مع رفع الحرب لأسعار البنزين.. هل يتجه المشترون إلى السيارات الكهربائية؟

يشهد قطاع الطاقة العالمي اضطرابا حادا منذ اندلاع الصراع العسكري بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، حيث أدت العمليات الحربية في مضيق هرمز إلى شلل جزئي في أهم شريان لنقل النفط عالميا، مما دفع بأسعار خام برنت لتجاوز حاجز 117 دولارا للبرميل بصورة خاطفة.

انعكس هذا التوتر الجيوسياسي مباشرة على محطات الوقود، حيث سجلت أسعار البنزين والديزل زيادات قياسية تراوحت بين 15% و25%، ما وضع قطاع السيارات أمام تحد مصيري تجاوز مرحلة التذبذب السعري ليصبح أزمة استدامة شاملة تعيد صياغة قرارات الشراء لدى المستهلكين والمصنعين على حد سواء.

ودخلت أسواق الطاقة مرحلة من الاضطراب غير المسبوق منذ 28 فبراير/شباط 2026، إذ تسبب تعطل الملاحة في الممر الذي يتدفق عبره خمس إمدادات النفط العالمية في رفع تكاليف التشغيل بشكل حاد، تزامنا مع فرض شركات الشحن البحري "رسوم طوارئ حرب" إضافية على نقل المركبات الجديدة.

سلاسل الإمداد

وتأثرت سلاسل الإمداد بعامل الوقت أيضا، حيث أدى تحويل مسار السفن عبر طريق رأس الرجاء الصالح إلى إضافة 14 يوما لرحلات الشحن، وهو ما تسبب في إطالة أمد تسليم المركبات للعملاء وزيادة الضغوط اللوجستية على الوكلاء في مختلف الأقاليم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

وأحدثت قفزات الوقود المتتالية زلزالا في سلوك المستهلك، حيث انتقل التركيز من "سعر الشراء" إلى "تكلفة التشغيل"، وشهدت الأسواق تراجعا ملموسا في الإقبال على المحركات الكبيرة في 6 (V6) وفي 8 (V8)، مع إحصائيات تؤكد انخفاض مبيعات الفئات الضخمة بنسبة تصل إلى 5% مقابل كل زيادة بنسبة 10% في سعر الوقود.

في المقابل، برزت السيارات الكهربائية كملاذ آمن بعيدا عن تقلبات أسواق النفط، حيث سجلت الأسواق العالمية قفزة في مبيعات المركبات الصديقة للبيئة بنسبة 17%، ففي المملكة المتحدة وحدها، استحوذت السيارات الكهربائية على ربع مبيعات السوق خلال شهر فبراير/شباط الماضي محققة أرقاما غير مسبوقة.

وتكمن جاذبية الكهرباء في استقرار تكاليف التشغيل، فبينما تحرك الصراعات أسعار البنزين، تظل تكلفة الشحن المنزلي أكثر ثباتا، حيث تشير البيانات إلى أن تكلفة شحن السيارة الكهربائية تبلغ نحو 20 دولارا، مقارنة بنحو 50 دولارا لملء خزان الوقود التقليدي، مما يوفر وفرا اقتصاديا هائلا على المدى الطويل.

السيارات البديلة

أما السيارات الهجينة، فقد مثلت الحل الأمثل لمن يعانون من "قلق المدى" أو ضعف البنية التحتية للشحن، إذ توفر كفاءة في استهلاك الوقود تصل إلى 40% مقارنة بالسيارات التقليدية، مما جعلها الخيار الأذكى والأكثر توازنا للمستهلكين الباحثين عن تقليص نفقات التنقل دون التخلي عن محركات الاحتراق.

لم تتوقف الضغوط عند الأفراد، بل امتدت لتضرب أرباح الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على أساطيل النقل، حيث يمثل الوقود أكبر تكلفة متغيرة في ميزانياتها، مما دفع المشغلين التجاريين إلى تسريع التحول نحو الأساطيل الكهربائية كنوع من التحوط المالي ضد الصدمات النفطية المفاجئة.

ومع استمرار الصراع، طالت الأزمة قلب الصناعة التحويلية، إذ ارتفعت تكاليف إنتاج السيارة الكهربائية الواحدة بنحو 965 دولارا، بينما زادت تكلفة سيارات الاحتراق بنحو 415 دولارا نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء المستخدمة في المصانع، إضافة إلى قفزة أسعار المعادن الأساسية مثل الألومنيوم والنحاس.

العلامات الصينية بدورها تواجه أول اختبار حقيقي لها في المنطقة، بعد أن استحوذ الشرق الأوسط على 17% من صادراتها في عام 2025، حيث تبدو شركات مثل "تويوتا" و"هيونداي" في وضع تنافسي أفضل بفضل تركز أعمالها في الأسواق المستقرة نسبيا، بعيدا عن مناطق التماس المباشر مع الصراع الإيراني الأمريكي.

الحرب تطال الجميع

قطاع الإطارات والنقل الثقيل لم يسلم من التداعيات، حيث ترفع أسعار النفط تكلفة المواد الخام البلاستيكية والمطاطية، ويمثل الديزل نحو 30% من تكلفة تشغيل الشاحنات في أوروبا، مما يهدد بتباطؤ في طلبيات النقل الثقيل وتوقف مؤقت لبعض مشاريع التوسعة اللوجستية في القارة العجوز.

وعلى المدى الطويل، يتوقع الخبراء أن تصبح أزمة عام 2026 المحفز الأكبر للتخلي عن الوقود الأحفوري، ورغم العقبات مثل نقص الليثيوم المتوقع مستقبلا، إلا أن التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات وتأمين استقلالية الطاقة أصبح مسارا لا رجعة فيه لحماية الاقتصاد العالمي من التجاذبات السياسية.

واليوم، ينبغي للمستهلك إجراء تقييم دقيق للتكلفة الإجمالية لامتلاك المركبة على مدار سنوات استخدامها، فالفوارق السعرية عند الشراء قد تتلاشى سريعا أمام فوارق تكلفة الوقود، مما يجعل الاستثمار في التقنيات الهجينة والكهربائية القرار الأكثر حكمة في ظل المشهد الجيوسياسي المضطرب الذي نعيشه حاليا.

ولا تبدو أزمة الطاقة لعام 2026 مجرد "عاصفة عابرة" في أسواق الوقود، بل هي لحظة الحقيقة التي وضعت العالم أمام خيار وحيد: إما الاستمرار في الارتهان لتقلبات الجغرافيا السياسية، أو التحرر الكامل عبر حلول الطاقة البديلة.

صدمة مضيق هرمز تحولت من تهديد أمني إلى محرك جبار لتغيير قناعات المستهلكين، فالمقود اليوم لم يعد يوجه السيارة فحسب، بل بات يوجه الاقتصاد العائلي بحثا عن الاستقرار في زمن الاضطراب.

ومن يراقب المشهد يدرك أن السيارة التي تشتريها في عام 2026 ليست مجرد وسيلة نقل، بل هي رهانك الذكي على مستقبل لن يكون فيه مكان للمحركات التي تستهلك أكثر مما تمنح.