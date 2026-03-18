بعد أشهر قليلة فقط من بداية عام 2026، بدأت شركات السيارات العالمية بالفعل في شطب عدد من الطرازات من خطوط الإنتاج، في خطوة تعكس تحولات متسارعة في الصناعة مع توجه الشركات نحو تحديث تشكيلاتها والتركيز على نماذج أحدث وأكثر كفاءة.

وخلال عام 2025، اختفى أكثر من 30 طرازًا من الأسواق العالمية، شملت سيارات سيدان فاخرة وعربات عائلية وحتى بعض السيارات الكهربائية.

أما في عام 2026، فتشير المعطيات الحالية إلى أن 14 طرازا آخر لن تستمر إلى عام 2027، لأسباب تتراوح بين ضعف المبيعات وتغير الاستراتيجيات الصناعية أو الانتقال إلى بدائل أحدث.

وفيما يلي أبرز السيارات التي تستعد لمغادرة الأسواق

أكيورا RDX

تعتزم شركة "أكيورا" إيقاف إنتاج الجيل الحالي من سيارة أكيورا آر دي إكس الرياضية متعددة الاستخدامات بعد طراز 2026.

لكن الشركة أكدت في المقابل أنها تعمل على تطوير نسخة هجينة جديدة، يتوقع طرحها خلال السنوات القليلة المقبلة.

أودي S6

مع وصول الجيل الجديد من أودي إيه 6 ونسخته الكهربائية أودي إيه 6 إي-ترون A6، قررت أودي إنهاء مسيرة السيارة الرياضية أودي إس 6 بعد موديل 2026، وهي سيدان عالية الأداء بمحرك سداسي الأسطوانات بقوة 444 حصانًا.

وتشير تقارير إلى أن نسخة جديدة من أودي آر إس 6 أفانت قد تظهر لاحقًا.

كرايسلر باسيفيكا هايبرد

تستعد مجموعة ستيلانتيس لإنهاء إنتاج النسخة الهجينة القابلة للشحن من سيارة كرايسلر باسيفيكا هايبرد في الولايات المتحدة.

السيارة التي ظهرت لأول مرة عام 2017 ظلت في الأسواق قرابة عقد، لكن الشركة تعيد النظر حاليًا في استراتيجيتها للسيارات الكهربائية والهجينة في السوق الأمريكية.

كرايسلر فوييجر

كما ستتوقف تسمية كرايسلر فوييجر، إذ ستدمج النسخة الاقتصادية من السيارة ضمن عائلة كرايسلر باسيفيكا بدءًا من طراز 2027 تحت اسم باسيفيكا إل إكس، مع زيادة طفيفة في السعر.

دودج هورنت

قررت دودج إيقاف إنتاج سيارة دودج هورنت بعد ثلاث سنوات فقط من طرحها في الأسواق. فقد سجلت السيارة مبيعات ضعيفة لم تتجاوز 40 ألف وحدة طوال فترة إنتاجها، إضافة إلى تأثير الرسوم الجمركية على الطراز المصنّع في إيطاليا.

هيونداي أيونيك 6

ستوقف هيونداي بيع النسخة القياسية من السيارة الكهربائية هيونداي أيونيك 6 في السوق الأمريكية بسبب تأثير الرسوم الجمركية وضعف الطلب مقارنة بشقيقتها الرياضية متعددة الاستخدامات هيونداي أيونيك 5.

إعلان

ومع ذلك، ستواصل الشركة تقديم النسخة الرياضية عالية الأداء أيونيك 6 إن.

جيب غراند شيروكي 4xe

ضمن مراجعة خططها الكهربائية، قررت شركة جيب إيقاف النسخة الهجينة القابلة للشحن جيب غراند شيروكي 4xe .

وكانت السيارة قد طُرحت في عام 2022 بمدى كهربائي يصل إلى نحو 25 ميلًا، لكنها تأثرت بعملية استدعاء كبيرة عام 2025 شملت أكثر من 90 ألف مركبة.

جيب رانغلر 4xe

القرار نفسه يشمل أيضًا جيب رانغلر 4xe، التي تعرضت لمشكلات مماثلة وأثرت فيها حملة استدعاء ضخمة عام 2025 شملت أكثر من 228 ألف سيارة، بينما ستستمر النسخ التقليدية من رانغلر في الإنتاج.

كارما ريفيرو

أنهت شركة كارما أوتوموتيف إنتاج سيارة كارما ريفيرو بعد نحو خمس سنوات من استمرارها في السوق. ومن المقرر أن تستبدلها الشركة بطراز جديد يحمل اسم غايسيرا بمحرك ومنصة مختلفين.

كيا نيرو الكهربائية والهجينة القابلة للشحن

ستوقف كيا نسختي السيارة كيا نيرو الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، لتبقي فقط على النسخة الهجينة التقليدية ضمن تشكيلة 2027 في الولايات المتحدة.

لكزس LC

يصل إنتاج السيارة الرياضية الفاخرة لكسوس إلى نهايته هذا العام. وكانت النسخة الهجينة من السيارة قد توقفت بالفعل في عام 2025، بينما لم تحقق النسخة المزودة بمحرك (V8) مبيعات كبيرة رغم الإشادة الواسعة بتصميمها وأدائها.

مرسيدس إيه إم جي سي 63

ستتوقف مرسيدس بنز عن إنتاج النسخة الحالية من مرسيدس إيه إم جي سي 63 المزودة بمحرك رباعي الأسطوانات مع نظام هجين قابل للشحن، بعد انتقادات واسعة من عشاق الطراز. وتعتزم الشركة استبداله بطراز جديد بمحرك سداسي الأسطوانات.

تسلا موديل إس

تستعد تسلا لإنهاء إنتاج سيارة تسلا موديل إس التي ظهرت لأول مرة عام 2013، وذلك لإفساح المجال أمام إنتاج روبوتات الشركة البشرية أوبتيموس في مصنع فريمونت بولاية كاليفورنيا.

تسلا موديل إكس

كما ستتوقف الشركة عن إنتاج السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات تسلا موديل إكس التي طُرحت عام 2015، بعد سنوات من التحديثات المحدودة ومع تقدم عمر التصميم مقارنة بالطرازات الأحدث.

تحولات في صناعة السيارات

تعكس هذه القرارات تحولات أوسع في قطاع السيارات العالمي، حيث تتجه الشركات إلى تقليص الطرازات ضعيفة المبيعات والتركيز على السيارات الكهربائية والتقنيات الجديدة، في ظل منافسة متصاعدة وتغيرات تنظيمية وبيئية متسارعة.