في عالم السيارات، هناك رقم واحد يستطيع أن يخبرك فورًا بمدى قوة السيارة وأدائها: التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة.

هذا المقياس أصبح اليوم أحد أشهر المؤشرات التي يعتمد عليها المصنعون والخبراء والسائقون على حد سواء لتقييم قدرة السيارة على الانطلاق من السكون.

ورغم أن هذا الرقم يبدو بسيطًا، فإنه يخفي وراءه تاريخًا طويلًا ومعايير تقنية جعلته معيارًا عالميًا في عالم السيارات.

ما معنى التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة؟

يشير هذا المقياس إلى الوقت الذي تحتاجه السيارة للانطلاق من التوقف الكامل حتى بلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

ويُستخدم هذا الرقم لقياس قوة التسارع، خصوصًا في السيارات الرياضية، حيث تعكس الثواني القليلة قدرة المحرك ونظام الدفع على دفع السيارة بسرعة.

وعادة ما يتم قياس هذا الأداء في مسارات اختبار مغلقة باستخدام أجهزة دقيقة مثل:

أنظمة التوقيت الرقمية

أجهزة قياس التسارع

الرادار المتخصص

وذلك لضمان دقة النتائج وتقليل تأثير عوامل مثل الرياح أو حالة الطريق.

قصة المقياس الأشهر في عالم السيارات

تعود جذور هذا الاختبار إلى أربعينيات القرن الماضي، عندما بدأ الصحفي الأميركي المتخصص في السيارات توم ماكاهيل نشر أرقام التسارع في مجلات السيارات.

سرعان ما تحول هذا الرقم إلى لغة مشتركة بين القراء والمصنّعين؛ لأنه يقدم طريقة سهلة لمقارنة أداء السيارات المختلفة.

ومع ازدهار السيارات الرياضية و"سيارات العضلات" الأميركية خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، أصبح زمن التسارع أحد أهم المؤشرات التي يتباهى بها المصنعون في إعلاناتهم.

لماذا اختيرت سرعة 100 كيلومتر في الساعة؟

لم يكن اختيار هذا الرقم عشوائيًا، بل جاء لأسباب عملية واضحة:

قربه من سرعات القيادة الواقعية على الطرق السريعة

سهولة فهمه ومقارنته بين السيارات المختلفة

ارتباطه بالمواقف اليومية للسائقين مثل الاندماج في حركة المرور أو تجاوز مركبة أخرى

ولهذا أصبح هذا المقياس جزءًا من الثقافة الشعبية في عالم السيارات، إذ تكفي عبارة مثل: "هذه السيارة تصل إلى 100 كيلومتر في ثلاث ثوانٍ" لتمنح فكرة فورية عن قوة أدائها.

اختلاف المقاييس بين الدول

في الولايات المتحدة وبريطانيا يُستخدم غالبًا مقياس 0 إلى 60 ميلا/ساعة، وهو ما يعادل تقريبًا 0 إلى 97 كيلومترا/ساعة.

أما في معظم دول العالم، وخاصة أوروبا وآسيا، فقد أصبح المعيار الأكثر استخدامًا هو 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة بسبب اعتماد النظام المتري في القياس.

هل ما زال هذا الرقم مهما اليوم؟

رغم التطور الهائل في صناعة السيارات، لا يزال التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر/ساعة أحد أهم مؤشرات الأداء.

ومع انتشار السيارات الكهربائية التي توفر عزمًا فوريا، أصبحت أزمنة التسارع أقصر بكثير، إذ تستطيع بعض السيارات الحديثة بلوغ هذه السرعة في أقل من ثانيتين فقط.

ومع ذلك، يشير خبراء السيارات إلى أن التركيز المفرط على هذا الرقم قد يكون مضللا أحيانا، لأن تجربة القيادة الحقيقية تعتمد أيضا على عوامل أخرى مثل:

التسارع أثناء الحركة

استهلاك الوقود أو الطاقة

راحة القيادة والثبات

جودة أنظمة التعليق

الرقم الذي يحسم الانطباع الأول

في النهاية، يبقى مقياس 0 إلى 100 كيلومتر/ساعة أكثر من مجرد رقم تقني. إنه اختبار لحظة الانطلاق الأولى التي تكشف شخصية السيارة وقوتها الحقيقية. ففي عالم السيارات، قد تحتاج السيارة إلى بضع ثوان فقط لتخبرك بكل شيء عن أدائها.