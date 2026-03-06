سوق السيارات المصرية تترقب موجة غلاء جديدة بسبب الحرب

تشهد سوق السيارات المصرية، مطلع مارس/آذار الجاري، حالة من الترقب والقلق إثر الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. ويجمع خبراء السيارات على أن استمرار هذه الحرب ستكون له تداعيات سلبية مباشرة على الأسعار، سواء للسيارات المستوردة أو المجمعة محليا.

وتأتي هذه التغيرات في وقت كانت السوق تشهد فيه استقرارا نسبيا وتراجعا طفيفا في الأسعار مع بداية العام، إلا أن الأزمة الراهنة تهدد بالعكس، بسبب اضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار الطاقة، وتأثر سعر الصرف.

ومع بداية عام 2026، شهدت سوق السيارات المصرية مؤشرات إيجابية نسبية، إذ تراجعت أسعار بعض الفئات بنسبة تراوحت بين 10% و20% بفضل استقرار سعر صرف الدولار والمنافسة بين الوكلاء، لكن هذا الاستقرار لم يدم طويلا، فمع التصعيد العسكري في المنطقة، عادت مخاوف موجة غلاء جديدة لتسيطر على المشهد.

سلاسل الإمداد

منذ اندلاع الحرب تأثر قطاع السيارات العالمي بشكل كبير، وبالتبعية القطاع المصري. ومع استمرار التوتر قد يؤدي الأمر إلى إغلاق خطوط ملاحية رئيسية مثل مضيق باب المندب، مما يؤثر مباشرة على حركة العبور في قناة السويس، وهي الشريان الحيوي للتجارة العالمية.

كما تؤدي هذه الاضطرابات إلى ارتفاع تكاليف النقل وتشديد إجراءات التفتيش وارتفاع معدلات المخاطر، مما يزيد تلقائيا من رسوم الشحن البحري والتأمين على البواخر. وبما أن تكلفة النقل تمثل عنصرا أساسيا في تسعير السيارات، فإن أي زيادة فيها تنعكس فورا على السعر النهائي للمستهلك.

ولا يقتصر الضرر على السيارات كاملة الصنع فحسب، بل يمتد ليشمل السيارات المجمعة محليا أيضا، كما يضيف استهداف منشآت الطاقة في مناطق الصراع بعدا آخر للأزمة، فأي اضطراب في إمدادات النفط يؤدي إلى ارتفاع أسعارها عالميا، وهو ما يزيد من تكلفة تشغيل المصانع، مما قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج أو زيادة أسعار السيارات المصدرة إلى مصر.

سعر الصرف

وكما هو معلوم فللحرب انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الكلي، إذ سجلت العملة المحلية خسارة كبيرة منذ اندلاع الأزمة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه متجاوزا حاجز 50 جنيها للمرة الأولى منذ شهور. وبما أن عملية استيراد السيارات وقطع غيارها تتم بالدولار، فإن أي ارتفاع في سعر العملة الأمريكية يترجم فورا إلى زيادة في الأسعار محليا.

وحذر الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر خالد سعد من التأثيرات السلبية العميقة التي تفرضها التوترات الراهنة في المنطقة على قطاع السيارات المحلي. كما أوضح أن القطاع يواجه ضغوطا مركبة ناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف التشغيلية واللوجستية.

وأشار سعد -في حديث للجزيرة نت- إلى أن الملاحة في البحر الأحمر والمتوسط شهدت تراجعا ملحوظا في حجم السفن المارة، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في تكاليف الشحن.

وأضاف "لم يقتصر الأمر على الشحن فحسب، بل شهدت بوالص التأمين البحري قفزات غير مسبوقة، واستحدثت بنود تأمين إضافية ضد مخاطر الحروب والكوارث، وهي تكاليف تُضاف مباشرة على السعر النهائي للمنتج".

وأشار الأمين العام للرابطة إلى وجود مخاوف جدية لدى الوكلاء والموزعين بشأن تذبذب أسعار الصرف، وهو ما يصعب من عملية تسعير السيارات أو استعاضة المخزون بنفس التكلفة القديمة، ويحدث فجوة في المعروض، إذ تشير التوقعات إلى نقص حاد في السيارات المتاحة نتيجة عزوف بعض الموردين عن الشحن وتوجه البنوك لتمويل السلع الأساسية فقط في أوقات الأزمات، إضافة إلى تخزين السيارات خوفا من تقلبات الأسعار، فقد يلجأ البعض لتقليل وتيرة البيع لضمان استمرارية النشاط وتغطية تكاليف الاستيراد المستقبلية.

