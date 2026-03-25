لماذا تتصدر فورد موتور مشهد استدعاءات السيارات عالميا؟

رغم تزايد وتيرة الاستدعاءات منذ بداية العام، لا تزال جنرال موتورز (General Motors) بعيدة عن أرقام منافستها فورد موتور (Ford Motor) من حيث عدد السيارات المتأثرة.

فحتى منتصف مارس/آذار 2026، أصدرت جنرال موتورز 8 قرارات استدعاء، لتحتل المرتبة الثانية بعد فورد التي سجلت الرقم الأعلى. إلا أن الفارق يبقى واضحا، إذ لم يتجاوز عدد مركبات جنرال موتورز المشمولة بالاستدعاء 80 ألف سيارة، مقارنة بنحو 7.4 ملايين مركبة لدى فورد.

وبحسب البيانات، بلغ أكبر استدعاء للشركة هذا العام نحو 43743 مركبة، في حين اقتصر أصغرها على 20 سيارة فقط، ما يعكس تفاوتا لافتا في حجم المشكلات المكتشفة.

ورغم أن جنرال موتورز كانت تحمل سابقا الرقم القياسي لأكبر عدد من الاستدعاءات خلال عام واحد -77 استدعاء في 2014- فإن هذا اللقب انتقل إلى فورد في 2025 بعد تسجيل 153 استدعاء، بينما لا تشير المؤشرات الحالية إلى اقتراب جنرال موتورز من تلك الأرقام هذا العام.

وشملت الاستدعاءات طرازات قديمة وأخرى حديثة، إذ كان أقدمها بيوك ريغال بسبب خلل محتمل في مكونات التعليق الخلفي، في حين طال استدعاء آخر مجموعة واسعة من السيارات، من شيفروليه كولورادو إلى شيفروليه بولت، بسبب غياب كتيب المالك، وهو إجراء شمل أكثر من 5 آلاف مركبة.

وتعكس هذه الاستدعاءات استمرار التحديات التي تواجه شركات السيارات في ضمان الجودة، حتى في التفاصيل التي قد تبدو بسيطة، لكنها تندرج ضمن معايير السلامة المعتمدة.