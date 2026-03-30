رولز رويس تتراجع عن خطة التحول الكامل للكهرباء

تراجعت شركة رولز رويس عن خطتها للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول نهاية العقد، مؤكدة استمرارها في إنتاج سيارات بمحركات V12 التقليدية استجابة لطلب عملائها.

وكانت الشركة البريطانية الفاخرة قد أطلقت في عام 2022 طرازها الكهربائي الأول رولز رويس سبيكتر، وأعلنت آنذاك نيتها إنهاء إنتاج سيارات محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2030.

لكن الرئيس التنفيذي الحالي كريس براونريدج، الذي تولى المنصب عام 2023، أوضح أن الشركة ستواصل تصنيع سيارات بمحركات V12، مشيرا إلى أن "الطلب لا يزال قائمًا" من قبل شريحة من العملاء.

وأضاف براونريدج أن الشركة تعتمد نهجًا مرنا في الإنتاج، قائلا "نصنّع ما يطلبه العملاء"، لافتًا إلى أن بعضهم لا يزال يفضل المحركات التقليدية، التي تمثل جزءًا من إرث العلامة.

وأشار إلى أن خطة التحول الكامل إلى الكهرباء التي أعلنها سلفه تورستن مولر-أوتفوس كانت "مناسبة في وقتها"، لكنها استندت إلى ظروف تنظيمية وسوقية مختلفة عما هو قائم اليوم، خاصة مع تغير التشريعات وتذبذب الطلب.

تحولات أوسع

يأتي هذا التراجع في وقت تواجه فيه شركات السيارات حول العالم تحديات متزايدة في التحول إلى السيارات الكهربائية. فقد قررت شركة بنتلي (Bentley Motors)، المملوكة لمجموعة فولكس فاغن (Volkswagen Group)، تأجيل هدفها للتحول الكامل إلى الكهرباء من عام 2030 إلى عام 2035، كما أعلنت عن خفض مئات الوظائف في مصنعها بمدينة كرو البريطانية.

وفي السياق ذاته، تكبدت شركات كبرى خسائر ضخمة مرتبطة بإعادة هيكلة استثماراتها في قطاع السيارات الكهربائية، حيث توقعت هوندا خسائر تصل إلى 15.7 مليار دولار، بينما أعلنت مجموعة ستيلانتيس عن أعباء مالية تتجاوز 22 مليار يورو (نحو 23.8 مليار دولار)، معظمها مرتبط بتعديل استراتيجيتها الكهربائية.

تأثيرات جيوسياسية

وتطرق براونريدج إلى تأثير التوترات الجيوسياسية، خصوصًا في الشرق الأوسط، على قطاع السيارات الفاخرة، مشيرًا إلى صعوبة التنبؤ بتطورات الأوضاع، رغم تسجيل نمو قوي في الطلب من المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية.

كما لفت إلى تحركات ملحوظة للأثرياء خارج المملكة المتحدة نحو وجهات أخرى في أوروبا والعالم، وهو ما قد يؤثر على أنماط الطلب في السوق.

توسع إنتاجي رغم التحديات

وتنتج رولز رويس نحو 5600 سيارة سنويًا، وتعمل حاليًا على توسيع مصنعها في غودوود باستثمار يبلغ 300 مليون جنيه إسترليني (نحو 380 مليون دولار)، بهدف تعزيز قدرتها على تصنيع سيارات مخصصة وفق طلبات العملاء، في ظل استمرار الطلب على الفخامة المصممة حسب الذوق الشخصي.