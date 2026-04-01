رغم أن السيارات الكهربائية الحديثة توفر مدى قيادة كافيا في معظم الحالات، فإن تعظيم كل شحنة يصبح ضروريا أحيانا، سواء عند نسيان الشحن أو خلال الرحلات الطويلة.

ويقدم تقرير حديث مجموعة من النصائح العملية لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

القيادة الذكية مفتاح التوفير

تبدأ النصائح بأسلوب القيادة، إذ يؤدي التسارع القوي والفرملة المفاجئة إلى استهلاك طاقة أكبر، بينما تساعد القيادة السلسة والتدرج في السرعة على تقليل استنزاف البطارية.

استعادة الطاقة أثناء القيادة

تلعب خاصية الكبح المتجدد دورا مهما في إعادة جزء من الطاقة إلى البطارية عند التباطؤ، ما يزيد من المدى خصوصا داخل المدن ذات التوقفات المتكررة.

التخطيط المسبق للرحلة

يسهم الانتباه للطريق والتخفيف المبكر من السرعة بدل التوقف المفاجئ في الحفاظ على الطاقة، كما يساعد التخطيط الجيد للمسار في تقليل الاستهلاك.

تهيئة السيارة قبل الانطلاق

من الأفضل تبريد أو تدفئة المقصورة أثناء توصيل السيارة بالشاحن، لتقليل استهلاك البطارية لاحقا أثناء القيادة، خاصة في الظروف الجوية القاسية.

عوامل تقنية تؤثر على المدى

يشمل ذلك الحفاظ على ضغط الإطارات المناسب لتقليل مقاومة الحركة، واستخدام أوضاع القيادة الاقتصادية، إضافة إلى تقليل السرعة العالية التي ترفع مقاومة الهواء وتستهلك الطاقة بشكل أكبر.

تقليل استهلاك المكيف

تعد أنظمة التبريد والتدفئة من أكثر العناصر استهلاكا للطاقة، لذلك ينصح باستخدام تدفئة المقاعد أو توجيه الهواء للسائق فقط بدل تبريد المقصورة كاملة.

إزالة الوزن الزائد

كلما زاد وزن السيارة، زاد استهلاك الطاقة.

وفي الأخير، تكشف هذه الإرشادات أن تحسين مدى السيارة الكهربائية لا يعتمد على عامل واحد، بل على مجموعة عادات صغيرة في القيادة والصيانة، يمكن أن تحدث فارقا كبيرا في كفاءة الطاقة وتقلل القلق من نفاد الشحن.