تعويض الخسائر

وتطرق خالد سعد إلى نقطة جوهرية تتعلق بظاهرة "الاستعاضة السعرية"، موضحا أن السوق شهدت في الشهور الثلاثة الماضية تخفيضات كبيرة وصلت في بعض الطرازات إلى مبالغ ضخمة وتنازل عن هوامش الربح لتحريك المبيعات.

ومع اندلاع الأزمات الحالية، قد يتجه التجار والوكلاء لاستعادة جزء من تلك الخصومات لتعويض التكاليف المتزايدة، وهو ما قد يراه المستهلك زيادة في السعر، لكنه في الواقع "تصحيح لتكلفة الاستبدال".

وأكد سعد أن استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي سيؤدي بالتبعية إلى حالة من عدم الالتزام بالأسعار في السوق نتيجة تغير المعطيات بشكل يومي. وأعرب عن أمله في انتهاء هذه الأزمة سريعا، محذرا من أن إطالة أمد التوترات ستدفع بقطاع السيارات نحو وضع "أكثر سوءا" يصعب معه التنبؤ بمستويات الأسعار أو حجم المبيعات.

بدوره أكد رئيس رابطة تجار سيارات مصر أسامة أبو المجد أن استمرار الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية سيرفع أسعار السيارات في مصر بنسبة تصل إلى 15%.

وحذر -في حديث للجزيرة نت- من موجة ارتفاع جديدة في أسعار المركبات بالسوق المحلية نتيجة استمرار الصراعات والحروب الإقليمية، مؤكدا أن السوق المصرية شديدة الحساسية تجاه الأزمات الخارجية نظرا لاعتمادها الكبير على الاستيراد.

وأوضح أن السيارات المستوردة تشكل نحو 50% من إجمالي المبيعات في السوق المصرية، مما يجعل أي اضطراب في حركة التجارة العالمية ينعكس مباشرة على السعر النهائي للمستهلك.

وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى زيادة حتمية في رسوم تأمين السفن وتكاليف الشحن البحري، وأسعار البترول ومصادر الطاقة عالميا، وهو ما يرفع تكاليف الإنتاج والنقل بالتبعية.

ثلاثة سيناريوهات

وحدد رئيس الرابطة ثلاثة مسارات متوقعة لأسعار السيارات في مصر ترتبط زمنيا بمدد الصراع، الأول: إذا انتهت الأزمة في أسبوع، فمن المتوقع زيادة طفيفة تتراوح ما بين 1% و2%، والثاني: إذا امتدت الأزمة شهرا كاملا، ستصل الزيادة إلى نحو 3%، والثالث: إذا تجاوزت الحرب شهرها الأول، قد يشهد السوق قفزات سعرية حادة تصل إلى 15%.

ويؤكد أبو المجد أن استقرار السوق المحلية يظل مرهونا باستقرار الأوضاع السياسية العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.

من جانبها، أكدت الحكومة المصرية متابعتها الدقيقة لتداعيات الحرب، إذ أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق أن الحكومة لديها سيناريوهات للتعامل مع الأزمة، ولن تسمح بممارسات احتكارية أو رفع غير قانوني للأسعار.

ومن هذه السيناريوهات الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع استغلال التجار للأزمة، وتأمين المخزون إستراتيجي من السلع الأساسية والطاقة، لكن تبقى سوق السيارات الأكثر حساسية نظرا لارتباطها الوثيق بالتجارة العالمية والتمويل الدولاري.

ويرى المراقبون أن استمرار الحرب فترة طويلة قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السيارات في مصر. ويعود ذلك إلى عوامل مترابطة، مثل اضطراب حركة الملاحة وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والتأمين، إضافة إلى الضغوط على العملة المحلية.

وبعد أن كانت السوق تتجه نحو قدر من الاستقرار والمنافسة، أعادت هذه الأزمة حالة من الترقب والمخاوف من زيادة الأسعار.