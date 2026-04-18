الشاحنات تهيمن مجددا.. سباق المبيعات في 2026 يعيد ترتيب السوق

شهد الربع الأول من عام 2026 استمرار سيطرة الشاحنات والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) على سوق السيارات، حيث حافظت سلسلة فورد إف-سيريز (Ford F-Series) على موقعها في صدارة المبيعات رغم تراجع طفيف مقارنة بالعام السابق.

وجاءت شيفروليه سيلفرادو (Chevrolet Silverado) في المرتبة الثانية، مؤكدة استمرار الطلب القوي على هذه الفئة، بينما استطاعت هوندا سي آر-في (Honda CR-V) التقدم إلى المراكز الأولى مستفيدة من تغيرات السوق وتراجع بعض المنافسين.

وفي قائمة السيارات العشر الأكثر مبيعًا، برزت مجموعة متنوعة من الطرازات التي تعكس توجهات المستهلكين، من بينها رام بيك آب (Ram Pickup) وتويوتا كامري (Toyota Camry) وتيسلا موديل واي (Tesla Model Y) التي تواصل تعزيز حضور السيارات الكهربائية.

كما ضمت القائمة سيارات مثل نيسان روغ (Nissan Rogue) وتويوتا تاكوما (Toyota Tacoma) وجي إم سي سييرا (GMC Sierra) وتويوتا كورولا (Toyota Corolla)، ما يعكس مزيجًا بين السيارات العملية والاقتصادية.

وتكشف هذه الأرقام عن تحولات واضحة في السوق، أبرزها تزايد الإقبال على السيارات الهجينة، خاصة مع توجه بعض الشركات إلى تقديم نسخ هجينة فقط من طرازاتها، وهو ما أثر في مبيعات بعض السيارات التقليدية. كما لعبت عوامل مثل توفر المخزون وتحديث الطرازات دورًا مهمًا في إعادة ترتيب القائمة.

بشكل عام، تؤكد مبيعات عام 2026 أن تفضيلات المستهلكين لا تزال تميل نحو السيارات الكبيرة متعددة الاستخدامات، مع نمو تدريجي في الاعتماد على التقنيات الكهربائية والهجينة، ما يعكس مرحلة انتقالية تعيشها صناعة السيارات عالميًا.

