مع أولى قطرات المطر الرعدي، لا تعود الطرق مجرد مسارات آمنة، بل تتحول إلى أسطح فيزيائية معقدة تتغير خصائصها بشكل مفاجئ.

وتعد القيادة في ظل العواصف الرعدية والرياح الشديدة من أصعب التحديات التي قد يواجهها السائق، إذ إن التعامل مع التقلبات الجوية لا يقتصر على الحذر فقط، بل يتطلب فهما عميقا لكيفية تفاعل المركبة مع القوى الطبيعية المفاجئة، وكأن الأمر يتعلق بهندسة متكاملة للسلامة.

ومع دخول المنطقة في غمار "موسم السرايات"، وهي الفترة الانتقالية المتقلبة بين الشتاء والصيف التي تمتاز بتشكل السحب الركامية المباغتة وهطول الأمطار الرعدية المفاجئة، تزداد القيادة تعقيدا، لتصبح الشوارع والطرق السريعة ميادين حقيقية لاختبار مهارة القائد وجاهزية المركبة.

وفي ظل توقعات إدارة الأرصاد الجوية بقطر باستمرار فرص الأمطار الرعدية والرياح القوية، جددت وزارة الداخلية تحذيراتها لمستخدمي الطريق بضرورة توخي الحذر الشديد، والالتزام الصارم بإرشادات السلامة وتوجيهات الجهات المختصة، لاسيما مع تدني مدى الرؤية الأفقية الناجم عن هطول الأمطار متفاوتة الشدة.

في هذا التقرير، نفكك شيفرة التعامل مع الظروف الجوية القاسية، ونستعرض الإرشادات العلمية والعملية للتعامل مع هذه الظروف الجوية القاسية، مع تقديم نصائح حصرية من خبراء الميدان حول كيفية التعامل مع "شبح" الانزلاق المائي وضبابية الزجاج.

أخطاء تقديرية

يؤكد خبراء السلامة المرورية أن جل الحوادث في الأجواء الماطرة لا تعود فقط إلى قسوة الطقس، بل تنبع من "أخطاء تقديرية" يقع فيها السائقون نتيجة نقص الوعي بفيزياء القيادة على الأسطح المبللة وكيفية تطويع المركبة في اللحظات الحرجة.

وفي حديثه لـ "الجزيرة نت"، يقول المهندس عمر عابدين، المسؤول بمركز صيانة إحدى وكالات السيارات في قطر، إن مخاطر الطريق في الأمطار لا تقتصر على الرؤية فقط، بل تمتد إلى ظاهرة قد لا ينتبه لها السائق إلا بعد فوات الأوان، وهي "الانزلاق المائي".

ويشرح قائلا: "هذه الظاهرة تحدث عندما تفقد الإطارات تماسكها مع الطريق بسبب تراكم المياه، لترتفع المركبة فعليا فوق طبقة مائية رقيقة، مما يؤدي إلى فقدان السيطرة على التوجيه والمكابح تماما"

كيف تتغلب على الانزلاق المائي؟

وأضاف أن العوامل المؤدية لهذه الظاهرة ثلاثة رئيسة:

السرعة المفرطة التي تضعف التماسك.

تآكل الإطارات الذي يقلل قدرتها على تصريف المياه.

ضغط الهواء غير المناسب.

المياه الراكدة التي قد تبدو ضحلة لكنها كافية لفقدان السيطرة.

ووفقا للجنة السلامة الوطنية الأمريكية، يمكن أن يبدأ الانزلاق المائي عند سرعة لا تتجاوز 50 كيلومترا في الساعة، بينما تتصاعد الخطورة بشكل كبير عند تجاوز سرعة 88 كيلومترا في الساعة.

وشدد عابدين على أن السلامة تبدأ قبل الانطلاق، عبر فحص دوري للإطارات للتأكد من أن عمق المداس لا يقل عن 4 ملم، وهو الحد الأدنى الآمن لتصريف المياه.

