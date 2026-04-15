لماذا تبدو السيارات الكهربائية أثقل من التقليدية؟

HEFEI, CHINA - JANUARY 17: A worker from Chinese electric vehicle (EV) company NIO inspects a vehicles charging system in the final quality control area on the automated production line at the companys manufacturing hub on January 17, 2025 in Hefei, China. China produces and exports more electric vehicles than any other country, leading the global electric vehicle (EV) market with production capacity that now outpaces domestic sales. Luxury brand NIO saw a 38% rise in EV deliveries in 2024 and is looking to further its expansion into overseas markets with a range of premium vehicles, a new lower priced sub-brand, and its battery swapping charging system. Exports of Chinese EVs exceeded two million for the first time in 2024, according to government figures. While the global expansion of Chinas EV industry has triggered trade tensions with the U.S. and Europe where governments are enacting tariffs on China-made electric cars, the companies are making inroads in markets in Asia, South America, and Africa. Chinese brands have become known worldwide for design and advanced EV technology at competitive prices, as they continue to fuel a transition to electric vehicles at home in the worlds largest car market. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)
السيارات الكهربائية ثقيلة أساسا بسبب البطاريات الكبيرة والتقنيات الحديثة (غيتي)
Published On 15/4/2026

رغم بساطة مكوناتها الميكانيكية مقارنة بمحركات الاحتراق الداخلي، فإن السيارات الكهربائية غالبا ما تكون أثقل من نظيراتها العاملة بالبنزين، ويرجع ذلك أساسا إلى البطاريات الكبيرة التي تعد العنصر الأساسي فيها.

هذا الوزن الإضافي يأتي بشكل رئيسي من حزمة البطارية التي قد يصل وزنها إلى مئات الكيلوغرامات، ما يجعل السيارة أثقل بنسبة قد تبلغ نحو 30% مقارنة بالسيارات التقليدية.

ولا يقتصر الأمر على البطارية فقط، إذ تسهم أنظمة التبريد والحماية والتقنيات المتقدمة في زيادة الوزن الإجمالي.

ومع ذلك، تعمل الشركات المصنعة على موازنة هذا العيب من خلال استخدام مواد خفيفة وتصميمات ذكية، إضافة إلى أن انخفاض مركز الثقل وتحسن التماسك ومستويات السلامة تجعل هذا الوزن ليس سلبيا في جميع الحالات.

لماذا البطاريات ثقيلة جدا؟

البطارية ليست مجرد خلايا طاقة، بل تشمل أيضا:

  • أنظمة تبريد
  • وحدات تحكم إلكترونية
  • هياكل حماية قوية وأسلاك ومكونات إضافية

كل هذه العناصر تجعل البطارية تمثل جزءا كبيرا من وزن السيارة، وغالبا تعوض وأكثر عن الوزن الذي يتم توفيره من إزالة محرك البنزين وخزان الوقود.

هذا الثقل يمنح السيارات الكهربائية ثباتا أفضل على الطريق، لكنه في المقابل يفرض تحديات مثل زيادة استهلاك الطاقة وتسارع تآكل الإطارات.

ومع سعي الشركات لزيادة مدى القيادة، تكبر البطاريات أكثر، ما يجعل معادلة الوزن مقابل الكفاءة واحدة من أبرز التحديات في مستقبل السيارات الكهربائية.

عوامل أخرى تزيد الوزن

إلى جانب البطارية، هناك أسباب إضافية تجعل السيارات الكهربائية أثقل:

  • أنظمة الدفع الرباعي (إضافة محرك كهربائي ثان)
  • تقنيات السلامة الحديثة (حساسات، كاميرات، وسائد هوائية)
  • أنظمة القيادة الذكية والمساعدة وهياكل أقوى لحماية البطارية أثناء الحوادث

كل هذه المكونات تضيف وزنا إضافيا فوق الوزن الأساسي.

تأثير الوزن على الأداء

هذا الوزن الكبير له تأثيرات واضحة:

  • يحتاج إلى طاقة أكبر للحركة، مما قد يقلل الكفاءة
  • قد يؤثر على التسارع والتعامل مع المنعطفات
  • يزيد من مسافة التوقف (الفرملة)
  • يسبب تآكلا أسرع للإطارات والمكونات

لكن في المقابل، الوزن يمنح السيارة ثباتا أعلى وشعورا بالأمان أثناء القيادة.

السيارات الكهربائية ثقيلة أساسا بسبب البطاريات الكبيرة والتقنيات الحديثة. ومع أن هذا الوزن يجلب بعض التحديات، إلا أنه جزء طبيعي من تطور هذه السيارات، ويعمل المصنعون حاليا على تقليل الوزن عبر تحسين تقنيات البطاريات واستخدام مواد أخف.

المصدر: الصحافة الأجنبية
