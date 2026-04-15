رغم بساطة مكوناتها الميكانيكية مقارنة بمحركات الاحتراق الداخلي، فإن السيارات الكهربائية غالبا ما تكون أثقل من نظيراتها العاملة بالبنزين، ويرجع ذلك أساسا إلى البطاريات الكبيرة التي تعد العنصر الأساسي فيها.

هذا الوزن الإضافي يأتي بشكل رئيسي من حزمة البطارية التي قد يصل وزنها إلى مئات الكيلوغرامات، ما يجعل السيارة أثقل بنسبة قد تبلغ نحو 30% مقارنة بالسيارات التقليدية.

ولا يقتصر الأمر على البطارية فقط، إذ تسهم أنظمة التبريد والحماية والتقنيات المتقدمة في زيادة الوزن الإجمالي.

ومع ذلك، تعمل الشركات المصنعة على موازنة هذا العيب من خلال استخدام مواد خفيفة وتصميمات ذكية، إضافة إلى أن انخفاض مركز الثقل وتحسن التماسك ومستويات السلامة تجعل هذا الوزن ليس سلبيا في جميع الحالات.

لماذا البطاريات ثقيلة جدا؟

البطارية ليست مجرد خلايا طاقة، بل تشمل أيضا:

أنظمة تبريد

وحدات تحكم إلكترونية

هياكل حماية قوية وأسلاك ومكونات إضافية

كل هذه العناصر تجعل البطارية تمثل جزءا كبيرا من وزن السيارة، وغالبا تعوض وأكثر عن الوزن الذي يتم توفيره من إزالة محرك البنزين وخزان الوقود.

هذا الثقل يمنح السيارات الكهربائية ثباتا أفضل على الطريق، لكنه في المقابل يفرض تحديات مثل زيادة استهلاك الطاقة وتسارع تآكل الإطارات.

ومع سعي الشركات لزيادة مدى القيادة، تكبر البطاريات أكثر، ما يجعل معادلة الوزن مقابل الكفاءة واحدة من أبرز التحديات في مستقبل السيارات الكهربائية.

عوامل أخرى تزيد الوزن

إلى جانب البطارية، هناك أسباب إضافية تجعل السيارات الكهربائية أثقل:

أنظمة الدفع الرباعي (إضافة محرك كهربائي ثان)

تقنيات السلامة الحديثة (حساسات، كاميرات، وسائد هوائية)

أنظمة القيادة الذكية والمساعدة وهياكل أقوى لحماية البطارية أثناء الحوادث

كل هذه المكونات تضيف وزنا إضافيا فوق الوزن الأساسي.

تأثير الوزن على الأداء

هذا الوزن الكبير له تأثيرات واضحة:

يحتاج إلى طاقة أكبر للحركة، مما قد يقلل الكفاءة

قد يؤثر على التسارع والتعامل مع المنعطفات

يزيد من مسافة التوقف (الفرملة)

يسبب تآكلا أسرع للإطارات والمكونات

لكن في المقابل، الوزن يمنح السيارة ثباتا أعلى وشعورا بالأمان أثناء القيادة.

السيارات الكهربائية ثقيلة أساسا بسبب البطاريات الكبيرة والتقنيات الحديثة. ومع أن هذا الوزن يجلب بعض التحديات، إلا أنه جزء طبيعي من تطور هذه السيارات، ويعمل المصنعون حاليا على تقليل الوزن عبر تحسين تقنيات البطاريات واستخدام مواد أخف.