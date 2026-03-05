في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار السيارات الجديدة، تتجه شركات متخصصة في الإلكترونيات إلى تقديم حلول تقنية تتيح تحديث المركبات القديمة بدلا من استبدالها.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة بلاوبونكت الألمانية إطلاق نظام وسائط متعددة جديد يحمل اسم فولفسبورغ 648 ، موجه خصيصا لطرازات فولكس فاغن وسكودا وسيات المصنعة بين عامي 2008 و2010.

ويستهدف النظام ملاك السيارات المزودة بفتحة دين (DIN) مزدوجة، إذ يأتي بشاشة لمسية قياس 7 بوصات، تحيط بها أزرار فعلية على الجانبين، في تصميم يحافظ على الطابع الأصلي للوحة القيادة مع إضافة وظائف رقمية حديثة.

دعم لأنظمة الاتصال الحديثة

ورغم مظهره الكلاسيكي، يدعم الجهاز تقنيتي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بما يتيح ربط الهواتف الذكية وتشغيل تطبيقات الملاحة والموسيقى والمكالمات عبر الشاشة المركزية.

كما يضم موالف راديو رقمي، ومضخم صوت، إلى جانب معادل صوت مكوّن من 12 نطاقا لتحسين جودة الصوت داخل المقصورة.

وتشمل باقة التوريد ميكروفونا خارجيا لإجراء المكالمات، وكبل توصيل كوادلوك مزودا بواجهة كان، إضافة إلى محول هوائي، ما يسهّل عملية التركيب ويحافظ على تكامل النظام مع التجهيزات الأصلية للسيارة.

تكامل إلكتروني شامل

وتعتمد بلاوبونكت على اتصال لدمج النظام مع أنظمة السيارة، بما يسمح بالإبقاء على وظائف أزرار التحكم في المقود، وقراءة بيانات مثل حالة الإشعال والإضاءة والسرعة، فضلًا عن دعم أنظمة المساعدة على الركن والتحكم بالمناخ في بعض الطرازات المتوافقة.

كما يتيح النظام توصيل كاميرا للرجوع للخلف، سواء عبر ناقل كان أو من خلال إشارة الرجوع التناظرية، ما يعزز عوامل السلامة وسهولة المناورة، خصوصا في المدن المزدحمة.

سوق متنامية لتحديث السيارات القديمة

ويأتي هذا الطرح في سياق توجه أوسع داخل أوروبا نحو ما يُعرف بسوق "الترقية اللاحقة"، حيث يسعى ملاك السيارات إلى تحديث مركباتهم بأنظمة ترفيه واتصال حديثة دون تحمل كلفة شراء سيارة جديدة.

وتشير تقارير صادرة عن مؤسسات أبحاث سوق السيارات في ألمانيا إلى نمو الطلب على أنظمة المعلومات والترفيه البديلة، خاصة مع ارتفاع متوسط عمر السيارات على الطرق الأوروبية إلى أكثر من 10 سنوات.

ويرى خبراء أن حلول التحديث الرقمي تسهم كذلك في تقليل الأثر البيئي، عبر إطالة عمر المركبات القائمة بدلا من تسريع استبدالها، وهو ما يتماشى مع توجهات الاستدامة في قطاع النقل.