في ظل السباق المحموم نحو تحقيق التوازن المثالي بين كفاءة استهلاك الوقود والأداء الرياضي الخارق، برزت تقنية ناقل الحركة مزدوج القابض (Dual-clutch transmission) كواحدة من أهم الابتكارات التي غيرت وجه صناعة السيارات.

لم يعد هذا النظام مجرد خيار ثانوي، بل أصبح اليوم الناقل الأكثر انتشارا وتفضيلا في معظم السيارات الحديثة، ابتداء من السيارات الاقتصادية وصولا إلى الأيقونات الرياضية الخارقة.

وتمثل تقنية (DCT) دمجاً مبتكراً يجمع بين ميزات ناقل الحركة اليدوي والأوتوماتيكي، مما يوفر أداء ديناميكيا وكفاءة عالية.

في هذا التقرير، سنلقي نظرة عن قرب على مفهوم ناقل الحركة مزدوج القابض، ونستكشف كيفية عمله والفوائد التي يوفرها للسائقين، كما سنتناول تطورات هذه التقنية وتأثيرها على الصناعة، مع تسليط الضوء على أبرز المزايا والعيوب.

كيف يعمل المايسترو؟

يرتكز مبدأ عمل هذا الناقل على دمج "روح" ناقل الحركة اليدوي مع "راحة" ناقل الحركة الأوتوماتيكي. فهو ببساطة عبارة عن ناقلي حركة عاديين يعملان داخل غلاف واحد، حيث يتحكم الحاسوب في تشغيلهما بذكاء اصطناعي فائق.

يعتمد النظام على وجود قابضين اثنين بدلا من واحد:

القابض الأول: يتولى مسؤولية السرعات الفردية (الأول، الثالث، الخامس، السابع).

القابض الثاني: يختص بالسرعات الزوجية (الثاني، الرابع، السادس).

وتكمن العبقرية هنا في أن القابضين يعملان على التوالي، فحينما تسير السيارة على الترس الثالث مثلا، يكون الحاسوب قد قام مسبقا بتجهيز الترس الرابع على القابض الآخر. وعند لحظة التبديل، ينفصل القابض الأول ويشبك الثاني في جزء من عشرة من الثانية، مما يلغي الفراغ الزمني الذي نشعر به في النواقل العادية، ويضمن تدفق القوة دون انقطاع.

لماذا تسيطر تقنية DCT على الأسواق؟

وفي حديثه لـ "الجزيرة نت"، يقول المهندس عمر عابدين، المسؤول بمركز صيانة إحدى وكالات السيارات في قطر، إن سر انتشار هذا الناقل يكمن في قدرته على محاكاة قوة ومتانة ناقل الحركة اليدوي مع توفير سلاسة تامة للسائق.

ومن أبرز المزايا التي تدفع المصنعين لاعتماده:

سرعة البرق في التعشيق: يتم التبديل في زمن قياسي يصل إلى 0.1 ثانية، مما يحسن تسارع السيارة من الثبات بنسبة تصل إلى 6%. اقتصادية الوقود: يوفر هذا النظام استهلاكا أقل للوقود بنسبة تتراوح بين 6% و10% مقارنة بالنواقل الأوتوماتيكية التقليدية. تجربة قيادة ديناميكية: يمنح السائق شعورا رياضيا بفضل الانتقال السلس والمباشر للعزم إلى العجلات. خفة الوزن وقلة الحرارة: يتميز بتصميم مدمج يقلل من هدر طاقة المحرك.

التفاصيل التقنية الدقيقة: ما تحت الغطاء

لفهم أعمق لآلية العمل، يجب أن نعرف أن الجير العادي تكون تروسه دائما في حالة دوران وملامسة لبعضها البعض، لكنها غير مثبتة بالعمود الذي ينقل الحركة للخارج. يتم اتصال الترس المطلوب فقط عبر قطع تسمى "النحاسات" (لسابق صنعها من النحاس)، والتي تثبت العمود بالترس وتنقل الحركة حسب نسبته.

المشكلة في الجير العادي أن "النحاس" والترس لا يدوران بالسرعة نفسها لكي يشتبكا، لذا يجب الضغط على الكلتش لفصل التسارع، ثم تشبيك النحاس وتثبيته، ثم رفع القدم عن الكلتش ليرتبط المحرك بالجير مرة أخرى. هذا التتابع يخلق فراغا زمنيا بين كل ترس والتالي، وهو ما يسمى "فقد القوة"، ويظهر بوضوح في نزول دورات المحرك (آر بي إم) عند كل غيار.

