مما يحافظ على المظهر الفاخر للمقصورة دون التأثير على راحة الجلوس اليومية.

تقنيات المعالجة الحرارية

لم تقف "سيريس" عند حدود التصميم الهيكلي، بل قدمت نظاما متكاملا لضمان النظافة ومنع الروائح داخل البيئة المغلقة للمقصورة.

يشتمل النظام على مروحة مخصصة لطرد الروائح إلى خارج السيارة مباشرة، بالإضافة إلى عنصر تسخين مدمج يعمل على تجفيف النفايات الصلبة وتبخير السوائل لتقليل حجمها وتسهيل التعامل معها.

أما الفضلات، فتُجمع في خزان قابل للفصل يُفرَّغ يدويا بكل سهولة، مما يجعل النظام عمليا وقابلا للتطبيق في الواقع.

متى نستخدم "مرحاض السيارة"؟

تؤكد الشركة أن هذا النظام غير مخصص للاستخدام أثناء حركة السيارة لدواعي السلامة، بل يستهدف سيناريوهات التوقف الاضطراري، مثل البقاء في ازدحام مروري لساعات، أو خلال رحلات التخييم، أو في الطوابير الطويلة عند محطات الخدمة، وهو ما يمنح المسافرين، وخاصة العائلات والأطفال وكبار السن، راحة بال لا تقدر بثمن.

خيارات أخرى

بينما تقود "سيريس" ثورة الابتكار المدمج الذي يغير شكل المقصورة من الداخل، فإن الأسواق لا تخلو حاليا من حلول عملية تلبي احتياجات المسافرين وتوفر لهم الراحة الفورية.

وتتنوع هذه الحلول بشكل واسع لتناسب مختلف الميزانيات ونوعية المركبات، بدءا من "المرحاض القابل للطي"، و"المرحاض المزود بخزان ماء"

ويفتح ابتكار "سيريس" بابا جديدا للتفكير في مستقبل السيارات، فالمسألة لم تعد مجرد انتقال من نقطة إلى أخرى، بل هي تجربة إنسانية متكاملة.

وسواء فضّل المستهلك الأنظمة المدمجة المتطورة أو الحلول المحمولة العملية، فإن الحقيقة الثابتة هي أن صناعة السيارات بدأت رسميا في معالجة أدق تفاصيل الراحة البشرية، مهما كانت طبيعة تلك الحاجة.