تعد مكابح الكربون-السيراميك من أكثر الخيارات تكلفة في السيارات الرياضية الحديثة، إذ قد تضيف آلاف الدولارات إلى سعر السيارة.

ففي بعض السيارات قد يصل سعرها إلى 8500–9000 دولار، لكن السؤال الذي يطرحه كثير من السائقين هو: هل تقدم فعلا أداءً يستحق هذه التكلفة؟

تُستخدم هذه المكابح عادة في السيارات عالية الأداء من شركات مثل بورش (Porsche) وفيراري (Ferrari) وبي إم دبليو (BMW)، حيث صُممت لتحمل ظروف القيادة القاسية والسرعات العالية.

ما هي مكابح الكربون-سيراميك؟

هي أقراص فرامل مصنوعة من ألياف الكربون المدعمة بمركب كربيد السيليكون، وهي مادة أخف وزنًا بكثير من الحديد التقليدي المستخدم في معظم أنظمة الفرامل.

تعود جذور هذه التقنية إلى ستينيات القرن الماضي عندما طُورت لطائرة كونكورد، ثم استُخدمت لاحقا في سباقات الفورمولا 1 قبل أن تصل إلى السيارات الإنتاجية.

وزن أقل وأداء أعلى

أحد أهم مزايا مكابح الكربون-السيراميك هو خفة وزنها مقارنة بالأقراص الحديدية التقليدية. ففي بعض الحالات قد ينخفض وزن القرص إلى نحو نصف وزن نظيره المعدني، ما يقلل الكتلة غير المعلقة في السيارة ويحسن التسارع والتحكم والثبات.

كما تتميز بقدرتها على تحمل درجات حرارة مرتفعة جدا قد تصل إلى ما بين 1000 و1400 درجة فهرنهايت، وهو ما يمنحها مقاومة عالية لظاهرة "تلاشي المكابح" أثناء القيادة العنيفة أو على الحلبات.

عمر أطول في الاستخدام العادي

في ظروف القيادة اليومية، قد تدوم أقراص الكربون-السيراميك لفترة طويلة جدا، وربما طوال عمر السيارة تقريبا، ما يقلل الحاجة إلى استبدالها مقارنة بالمكابح التقليدية.

التكلفة مرتفعة

رغم مزاياها، تبقى هذه المكابح من أغلى الخيارات في عالم السيارات؛ إذ قد يتراوح سعرها الإضافي بين نحو 8 آلاف و9 آلاف دولار في بعض الطرازات، وقد يكون إصلاحها أو استبدالها مكلفا جدا في حال تعرضها للتلف.

كما أن أداءها لا يمنح بالضرورة قوة كبح أعلى من الأنظمة التقليدية في الاستخدام اليومي، لأن قدرة السيارة على التوقف تعتمد أساسا على تماسك الإطارات مع الطريق وليس نوع الأقراص فقط.

ليست ضرورية لمعظم السائقين

يرى خبراء أن مكابح الكربون-السيراميك تكون أكثر فائدة في السيارات الرياضية التي تقاد بسرعات عالية أو على الحلبات، حيث تتعرض المكابح لحرارة وضغط شديدين. أما في القيادة اليومية العادية، فقد لا يشعر معظم السائقين بفارق كبير يبرر التكلفة المرتفعة.

إذن، فمكابح الكربون-السيراميك تقدم أداء متميزا وخفة وزن وعمرا أطول، لكنها باهظة الثمن وغالبا ما تكون مفيدة أساسا في السيارات الرياضية والقيادة القاسية، وليس بالضرورة في الاستخدام اليومي.