لم يعد مفهوم الأمان في عالم السيارات مجرد وسائد هوائية تنفتح عند الارتطام أو هيكل فولاذي صلب يمتص الصدمات، بل تحول إلى منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة تتنبأ بالخطر قبل وقوعه بأجزاء من الثانية.

والبحث عن السيارة الأكثر أمانا اليوم يتجاوز الانبهار بالتصاميم الانسيابية والشاشات العملاقة، ليدخل في جوهر البيانات الصارمة التي تقدمها مؤسسات لا تعرف المجاملة، مثل الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) ومعهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) والوكالة الوطنية لسلامة السيارات ومساعدة الضحايا (NASVA) في اليابان.

في هذا التقرير، نغوص في تفاصيل الهندسة التي تحمي الأرواح، لا نتحدث عن مجرد قائمة عشوائية، بل عن "نخبة النخبة" التي استطاعت اجتياز اختبارات التصادم المحدثة لعام 2026، وباتت أكثر قسوة من أي وقت مضى، خاصة مع التركيز على حماية الركاب في المقاعد الخلفية وتطوير أنظمة الكبح الآلي والمنعطفات الحادة.

إليكم التفاصيل الكاملة لأكثر 10 سيارات تجعل من الطريق مكانا أكثر طمأنينة:

فولفو XC90.. أيقونة أمان لا تهتز

ارتبطت علامة فولفو عبر السنوات بمعايير الأمان العالية، ويأتي طراز XC90 لعام 2026 ليعزز هذه المكانة بوضوح. فقد حققت السيارة تقييما كاملا (5 نجوم) في جميع اختبارات NHTSA، بما في ذلك التصادمات الأمامية والجانبية.

ومن أبرز ما يميز هذا الطراز نظام "Safe Space Technology" المطور، والذي يعتمد على تقنيات ليدار (Lidar) الحديثة القادرة على رصد المشاة والحيوانات من مسافات تصل إلى 250 مترا، حتى في ظروف الظلام التام.

كذلك تعتمد فولفو على تصميم هيكلي متقدم يوجه طاقة التصادم بعيدا عن مقصورة الركاب، وهو ما ظهر جليا في اختبارات "التداخل الصغير"، حيث بقيت أعمدة السقف والدعامات ثابتة، مما يوفر مستوى عاليا من الحماية لمنطقتي الرأس والصدر.

لكزس RX.. فخامة وتحصين

تستمر لكزس RX في فرض سيطرتها كواحدة من أكثر السيارات العائلية أمانا. رغم أن طراز RX 450h+ الهجين لا يزال يخضع لبعض الاختبارات التكميلية، إلا أن المنصة الأساسية للسيارة أثبتت كفاءة منقطعة النظير.

إعلان

وتعتمد لكزس على نظام Lexus Safety System+ 3.0، والذي يتضمن تقنية "دعم التقاطعات" التي تمنع الانعطاف في حال وجود سيارة قادمة أو مشاة في المسار المقابل.

ويظهر تركيز لكزس على "الراحة النفسية" للسائق في نظام مراقبة تشتت الانتباه، الذي يستخدم كاميرات داخلية للتأكد من أن عين السائق على الطريق، وفي حال استشعار أي غفوة أو إغماء، تقوم السيارة ببطء سرعتها تدريجيا والتوقف بأمان مع تشغيل أضواء التحذير.

سوبارو أوت باك.. الحصان الأسود

لطالما كانت سوبارو "الحصان الأسود" في اختبارات السلامة العالمية. ففي عام 2026، حققت "أوت باك" تقدما مذهلا في تقييمات ناسفا ( NASVA ) اليابانية، حيث حصدت 185.02 نقطة من أصل 200.

ويكمن السر في نظام آي سايت (EyeSight) من الجيل الرابع، الذي يستخدم كاميرات مزدوجة ذات زاوية عريضة تعمل مثل العين البشرية لتقدير المسافات بدقة.

