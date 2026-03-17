مع ازدياد شعبية الرحلات البرية حول العالم، لم يعد اختيار السيارة مجرد قرار تقني، بل أصبح عاملاً حاسماً في تجربة السفر نفسها. فالمركبة التي تقودها قد تحدد ما إذا كانت الرحلة مغامرة ممتعة أو تجربة مرهقة.

وفي السنوات الأخيرة، عاد الاهتمام بالرحلات البرية حول العالم، سواء للسياحة الداخلية أو لاستكشاف المناطق الطبيعية. ويرى خبراء السفر أن هذه الرحلات تمنح المسافرين حرية أكبر في التنقل مقارنة بالسفر الجوي، فضلاً عن إمكانية التوقف في المدن الصغيرة والمناطق الطبيعية على طول الطريق.

لذلك يولي خبراء السيارات أهمية كبيرة لعوامل مثل الراحة، واستهلاك الوقود، والتكنولوجيا، والمساحة الداخلية عند اختيار أفضل سيارات الرحلات الطويلة.

ورغم اختلاف الطرق والمناخات بين الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا وآسيا، فإن المعايير الأساسية لسيارة الرحلات المثالية تبقى متشابهة: مقصورة مريحة، واستهلاك وقود منخفض، ومساحة تخزين واسعة، وأنظمة أمان ومساعدة للسائق.

فيما يلي أبرز الفئات التي يرشحها خبراء السيارات لرحلات الطريق الطويلة حول العالم.

سيارات العائلات الصغيرة

هوندا سيفيك هايبرد (Honda Civic Hybrid)

تعد هذه السيارة خياراً عملياً لمن يبحث عن مركبة اقتصادية ومريحة في الوقت نفسه. فهي توفر أداءً جيداً مع استهلاك منخفض للوقود، ما يقلل عدد مرات التوقف للتزود بالوقود خلال الرحلات الطويلة. كما تساعد أنظمة مساعدة السائق على تقليل إرهاق القيادة في الطرق السريعة.

نيسان روغ (Nissan Rogue)

تتميز هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بتوازن واضح بين القوة والراحة والمساحة. ويمنح محركها التوربيني أداءً جيداً أثناء التجاوز على الطرق السريعة، بينما توفر المقصورة الرحبة مساحة مناسبة للركاب والأمتعة.

سيارات العائلات الكبيرة

كرايسلر باسيفيكا (Chrysler Pacifica)

تعد سيارات الميني فان من أكثر المركبات ملاءمة للرحلات الطويلة، إذ توفر مساحة واسعة قد تتسع لسبعة أو ثمانية ركاب، إضافة إلى إمكانية طي المقاعد لتوسيع مساحة التخزين. وتضيف النسخة الهجينة ميزة تقليل استهلاك الوقود في الرحلات الطويلة.

شيفروليه ترافرس (Chevrolet Traverse)

بالنسبة لمن يفضلون سيارات الدفع الرباعي، توفر هذه السيارة بديلاً عملياً للميني فان، مع ثلاثة صفوف من المقاعد وتقنيات قيادة متقدمة تساعد السائق على القيادة لمسافات طويلة بأقل قدر من الإجهاد.

سيارات الرحلات القصيرة

مازدا (Mazda MX-5 Miata)

رغم أن مساحتها محدودة، فإن هذه السيارة الرياضية المكشوفة توفر تجربة قيادة ممتعة على الطرق الجبلية أو الساحلية. لذلك يفضلها كثيرون لرحلات نهاية الأسبوع القصيرة.

مرسيدس-بنز الفئة إي (Mercedes-Benz E-Class)

أما الباحثون عن مستوى أعلى من الراحة والفخامة، فقد يجدون ضالتهم في هذه السيارة التي توفر مقاعد مريحة وأنظمة مساعدة متقدمة تجعل الرحلات الطويلة أقل إرهاقاً.

السيارات الكهربائية

مع توسع شبكات الشحن السريع حول العالم، بدأت السيارات الكهربائية تفرض نفسها كخيار قابل للتطبيق في الرحلات الطويلة.

هيونداي أيونيك 5 (Hyundai Ioniq 5)

تجمع هذه السيارة بين التصميم العصري والمدى الكهربائي الجيد الذي قد يصل إلى أكثر من 500 كيلومتر تقريباً في بعض النسخ، إضافة إلى إمكانية الشحن السريع خلال أقل من نصف ساعة.

بورشه تايكان (Porsche Taycan)

تقدم هذه السيارة الكهربائية الفاخرة تجربة تجمع بين الأداء الرياضي والراحة في الرحلات الطويلة، إلى جانب قدرة شحن سريعة تجعلها مناسبة للسفر بين المدن.

ما الذي يجعل سيارة ما مثالية للرحلات الطويلة؟

يؤكد خبراء السيارات أن هناك مجموعة من العوامل الأساسية التي يجب الانتباه إليها عند اختيار سيارة للرحلات الطويلة: