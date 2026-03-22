الكهربائية أم البنزين.. أي السيارات أفضل للرحلات الطويلة؟

مع اقتراب مواسم السفر والرحلات، تتحول الطرق السريعة إلى شرايين تنبض بالحركة. ولكن، خلف متعة القيادة والمناظر الخلابة، تكمن تحديات ميكانيكية وتقنية قد تحول الرحلة إلى كابوس على جانب الطريق. في هذا التقرير، نرسم لكم الخريطة الكاملة للأمان قبل الانطلاق.

ارتبط السفر البري طويلا بأصوات المحركات الصاخبة وروائح الوقود، لكن مع التحول المتسارع نحو الاستدامة، بدأت الطرق تستقبل نوعا جديدا من المركبات يتسم بالهدوء والكفاءة: السيارات الكهربائية. ولم يقتصر هذا التحول على تغيير مصدر الطاقة فحسب، بل امتد ليعيد تشكيل تجربة السفر نفسها، ويؤثر في طريقة تفكيرنا وتخطيطنا للرحلات الطويلة.

بين التجربة والثقة

وفي لقاء خاص مع الخبير التقني المهندس جهاد محمد البشير، مدير أحد مراكز الصيانة الكبرى في قطر، أوضح أن مفهوم السفر بالمركبات الكهربائية (EV) قد تجاوز مرحلة "التجربة والمغامرة" ليدخل حيز الواقع العملي الموثوق، بشرط تغيير العقلية التقليدية للسائق.

وقال إن المفارقة تكمن في طريقة التفكير، ففي سيارات الاحتراق الداخلي (البنزين)، يمتلك السائق رفاهية البحث عن محطة وقود عندما يقترب الخزان من الفراغ، نظرا لانتشار المحطات وسرعة التزود بالوقود. أما في العالم الكهربائي، فإن الرحلة تبدأ ذهنيا قبل التحرك من المنزل، إذ يتحول السائق إلى مخطط استراتيجي يضبط مساره بناء على خرائط نقاط الشحن وتوافر الشواحن السريعة.

وشدد البشير على جانب تقني غاية في الأهمية غالبا ما يغفله المسافرون، وهو "سلامة المنظومة المتكاملة"، فقبل الانطلاق في رحلة تمتد لمئات الكيلومترات، لا يكفي أن تكون البطارية ممتلئة، بل يجب التأكد من كفاءة نظام الشحن وسلامة الوصلات.

وأضاف أن السيارات الحديثة، والكهربائية منها بصفة خاصة، تعتمد كليا على الأنظمة الإلكترونية. ففي الرحلات الطويلة، أي خلل يطرأ على نظام شحن البطارية أو (الدينامو) في السيارات الهجينة والتقليدية، يعني بالضرورة توقف السيارة بالكامل بمجرد نفاد المخزون الكهربائي، لأن كل حجر زاوية في السيارة -من المكابح إلى المقود- بات مرتبطا بالتيار الكهربائي .

إعلان

ويأتي السؤال.. هل السيارات الكهربائية ملائمة للمسافات الطويلة؟ والإجابة القاطعة هي "نعم"، ولكنها نعم المشروطة بوعي السائق بالمتغيرات الفيزيائية والجوية. حيث توفر الطرازات الحديثة مدى تشغيليا يتجاوز 500 كم في الشحنة الواحدة، ولكن هذا الرقم ليس ثابتا، بل هو "رقم مطاطي" يخضع لثلاثة عوامل حاسمة هي:

ضريبة السرعة

هناك علاقة طردية قاسية بين السرعة واستهلاك الطاقة. تشير الدراسات والواقع الميداني إلى أن القيادة بسرعة 140 كم/ساعة ترفع استهلاك البطارية بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالقيادة الهادئة على سرعة 110 كم/ساعة، ويعود ذلك لمقاومة الهواء التي تزداد بشكل مربع مع زيادة السرعة، مما يجبر المحركات الكهربائية على سحب تيار أعلى للحفاظ على الزخم.

تحدي المناخ والبيئة

في منطقتنا العربية، يبرز "تحدي الحرارة" كعامل جوهري، مما يجعل أنظمة الإدارة الحرارية في البطارية تعمل بجهد مضاعف في فصل الصيف لتبريد الخلايا ومنع تدهورها.

وهذا الجهد التبريدي، مضافا إليه عمل مكيف المقصورة بأقصى طاقته، يقتطع جزءا لا يستهان به من المدى الفعلي للسيارة، مما يتطلب من السائق وضع هامش أمان إضافي عند تقدير المسافات.