وفي اختبارات "آي آي إتش إس" ( IIHS ) المحدثة للتصادم الجانبي، أظهرت أوت باك قدرة فائقة على حماية الحوض والعمود الفقري للركاب بفضل التعزيزات الفولاذية في الأبواب. إنها السيارة التي تمنحك الثقة في خوض المغامرات الجبلية مع يقين تام بأن التكنولوجيا تراقب كل حركة حولك.

تويوتا كامري.. معيار السلامة

تثبت تويوتا كامري 2026 أن الأمان المتقدم ليس حكرا على السيارات الفاخرة. مع اعتماد نظام التصنيف الذي يقارن المركبات ضمن فئات وزن متقاربة، اكتسحت كامري منافسيها بفضل نظام تويوتا سيفتي سينس (Toyota Safety Sense) 3.5.

وتتميز كامري بقوة سقف استثنائية تحمي الركاب في حالات الانقلاب، وهي نقطة ضعف تاريخية في سيارات السيدان نجحت تويوتا في معالجتها.

كما تم تطوير الوسائد الهوائية لتشمل وسائد للركبة ووسائد جانبية خلفية كتجهيز قياسي، مما يجعلها الخيار الأول للعائلات التي تبحث عن الاعتمادية والأمان في حزمة واحدة.

هوندا أكورد.. الذكاء الاصطناعي لحماية البشر

بتقييم 10/10 من كبار نقاد السيارات، تبرز هوندا أكورد 2026 كنموذج يحتذى به في حماية الركاب. لقد ركزت هوندا هذا العام على "هيكل هندسة التوافق المتقدمة" (Advanced Compatibility Engineering – ACE)، المصمم لامتصاص طاقة التصادم وتشتيتها بشكل أفضل عند الاصطدام بمركبات ذات أحجام مختلفة (مثل الشاحنات الكبيرة).

وأصبحت أنظمة الرادار في أكورد أكثر حساسية للدراجات الهوائية والمشاة الذين يظهرون فجأة بين السيارات المركونة.

إضافة إلى ذلك، فإن نظام "الحد من مغادرة الطريق" يعمل بسلاسة دون إزعاج السائق، مما يقلل من حوادث الخروج عن المسار التي تسببها الغفوات القصيرة على الطرق السريعة.

هيونداي أيونيك 5.. الثورة الكهربائية الآمنة

لا تكتفي "أيونيك 5" بكونها سيارة صديقة للبيئة، بل هي حصن كهربائي متحرك. بفضل منصة "إي-جي إم بي" (E-GMP)، ووضعت البطاريات في أسفل الهيكل، مما خلق مركز ثقل منخفض ً ا جد ً ا يقلل احتمالية الانقلاب بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بسيارات الدفع الرباعي التقليدية.

إعلان

وفي اختبارات عام 2026، أثبتت أيونيك 5 أن أنظمة تفادي التصادم بها تعمل بكفاءة حتى في سرعات عالية تصل إلى 80 كم/ساعة دون تدخل بشري.

كما توفر السيارة نظام "المساعدة في الخروج الآمن"، الذي يمنع فتح الأبواب الخلفية إذا استشعرت السيارة اقتراب مركبة من الخلف، وهي ميزة حيوية لحماية الأطفال عند النزول في الشوارع المزدحمة.

فورد إف -150.. القوة التي تحمي

دخول شاحنة بيك آب ضمن قائمة الأكثر أمان ً ا هو إنجاز هندسي ضخم. فورد إف -150 موديل 2026 كسرت القاعدة بفضل تقنيات "كو-بايلوت 360" (Co-Pilot360). الشاحنة الآن مزودة بهيكل من الألمنيوم العسكري المقوى وإطار فولاذي عالي القوة.

ما جعل صحيفة "كونسيومر ريبورتس" (Consumer Reports) تضعها في القائمة هو تفوقها في "كبح الطوارئ التلقائي" الذي يستطيع إيقاف هذه الكتلة الضخمة في مسافات قياسية.

