تويوتا تكشف عن الجيل السادس الجديد كليا من راف فور 2026

في خطوة استراتيجية تعكس تحولًا مهمًا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، كشفت تويوتا عن الجيل السادس الجديد كليًا من راف فور 2026، والذي يأتي معتمدًا بشكل حصري على أنظمة الدفع الهجينة (Hybrid) والهجينة القابلة للشحن (PHEV) في معظم الأسواق العالمية.

ويشهد طراز راف فور 2026 تطورًا لافتًا، حيث أصبح مزودًا بشكل قياسي بنظام هجين متطور، ما يعزز من كفاءته وأدائه. وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح الكبير الذي حققته السيارة، إذ تصدرت قائمة السيارات الأكثر مبيعًا عالميًا خلال عام 2025.

وتسجل راف فور 2026 مستويات قياسية في كفاءة استهلاك الوقود، حيث تبلغ نحو 20 كيلومترًا لكل لتر في القيادة داخل المدن، وحوالي 17 كيلومترًا لكل لتر على الطرق السريعة في فئات الدفع الأمامي (FWD)، بحسب تقديرات تويوتا.

ويمثل هذا الأداء قفزة ملحوظة مقارنة بالجيل السابق، بزيادة تصل إلى 2 كيلومتر لكل لتر، ما يعكس تحسنًا في كفاءة نظام الدفع الهجين بنسبة تقارب 13%.

الفئات ومنظومات الدفع

تتوفر راف فور 2026 بست فئات رئيسية تبدأ من الفئة الأساسية LE، مرورًا بـ SE وXLE Premium و Woodland و XSE، وصولًا إلى الفئة الفاخرة Limited.

وتمثل فئة Woodland الخيار الأمثل لعشاق المغامرات والطرق الوعرة، إذ تأتي بشكل قياسي بنظام الدفع الكلي (AWD) وإطارات مخصصة للطرق غير الممهدة، وتتميز بخلوص أرضي يبلغ 8.5 إنشات، مع مصابيح ضباب LED من ريجيد إندستريز ( Rigid Industries ) ، وقضبان سقف فريدة، ومقطر سحب بسعة 3.500 رطل.

وللمرة الأولى، تقدم تويوتا نسخة مستوحاة من قسم سباقاتها الشهير غازو ريسينغ ( Gazoo Racing ) ، حيث تأتي GR Sport حصريًا بنظام الدفع الكلي (AWD) وبقوة تصل إلى 324 حصانًا في نسخة PHEV المنتظرة في ربيع 2026، وتتميز بتعديلات رياضية في نظام التعليق، وعجلات مقاس 20 إنشًا، ومقاعد رياضية بتطريزات GR الحمراء المميزة. وفي الأسواق اليابانية، تتوفر نسخة GR Sport PHEV بقوة 329 حصانًا ومدى كهربائي يصل إلى 145 كيلومترًا.

النسخة الهجينة القابلة للشحن (PHEV)

تمثل هذه النسخة ذروة الأداء في تشكيلة راف فور 2026، وتتوفر في فئات SE وWoodland وXSE و GR Sport.

تولد هذه المنظومة قوة تصل إلى 324 حصانًا (و329 حصانًا في الأسواق اليابانية)، مع بطارية ليثيوم أيون بسعة 22.7 كيلوواط/ساعة توفر مدى كهربائيًا يصل إلى 83 كيلومترًا حسب تقديرات EPA الأمريكية.

كما تدعم معظم الفئات الشحن السريع دي سي ( DC ) بقدرة 50 كيلوواط، مما يسمح بشحن البطارية من 10% إلى 80% في غضون 30 دقيقة فقط.

أسواق الخليج العربي

وفي خطوة تعكس واقع أسواق منطقة الخليج، تتوفر راف فور 2026 بعدة فئات رئيسية تختلف مسمياتها قليلا حسب الدولة، وهي: إل إي (LE) وإكس إل إي (XLE) وإيه دي في (ADV) وإكس إس إي (XSE)، وصولا إلى الفئة الفاخرة ليميتد (Limited)، واتخذت تويوتا نهجا مختلفا مقارنة ببقية العالم، حيث احتفظت بمحرك البنزين التقليدي سعة 2.0 لتر إلى جانب النسخ الهجينة، لتلبية تطلعات مختلف العملاء.

وتقدم تويوتا في الأسواق الخليجية منظومتين للحركة تجمعان بين القوة والاقتصاد: محرك 2.0 لتر (بنزين) رباعي الأسطوانات، يولد قوة تتراوح بين 169 و171 حصانا، متصل بناقل حركة سي في تي (CVT)، ويحقق معدل استهلاك وقود يبلغ 17 كم/لتر، ومحرك 2.5 لتر هجين (HEV) يولد قوة إجمالية تبلغ 236 حصانا، متصل بناقل حركة إي-سي في تي (e-CVT)، ويقدم كفاءة استثنائية في استهلاك الوقود تصل إلى 24.8 كم/لتر.

التصميم والتقنيات

وتتمتع راف فور 2026 في الخليج بذات الملامح العصرية للنسخة العالمية، مع خلوص أرضي يصل إلى 203 ملم، مما يجعلها مناسبة جدا للطرق المتنوعة في المنطقة. وتشمل أبرز التقنيات المتوفرة في المقصورة:

لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 إنشا.

شاشة لمس مركزية مقاس 12.9 إنشا في الفئات العليا.

حزمة الأمان الشاملة تويوتا سيفتي سينس 4.0 (Toyota Safety Sense 4.0).

نظام الكاميرات المحيطية (360 درجة) وفتحة سقف بانورامية وشاحن لاسلكي.

ويعود استمرار تويوتا في تقديم محركات البنزين التقليدية بجانب الأنظمة الهجينة في الخليج إلى عاملين أساسيين؛ الأول هو مرونة لوائح الانبعاثات مقارنة بالأسواق الأوروبية والأمريكية، والثاني هو تلبية رغبات شريحة واسعة من العملاء الذين يفضلون المحركات التقليدية التي أثبتت جدارتها واعتماديتها العالية في ظروف المناخ القاسية بالمنطقة. يتيح هذا النهج لشركة تويوتا تغطية قاعدة جماهيرية واسعة تبحث عن الموازنة بين حداثة التقنية وتقليدية الأداء.

مع هذا التحول الشامل نحو الطاقة الهجينة عالميا، والاستمرار في تقديم خيارات مرنة تناسب كل سوق، تؤكد تويوتا أن مستقبل التنقل لا يقتصر على الكفاءة فحسب، بل يمتد ليشمل الأداء الديناميكي والتكنولوجيا الذكية التي تلبي تطلعات السائق المعاصر في مختلف ظروف القيادة.