فولكس فاغن توقف إنتاج سيارتها الكهربائية داخل الولايات المتحدة

في تطور يعكس تحولات واضحة في سوق السيارات، قررت شركة فولكس فاغن (Volkswagen) الألمانية وقف إنتاج سيارتها الكهربائية (ID.4) داخل الولايات المتحدة خلال أبريل/نيسان 2026، في خطوة مؤقتة لكنها تحمل دلالات أوسع على مستقبل المركبات الكهربائية في السوق الأمريكية.

وبحسب تقارير متطابقة نشرتها وسائل إعلام دولية، من بينها رويترز وبيزنس إنسايدر (Business Insider) وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal)، فإن الإنتاج سيتوقف في مصنع الشركة بمدينة تشاتانوغا بولاية تينيسي، بينما ستعتمد المبيعات في المرحلة المقبلة على السيارات المتوفرة حاليا لدى الوكلاء، والتي يُتوقع أن تكفي حتى عام 2027.

القرار لا يرتبط بعيب تقني مباشر في السيارة بقدر ما يعكس حالة من عدم اليقين في سوق السيارات الكهربائية الأمريكية، وهو الوصف الذي استخدمته الشركة نفسها لتبرير الخطوة، في ظل تراجع الحوافز الحكومية وضعف الطلب مقارنة بالتوقعات السابقة.

أحد أبرز العوامل التي أثرت في السوق هو إلغاء الحافز الفيدرالي البالغ 7500 دولار لشراء السيارات الكهربائية، وهو ما أدى إلى تباطؤ الإقبال ودفع العديد من الشركات إلى مراجعة خططها أو تقليص إنتاجها.

ورغم أن ID.4 كانت تمثل حجر الأساس في استراتيجية فولكس فاغن الكهربائية داخل الولايات المتحدة منذ إطلاقها عام 2021، فإن أداءها ظل محدودا نسبيا. فقد سجلت مبيعاتها نحو 22 ألف سيارة خلال عام 2025، ما وضعها ضمن السيارات الكهربائية المتوسطة الأداء، بعيدا عن المنافسة القوية في السوق.

في المقابل، قررت الشركة إعادة توجيه مصنعها في تينيسي نحو إنتاج سيارات أكثر طلبا وربحية، وعلى رأسها الجيل الجديد من طراز أطلس (Atlas)، في محاولة للاستجابة لتفضيلات المستهلك الأمريكي الذي لا يزال يميل إلى السيارات الكبيرة ذات محركات الاحتراق أو الأنظمة الهجينة.

إعلان

التحول لا يخص فولكس فاغن وحدها، بل يعكس توجها أوسع في صناعة السيارات، حيث بدأت شركات كبرى بإبطاء خططها الكهربائية أو تعديلها، نتيجة ارتفاع التكاليف وضعف البنية التحتية للشحن وتذبذب الطلب، خاصة بعد انتهاء الدعم الحكومي.

كما واجهت ID.4 تحديات إضافية خلال السنوات الماضية، من بينها استدعاءات واسعة بسبب مشكلات تقنية تتعلق بالبطارية وأنظمة الأمان، وهو ما أثر في ثقة بعض المستهلكين وأداء السيارة في السوق.

ورغم هذا التراجع المؤقت، لا يبدو أن فولكس فاغن تتخلى عن المشروع بالكامل، إذ تشير التقارير إلى أن جيلا جديدا من ID.4 أو طرازا بديلا قيد التطوير للسوق الأمريكية، لكن دون تفاصيل واضحة حتى الآن حول موعد الإطلاق أو المواصفات.

وبالتالي، لا يعني اختفاء ID.4 من خطوط الإنتاج نهاية السيارات الكهربائية، بل يكشف عن مرحلة انتقالية تعيد فيها الشركات موازنة طموحاتها مع واقع السوق، حيث لا يزال التحول نحو الكهرباء يسير بوتيرة أبطأ وأكثر تعقيدا مما كان متوقعا قبل سنوات قليلة.