كما يوصي بفحص ضغط الإطارات شهريا وفقا لدليل المالك، إلى جانب التأكد من كفاءة المساحات والمصابيح الأمامية والخلفية، وفحص نظام الفرامل الذي تطول مسافة توقفه على الطرق المبتلة.

وعند القيادة تحت المطر، أكد عابدين أن "السرعة المنخفضة تمنح الإطارات وقتا أطول لتصريف المياه وتزيد من تماسكها"، داعيا إلى مضاعفة مسافة الأمان إلى ما بين 4 و5 ثوان بدلا من ثانيتين في الظروف العادية. كما أن التحكم بعجلة القيادة يتطلب إمساكها بكلتا اليدين لتفادي انتزاعها بهبات الرياح المفاجئة، مع تجنب التصحيحات الحادة التي قد تؤدي إلى فقدان السيطرة.

أما إذا شعر السائق بأن المركبة "تطفو" على الماء، فينصح عابدين بعدم الذعر، ورفع القدم عن البنزين تدريجيا، وتجنب الضغط على الفرامل، وتوجيه المقود برفق في اتجاه الانزلاق حتى استعادة التماسك.

هبات الرياح والأمطار

وحذر عابدين من أن المركبات عالية الارتفاع مثل سيارات الدفع الرباعي (SUV) والشاحنات تكون الأكثر تأثرا بالرياح المصاحبة للأمطار الرعدية، والتي قد تصل سرعتها إلى مستويات تقلب مسار المركبة فجأة بسبب مساحتها السطحية الكبيرة، إضافة إلى السيارات الخفيفة والدراجات النارية التي تنحرف بسهولة عن مسارها، داعيا إلى الحفاظ على قبضة محكمة بكلتا اليدين لمواجهة الهبات المفاجئة.

وأوضح أن القيادة خلال الأمطار الغزيرة تتطلب وعيا يتجاوز مجرد رؤية السائق للطريق، ليصل إلى مفهوم "رؤية الآخرين لك"، مشيرا إلى خطأ شائع يرتكبه الكثير من السائقين، وهو تشغيل "أضواء التحذير الرباعية" أثناء السير في المطر، موضحا أن هذا التصرف يحرم السائق من القدرة على استخدام الإشارات الجانبية عند الانعطاف، مما يتسبب في تشتيت قائدي المركبات في الخلف وزيادة احتمالات التصادم.

وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الفنية السليمة، والتي تبدأ بتشغيل المصابيح الأمامية ومصابيح الضباب الخلفية لضمان وضوح المركبة. كما حذر بشكل قاطع من استخدام "الضوء العالي" في هذه الظروف، نظرا لكونه يرتد عن قطرات المطر مسببا حالة من "العمى المؤقت" للسائق، وهو ما يشكل خطورة بالغة على أمن وسلامة الحركة المرورية.

متى تتوقف؟

وأكد المهندس عمر عابدين أن التوقف عن القيادة قد يكون القرار الأكثر أمانا في بعض الظروف، خاصة عند الشعور بأن المركبة تتأرجح بشكل لا يمكن السيطرة عليه، أو انعدام الرؤية، أو صدور تحذيرات رسمية بضرورة تجنب السفر.

ويشدد على ضرورة اختيار مكان آمن بعيدا عن الطريق الرئيسي، وتجنب التوقف على الجسور أو المناطق المكشوفة، وتشغيل مصابيح الانتظار لتوضيح وجود المركبة للآخرين.

القيادة في الظروف الجوية القاسية هي عملية إدارة مخاطر بالدرجة الأولى. الالتزام بالسرعات المنخفضة، والصيانة الدورية للمساحات والإطارات، والوعي التام بحدود وقدرات المركبة، هي الضمانات الوحيدة للوصول بسلام. وتظل القاعدة الذهبية أن "الوصول المتأخر خير من عدم الوصول".