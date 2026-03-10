يثير ظهور مصباح فحص المحرك في لوحة العدادات قلق كثير من السائقين، إذ يشير هذا الرمز – الذي يظهر عادة على شكل محرك صغير باللون الأصفر أو البرتقالي – إلى أن نظام التشخيص الإلكتروني في السيارة رصد خللا في أحد مكونات المحرك أو نظام الانبعاثات.

هذا المصباح يعد جزءا من نظام التشخيص الذاتي في السيارات الحديثة، حيث يرتبط مباشرة بوحدة التحكم الإلكترونية للمحرك التي تراقب أداء العديد من الحساسات والأنظمة المرتبطة بعملية الاحتراق والانبعاثات.

فحص ذاتي طبيعي

ويظهر المصباح لفترة وجيزة عند تشغيل السيارة، وذلك ضمن عملية الفحص الذاتي للأنظمة الإلكترونية، وهو أمر طبيعي لا يشير إلى وجود مشكلة.

لكن استمرار إضاءة المصباح أثناء القيادة يعني أن النظام الإلكتروني اكتشف خللا يتطلب الفحص، وقد يكون مرتبطا بإدارة المحرك أو بنظام معالجة غازات العادم.

متى يصبح الأمر خطيرا؟

يشير الخبراء إلى أن إضاءة المصباح بشكل ثابت تعني غالبا وجود خلل يمكن القيادة معه مؤقتا، لكن ينصح بفحص السيارة في أقرب وقت لتجنب تفاقم المشكلة.

أما وميض المصباح أثناء القيادة فيعد مؤشرا أكثر خطورة، إذ قد يدل على عطل في نظام الاحتراق أو خلل قد يسبب أضرارا للمحرك أو لمحول العادم الحفاز إذا استمرت القيادة دون إصلاح.

أسباب شائعة لإضاءة مصباح المحرك

تتعدد الأسباب التقنية التي قد تؤدي إلى ظهور هذا المؤشر، ومن أبرزها:

خلل في حساس الأكسجين المسؤول عن قياس نسبة الأكسجين في غازات العادم.

مشكلة في حساس كتلة الهواء الذي يحدد كمية الهواء الداخلة إلى المحرك.

تلف شمعات الإشعال أو ملفات الإشعال.

خلل في المحول الحفاز المسؤول عن تقليل الانبعاثات الملوثة.

غطاء خزان الوقود غير محكم الإغلاق، وهو من الأسباب البسيطة والشائعة.

كما قد يرتبط ظهور المؤشر بوجود تسرب في نظام السحب أو العادم، أو بخلل في أحد الأنظمة الإلكترونية التي تتحكم في عملية الاحتراق.

ماذا يجب أن يفعل السائق؟

يشدد الخبراء على أن إضاءة المصباح لا تعني بالضرورة توقف السيارة فورا، لكنها إشارة تحذيرية ينبغي عدم تجاهلها. لذلك ينصح بما يلي:

مراجعة دليل السيارة لمعرفة دلالة الرمز. مراقبة أداء السيارة، مثل فقدان القوة أو اهتزاز المحرك. التوجه إلى مركز صيانة لإجراء فحص إلكتروني (أو بي دي – OBD) لقراءة رموز الأعطال المخزنة في وحدة التحكم.

وتسمح هذه العملية عادة بتحديد سبب المشكلة بدقة خلال وقت قصير قبل أن تتطور إلى عطل أكبر أو تكلفة إصلاح أعلى.