هنا جاءت فكرة دي سي تي (DCT) بوضع جيرين عاديين معا، الأول للنمر المفردة والثاني للمزدوجة، يعملان على عمود دوران (إنبوت شافت) مكون من عمودين متداخلين يدوران بحرية. عند ضغط الكلتش الخارجي تصل القوة للتروس المزدوجة، وعند ضغط الداخلي تصل للمفردة.

دور الكمبيوتر والتخمين المسبق

يعمل الكمبيوتر كمحلل للمستقبل، فهو يحسب النمرة المطلوبة بناء على السرعة ودورات المحرك. ولكن، إذا كان السائق يسير على النمرة الخامسة وفجأة ضغط بقوة للتجاوز (وهو بحاجة للثالثة)، يواجه الكمبيوتر حالة غير متوقعة، فيضطر للانتظار جزءا من الثانية ليفك الترس الرابع المجهز مسبقا ثم يشبك الثالث.

هذا يفسر التأخير البسيط الذي قد يشعر به السائق أحيانا عند "الدعس المفاجئ". لكن الشركات المتطورة تغلبت على ذلك باستخدام كمبيوترات و"أكتيوترات" فائقة السرعة مع تخفيف وزن القطع الداخلية، مما رفع من قيمة هذه الأنظمة وتعقيدها.

التحديات والجانب الآخر من التقنية

على الرغم من المزايا المذهلة، فإن الكمال غاية لا تدرك. يواجه مستخدمو دي سي تي (DCT) بعض التحديات:

الخشونة في الزحام: قد يظهر الجير بعض التردد أو الخشونة في حالات التوقف والتحرك المتكرر (Stop-and-Go). الحرارة والتكاليف: تعد مصاريف تشغيله وصيانته مرتفعة نسبيا، ويتطلب وعيا في التعامل خاصة في الأجواء الحارة.

أنواع دي سي تي (DCT): جاف أم مبلل؟

تنقسم أنواع "الدبل كلتش" إلى فئتين أساسيتين:

النوع الجاف (Dry): يشبه كلاتش الجير العادي، يأتي بكلاتشين خلف بعضهما، وهو أقل كلفة لكنه يتحمل عزم دوران محدودا. النوع المبلل (Wet): يكون مغمورا بالزيت (يشبه كلاتشات الأوتوماتيك)، وهو الأفضل والأسرع، والأكثر كفاءة في تحمل الحرارة والأداء العالي، لكنه أغلى ثمنا.

من الفكرة إلى السيطرة

بدأ تطوير هذه التقنية في أواخر الثلاثينيات على يد المهندس الفرنسي أدولف كيغريس، لكن الحرب العالمية الثانية حالت دون تنفيذ فكرته. لم تتبلور الفكرة فعليا إلا في أوائل الثمانينيات. واليوم، نجد هذا الجير في أعرق السيارات مثل: أودي آر 8 (R8)، وفورد موستانغ شيلبي جي تي 500 (GT500)، ونيسان جي تي آر (GTR)، وبورشه 718 و911.

وتتعدد المسميات حسب الشركات، فبورشه تطلق عليه بي دي كيه (PDK)، وفورد تطلق عليه باور شيفت (PowerShift)، ومرسيدس تطلق عليه إم سي تي (MCT). ورغم اختلاف الأسماء، تظل التقنية الأساسية واحدة، مع تميز شركات وفشل أخرى، لدرجة تراجع شركة "بي إم دبليو" عنه في بعض طرازاتها مؤخرا.

وللحفاظ على هذا النظام، خاصة في الأجواء الحارة، يجب تغيير زيت الجير كل 60 إلى 70 ألف كيلومتر، وفي النوع "المبلل"، يوجد زيت للجير وزيت خاص للكلاتشات، وكلاهما يحتاج للتغيير.

والخلاصة هي أن جير الدبل كلاتش (DCT) هو المعادلة التي جمعت بين خفة ومتانة الجير العادي وراحة الجير الأوتوماتيكي، مع سرعة تبديل خارقة، مما يجعله المايسترو الحقيقي في عالم المحركات المعاصر.