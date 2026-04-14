بينما ينصب تركيز معظم السائقين على المحرك وناقل الحركة، يقبع المولد الكهربائي "الدينامو" كجندي مجهول يمنح الحياة لكل ذرة كهرباء في سيارتك.

ورغم بساطة تكوينه، فإن تعطل هذا المكون الحيوي قد يحول سيارتك الحديثة إلى مجرد هيكل معدني ساكن.

ويبدأ الدينامو بإرسال إشارات تحذيرية قد تبدو بسيطة؛ مثل وميض عابر لمصباح البطارية، أو خفوت في الأضواء الأمامية، وصولا إلى روائح غريبة وأصوات غير مألوفة تحت غطاء المحرك، فيما تكمن خطورة تلف المولد في ارتباطه الوثيق بكافة الأنظمة الأخرى.

في هذا التقرير نستعرض مع الخبير التقني المهندس جهاد محمد البشير، مدير أحد مراكز الصيانة الكبرى في قطر، هذه الأعراض، ونركز على الارتباط الوثيق بين الدينامو وبقية الأنظمة لتجنب مخاطر التوقف المفاجئ وصعوبات التشغيل، وضمان حماية السيارة من الأعطال الميكانيكية الجسيمة.

1. ضوء التحذير.. رسالة الاستغاثة الأولى

السيارات الحديثة مزودة بمصباح تحذيري في لوحة العدادات مخصص للمولد، غالبا ما يتخذ شكل بطارية أو حروف "ALT" أو "GEN". يعمل هذا الضوء بناء على مراقبة دقيقة لجهد المولد (الذي يتراوح عادة بين 13 و14.5 فولت).

ويؤكد البشير أن تذبذب الجهد خارج الحدود المسموحة سيضيء المصباح. في البداية، قد يظهر الوميض لفترة وجيزة عند تشغيل الملحقات الكهربائية مثل المساحات أو التدفئة، وهي إشارة مبكرة بأن المولد لم يعد قادرا على تلبية الطلب المتزايد.

2. خفوت الأضواء

ويضيف قائلا إنه بما أن المولد هو المصدر الرئيسي للطاقة أثناء دوران المحرك، فإن أي ضعف في أدائه ينعكس فورا على الإضاءة.

قد تلاحظ خفوتا مفاجئا في المصابيح الأمامية أو إضاءة لوحة العدادات، أو على العكس تماما، قد تصبح الأضواء ساطعة بشكل مفرط نتيجة خلل في منظم الجهد.

3. التذبذب الضوئي

ويوضح الخبير التقني أنه إذا كانت الأضواء تنتقل بين السطوع والخفوت بشكل عشوائي، فهذا يعني أن المولد يصارع للحفاظ على تدفق طاقة مستقر.

ويبين أنه يمكن اختبار ذلك بزيادة الحمل الكهربائي (مثل فتح النوافذ الكهربائية أثناء تشغيل الراديو)، فإذا تذبذبت الأضواء بوضوح، فالمولد هو المتهم الأول.

4. معضلة البطارية

وتابع المهندس جهاد بالقول، إن الكثير من قائدي المركبات يعتقدون أن تعطل السيارة عن العمل يعني تلف البطارية، لكن الحقيقة قد تكون أعمق.

تعمل البطارية كمخزن مؤقت، بينما المولد هو من يعيد شحنها. إذا فشل المولد، ستستنزف السيارة طاقة البطارية حتى تفرغ تماما.

ولتشخيص المشكلة، ينصح بتشغيل السيارة عبر "اشتراك" خارجي ثم افصل الكابلات فورا، فإذا توقف المحرك بعد وقت قصير، فالمولد تالف. أما إذا استمرت في الدوران، فالمشكلة تكمن في قدرة البطارية على الاحتفاظ بالشحن.

5. التوصيلات المرتخية أو التالفة

ويشير إلى أنه في بعض الأحيان يكون المولد سليما، لكن الطاقة لا تصل إلى وجهتها.

فالكابلات المقطوعة أو الوصلات المتآكلة تزيد من المقاومة الكهربائية، مما قد يسبب سطوعا مفاجئا في الأضواء متبوعا برائحة احتراق الأسلاك نتيجة الحرارة المتولدة من المقاومة.

6. خلل المقوم الصمام

المقوم الصمام هو "بوابة المرور" التي تنظم اتجاه الكهرباء في السيارة، وهو جزء مدمج داخل الدينامو.

ويرى البشير أن تعطل هذا الجزء الصغير يمثل شللا للنظام، فالمقوم هو المسؤول عن تحويل التيار المتردد (إيه سي AC) إلى تيار مستمر (دي سي DC) تحتاجه أنظمة السيارة، وبدونه تصبح الطاقة الناتجة غير قابلة للاستخدام، مما يؤدي إلى فشل كامل في التغذية الكهربائية.

7. تآكل أو ارتخاء الأحزمة

ويوضح المهندس جهاد أن الفحص البصري البسيط قد يوفر عليك الكثير، فحزام المحرك هو المسؤول عن تدوير المولد، وإذا كان مرتخيا أو مشققا فلن يدور المولد بالسرعة المطلوبة، مما يؤدي لضعف الشحن. لذا ينصح دائما بالتأكد من شد الحزام ومظهره العام.

8. أصوات "الأنين" والصرير

ويؤكد الخبير التقني أن الأذن يمكنها كشف العطل، فسماع صوت "طنين" أو "عويل" من تحت غطاء المحرك قد يكون ناتجا عن تآكل المحامل الداخلية أو عدم محاذاة بكرة المولد.

ويحذر من تجاهل هذه الأصوات لأنها قد تتطور إلى تضرر أجزاء أخرى من المحرك.

9. روائح الاحتراق

ويحذر من أن روائح الاحتراق هي إنذار أحمر؛ فرائحة المطاط المحترق تنجم عادة عن احتكاك الحزام ببكرة لا تدور بحرية.

بينما تنتج رائحة "الحريق الكهربائي" عن احتراق الأسلاك أو عزل المولد نتيجة الحمل الزائد والحرارة المفرطة.

10. بطء الملحقات وتوقف المحرك

ويشير المهندس البشير إلى أن ضعف المولد يدفع أنظمة السيارة الذكية لتوجيه الطاقة للأجزاء الحيوية فقط على حساب الكماليات كالنوافذ وفتحة السقف.

وفي المراحل المتأخرة، قد يفشل المولد في توفير الطاقة اللازمة لـ "البواجي"، مما يؤدي إلى توقف المحرك فجأة أثناء القيادة.

إذاً، فالمولد الكهربائي ليس مجرد قطعة تبديل، بل هو شريان الحياة لسيارتك. فالانتباه لهذه الإشارات المبكرة لا يحميك فقط من تكاليف الإصلاح الباهظة، بل يضمن سلامتك وسلامة ركابك على الطريق.