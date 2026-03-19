قرار صادم.. هوندا توقف تطوير طرازات كهربائية قبل الإنتاج

أعلنت شركة هوندا اليابانية إلغاء تطوير وإطلاق ثلاثة طرازات كهربائية كانت تخطط لإنتاجها في الولايات المتحدة، وهي هوندا 0 إس يو في (Honda 0 SUV) وهوندا 0 سالون (Honda 0 Saloon) إضافة إلى أكورا آر إس إكس (Acura RSX) الكهربائية، في خطوة تعكس إعادة تقييم شاملة لاستراتيجيتها في سوق المركبات الكهربائية.

وكان من المقرر إنتاج هذه السيارات في مصنع الشركة بولاية أوهايو الأمريكية، وكان من المتوقع طرح بعضها في الأسواق خلال عام 2026، بعد أن عرضت الشركة نماذجها الأولية في معارض تقنية وسيارات خلال العامين الماضيين.

وقالت الشركة إن القرار جاء نتيجة "تغيرات في بيئة الأعمال"، مشيرة إلى تباطؤ نمو الطلب على السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية، إضافة إلى عوامل مثل الرسوم الجمركية وتقلب السياسات المتعلقة بالحوافز الحكومية للسيارات الكهربائية.

وأوضحت هوندا أن إطلاق هذه الطرازات في الظروف الحالية قد يؤدي إلى خسائر مالية أكبر على المدى الطويل، وهو ما دفعها إلى إيقاف المشروع بالكامل قبل بدء الإنتاج التجاري.

ومن المتوقع أن تتكبد الشركة خسائر كبيرة نتيجة هذا القرار قد تصل إلى نحو 15.7 مليار دولار، تشمل تكاليف التطوير والاستثمارات المرتبطة بالمشاريع الملغاة.

وفي المقابل، تعتزم الشركة التركيز بشكل أكبر على تطوير السيارات الهجينة خلال السنوات المقبلة، في ظل المنافسة الشديدة في سوق السيارات الكهربائية، خصوصا من الشركات الصينية التي تقدم طرازات بأسعار أقل وتكنولوجيا متقدمة.