فورد عالجت أيض ً ا مشكلة "الإبهار الضوئي" من خلال مصابيح أمامية ذكية تخفض شعاعها تلقائي ً ا عند قدوم سيارة مواجهة، مما يرفع من مستوى الأمان العام على الطرق السريعة المظلمة.

مازدا سي إكس -5.. فلسفة الأمان

مازدا لا تنظر للأمان كأرقام فقط، بل كاستجابة غريزية. طراز سي إكس -5 لعام 2026 يتميز بنظام توجيه دقيق يساعد السائق على القيام بمناورات تفادي الخطر دون فقدان السيطرة على الثبات.

أدرجت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرقات السريعة (NHTSA) هذه السيارة في قائمة الاختبارات المكثفة للتحقق من أنظمة "التنبيه من حركة المرور الخلفية"، والتي أثبتت دقتها في منع حوادث الاصطدام أثناء الرجوع للخلف في مواقف السيارات المزدحمة.

إن جودة المواد المستخدمة في المقصورة ليست للفخامة فقط، بل لضمان عدم وجود شظايا حادة أو انهيارات في لوحة القيادة عند وقوع اصطدام عنيف.

كيا تيلورايد.. الحارس الشخصي للعائلات الكبيرة

بتقييم 9.5/10، تواصل تيلورايد هيمنتها كواحدة من أفضل السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) ثلاثية الصفوف أمانا. في عام 2026، تم تزويد السيارة بنظام "رؤية المحيط" (Surround View Monitor) الذي يعطي السائق رؤية 360 درجة بدقة فائقة، مما ينهي تماما مشكلة "النقاط العمياء" في هذه السيارة الضخمة.

كما حصلت تيلورايد على لقب توب سيفتي بيك (Top Safety Pick) نظرا لنتائجها المبهرة في اختبار "قوة السقف" واختبار "مساند الرأس"، ال لذ ي ن ي حميا ن ا لركاب من إصابات الرقبة الناتجة عن الارتدادات العنيفة في حوادث التصادم الخلفي.

أكورا MDX.. التكنولوجيا الفاخرة في خدمتك

تختتم أكورا MDX القائمة كواحدة من أكثر السيارات توازنا بين الأداء الرياضي والأمان المطلق.

وتعتمد MDX على نظام أكورا ووتش (AcuraWatch)، الذي يتضمن تقنية "كبح تخفيف حدة التصادم" (CMBS) القادرة على استشعار الأجسام الثابتة والمتحركة بدقة متناهية.

وفي اختبارات التداخل الأمامي المحدثة، أظهرت MDX حماية فائقة لمنطقة الركبة والساق للسائق، وهي منطقة غالبا ما تهملها الشركات الأخرى. كما أن نظام الإضاءة الأمامي التكيفي يتبع حركة المقود، مما يكشف المنعطفات قبل دخول السيارة فيها، وهو ما يقلل من حوادث الطرق الجبلية والمنعطفات الخطرة.

ذروة تقنية

يبدو أن صناعة السيارات في عام 2026 قد وصلت إلى ذروة تقنية غير مسبوقة في حماية الإنسان. ولكن، تبقى هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها، وهي أن أذكى أنظمة الأمان في العالم لا يمكنها إلغاء قوانين الفيزياء أو تعويض إهمال البشر.

اختيارك لسيارة تحمل تقييم 5 نجوم هو خطوة حاسمة لحمايتك وحماية عائلتك، لكنها تظل "نصف المعركة". النصف الآخر يعتمد على وعيك كإنسان، فالالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافات الأمان، والابتعاد عن تشتت الانتباه بالهواتف، هي العناصر التي تمنح هذه التكنولوجيات المتقدمة فرصة للعمل وإنقاذ حياتك.

إعلان

وعندما تتوجه لصالة العرض، لا تكتفِ بالسؤال عن قوة المحرك أو نظام الترفيه، بل اسأل عن تقارير التصادم، واطلب تجربة أنظمة تفادي الاصطدام، واجعل من الأمان ميزتك التنافسية الأولى. ففي نهاية اليوم، أغلى ما تملكه السيارة ليس محركها، بل الركاب الذين بداخلها.