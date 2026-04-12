في تحول لافت، تستعد تسلا لإطلاق سيارة رياضية متعددة الاستخدامات SUV كهربائية مدمجة منخفضة التكلفة، في محاولة لاستعادة زخمها في سوق يشهد منافسة متصاعدة.

المركبة الجديدة ستكون أصغر حجما وأخف وزنا من موديل واي، مع سعر متوقع أقل حتى من موديل 3، ما يجعلها أقرب إلى فئة السيارات الشعبية.

وتعتمد تسلا في هذا المشروع على تقنيات خفض التكلفة، مثل تقليص حجم البطارية والاكتفاء بمحرك واحد، بهدف إنتاج سيارة كهربائية أكثر طلبا من الجمهور.

الخطوة تعكس تراجعا جزئيا عن توجه الشركة السابق نحو التركيز الكامل على السيارات ذاتية القيادة، وتشير إلى عودة الاهتمام بالسيارات الاقتصادية لمواجهة المنافسين، خصوصا في الأسواق العالمية سريعة النمو.

وبحسب التقرير، السيارة الجديدة لن تكون مجرد نسخة مخففة من موديلات مثل موديل 3 أو موديل واي، بل ستكون تصميما جديدا كليا. وقد بدأت تسلا بالفعل التواصل مع الموردين لمناقشة المكونات وطرق الإنتاج، ما يشير إلى أن المشروع دخل مرحلة مبكرة من التطوير.

وحسب رويترز من المرجح أن يتم تصنيع السيارة في البداية داخل الصين، وتحديدا في مصنع شنغهاي، مع إمكانية توسيع الإنتاج لاحقا إلى الولايات المتحدة وأوروبا. هذا يعكس استراتيجية تسلا المعتادة في إطلاق سيارات عالمية موجهة لأسواق متعددة.

المواصفات المتوقعة

طول السيارة المتوقع: حوالي 4.28 متر، أي أقصر بحوالي نصف متر من موديل واي (Model Y). وزن مستهدف: حوالي 1.5 طن (أخف بكثير من موديل واي (Model Y).

كما تخطط الشركة لاستخدام:

بطارية أصغر

محرك كهربائي واحد بدلا من محركين

وهذا سيؤدي إلى تقليل الأداء والمدى، لكنه سيساعد بشكل كبير في خفض التكلفة.

ويأتي هذا التوجه بعد قرار الرئيس التنفيذي إيلون ماسك عام 2024 بإلغاء مشروع سيارة كهربائية منخفضة التكلفة كان منتظرا بشدة، وتحويل تركيز الشركة نحو سيارات الأجرة ذاتية القيادة (Robotaxis) والروبوتات الشبيهة بالبشر.