يشهد سوق السيارات الكهربائية تحولا لافتا مع دخول طرازات جديدة بأسعار أقل، ما يعزز فرص انتشارها بين شريحة أوسع من المستهلكين.

ويستعرض تقرير لموقع إنسايد إيفيز (InsideEVs) قائمة بأبرز السيارات الكهربائية الأقل تكلفة، مع التركيز على السعر والمدى والأداء.

أسعار تنافسية ومدى متزايد

تتصدر قائمة الخيارات الاقتصادية سيارة نيسان ليف (Nissan Leaf) التي تُعد الأرخص في السوق الأمريكية، إذ تبدأ من نحو 29 ألف دولار، لكنها تقدم مدى محدوداً نسبياً مقارنة بالمنافسين الأحدث.

في المقابل، تبرز سيارة شيفروليه إكوينوكس (Chevrolet Equinox EV) كواحدة من أفضل الصفقات، إذ تجمع بين السعر المناسب ومدى قيادة يصل إلى أكثر من 500 كلم، ما يجعلها من أكثر السيارات توازنا من حيث القيمة مقابل السعر.

كما توفر تصميما عصريا وشاشة كبيرة وتقنيات حديثة، لكنها قد تبدو أقل قوة في النسخة الأمامية الدفع.

كما تظهر سيارات مثل هيونداي كونا إلكتريك (Hyundai Kona Electric) وفيات 500 إي (Fiat 500e) ضمن الفئة الاقتصادية، لكنها تقدم مدى أقل نسبياً، ما يجعلها مناسبة للاستخدام داخل المدن أكثر من الرحلات الطويلة.

فئة تحت 40 ألف دولار.. المنافسة الأقوى

تشتد المنافسة في هذه الفئة، حيث تقدم سيارات مثل:

فورد موستانغ ماك-إي (Ford Mustang Mach-E)

هيونداي أيونك 6 (Hyundai Ioniq 6)

تويوتا bZ4X

مزيجاً من الأداء الجيد والتقنيات الحديثة ومدى يتراوح بين 400 و550 كلم، ما يجعلها خيارات عملية للعائلات والاستخدام اليومي.

خيارات متقدمة بسعر معقول

في الفئة الأعلى قليلاً، تظهر سيارات مثل:

هيونداي أيونك 5 (Hyundai Ioniq 5)

كيا EV6

نيسان آريا (Nissan Ariya)

وتقدم هذه الطرازات تقنيات شحن أسرع وتجهيزات متطورة، إلى جانب تصميمات حديثة، لكنها تتطلب ميزانية أكبر نسبياً.

ملاحظات مهمة قبل الشراء

يشير التقرير إلى أن السعر المنخفض غالباً ما يأتي على حساب بعض العوامل مثل:

مدى القيادة

سرعة الشحن

مستوى التجهيزات

كما أن بعض الطرازات تعتمد على تقنيات أقدم أو بطاريات أصغر، ما قد يؤثر على تجربة الاستخدام على المدى الطويل.

إذن، فالسيارات الكهربائية لم تعد حكراً على الفئات مرتفعة السعر، إذ تتوفر اليوم خيارات متعددة بأسعار أقل من 40 ألف دولار، مع تحسن ملحوظ في المدى والتقنيات.

ومع استمرار المنافسة بين الشركات، يُتوقع أن تصبح هذه السيارات أكثر انتشاراً وجاذبية خلال السنوات المقبلة.