استراتيجية الشحن الذكي (80/20)

ينصح الخبراء، ومنهم المهندس جهاد، بتبني استراتيجية الشحن الذكي. فبينما يفضل بدء الرحلة من المنزل بشحن 100%، إلا أن التوقفات البينية في الطريق يجب أن تكون محددة، ويجب التوقف عند 80% لأن منحنى الشحن في بطاريات الليثيوم-أيون ينخفض بشكل حاد بعد الوصول لنسبة 80% لحماية الخلايا من الحرارة والجهد العالي وهذا ما يعرف بظاهرة (الشحن القطري).

كما أن إنفاق الوقت في شحن الـ 20% الأخيرة قد يستغرق وقتا يعادل شحن أول 50%، لذا فإن الاكتفاء بـ 80% يوفر الوقت ويحمي العمر الافتراضي للبطارية من الإجهاد الكيميائي غير الضروري.

الانتقال إلى السفر الكهربائي ليس مجرد تغيير في نوع المحرك، بل هو ارتقاء بأسلوب القيادة نحو الهدوء والذكاء. ونصائح الخبراء وتوجيهاتهم ترسم طريقا واضحا، فالفحص المسبق، والتخطيط اللوجستي، والقيادة الواعية هي المفاتيح الثلاثة لضمان وصولك إلى وجهتك بكل سلاسة وأمان، بعيدا عن مفاجآت الطريق.

عالم البنزين

بدوره، أكد المهندس عبد الرحمن أسامة أحمد، مدير مركز صيانة سيارات في المنطقة الصناعية بالدوحة، أن إهمال التفاصيل الصغيرة هو المسبب الأول لأعطال السيارات على الطرق السريعة، وأوصى قائدي المركبات بضرورة إجراء فحص شامل للسيارة قبل الانطلاق في رحلات السفر لمسافات بعيدة، خاصة مع كثرة الرحلات البرية والسفر بين دول الخليج.

وقال أحمد للجزيرة نت إن الكثير من الأعطال التي تحدث على الطرق السريعة أو في المناطق النائية تكون نتيجة إهمال فحوصات بسيطة كان يمكن إجراؤها قبل المغادرة، موضحا أن الفحص المسبق لا يأخذ وقتا طويلا لكنه يجنب السائق عناء التعطل في منتصف الطريق.

وأضاف أن فحص ما قبل السفر يجب أن يركز على العناصر الأساسية التالية:

إعلان

مستويات الزيوت والمياه:

إذ يجب مراجعة مستويات السوائل كافة بدقة، بدءا من زيت المحرك، وزيت القير، وسائل التبريد (الرديتر)، وصولا إلى سائل الفرامل. وأوضح أن الرحلات الطويلة تضع المحرك تحت ضغط مستمر، وأي نقص في هذه السوائل قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة المحرك أو تلف القطع الميكانيكية.

السيور:

فحص سير التوقيت والسيور المساعدة أمر بالغ الأهمية قبل السفر. فتلف السير في أثناء السير على الطريق السريع قد يؤدي إلى توقف المحرك المفاجئ، وقد يتسبب في أضرار ميكانيكية كبيرة إذا كان السير من نوع التوقيت.

الإطارات ونظام التعليق:

الإطارات هي نقطة الاتصال الوحيدة بين السيارة والطريق. وقبل السفر لمسافات بعيدة، يجب فحص الإطارات الأربعة من حيث ضغط الهواء، وعمق المداس، وعدم وجود تشققات أو انتفاخات. كما يجب التأكد من ميزانية الإطارات (التوازن) وسلامة العفشة (نظام التعليق) لضمان الثبات على السرعات العالية.

وشدد أحمد على أهمية أن يشمل الفحص أيضا نظام التكييف والإضاءة، مبينا أن فحص التكييف لا يقل أهمية في أجواء منطقتنا، خاصة في الرحلات الطويلة التي قد تمتد لساعات تحت أشعة الشمس. كذلك يجب التأكد من عمل جميع الإضاءات الأمامية والخلفية.

واختتم مدير مركز الصيانة قائلا: هناك قاعدة ذهبية تقول "السيارة تتحدث قبل أن تتعطل.. فأي اهتزاز غير مألوف في عجلة القيادة، أو صوت غريب عند الضغط على المكابح، هو بمثابة إنذار مبكر".

ونصح قائدي المركبات بتخصيص نصف ساعة لفحص السيارة في مركز متخصص أو حتى بمراجعة بسيطة من قبل السائق نفسه، معتبرا أنه استثمار في سلامة الركاب وراحة البال، فلا تجعل عطلا بسيطا يفسد رحلتك.