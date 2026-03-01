مع تسارع التحول الرقمي في صناعة السيارات، لم تعد المركبات الحديثة مجرد وسيلة نقل، بل أصبحت منصات تقنية متصلة بالإنترنت، تقدم خدمات تتراوح بين أنظمة الملاحة المحدثة لحظيا، والتحكم بالمركبة عبر التطبيقات، والوصول إلى بياناتها عن بُعد. غير أن هذا التطور يثير تساؤلات بشأن التكاليف والشفافية.

فقد حذر نادي السيارات الألماني إيه دي إيه سي (ADAC) بالتعاون مع مجلة سي تي (c’t) المتخصصة في التقنية، مما وصفاه بـ"التكاليف اللاحقة غير الشفافة" لبعض الخدمات الرقمية في السيارات الحديثة.

اشتراكات متفاوتة

وشمل تحليل مشترك للنادي والمجلة 16 علامة تجارية فيما يتعلق بخدمات الاتصال بالإنترنت. وأظهر أن بعض الشركات تدرج خدمات رقمية ضمن سعر السيارة، بينما توفر أخرى مزايا مجانية لفترة محدودة قبل أن تتحول إلى اشتراكات مدفوعة، قد تتراوح بين رسوم شهرية بسيطة إلى مئات اليوروهات (نحو مئات الدولارات) سنويا.

وتندرج معظم هذه الخدمات ضمن فئة الراحة، مثل تحديثات الملاحة والمعلومات والترفيه، في حين يجمع بعضها بين الراحة والسلامة، كما في أنظمة الضوء العالي المتكيف أو مساعد المناورة بالمقطورة في بعض الطرازات.

نقص في الشفافية

وأشار التحليل إلى أن العملاء لا يحصلون دائما على معلومات كافية حول مدد العقود أو تفاصيل الأسعار، وهو ما يجعل المقارنة بين العلامات التجارية معقدة، خصوصا أن كل شركة تعتمد استراتيجية مختلفة في تصميم باقاتها الرقمية.

ونصح الخبراء الراغبين في شراء سيارة جديدة أو مستعملة حديثة بالتدقيق في شروط الخدمات الرقمية، وسؤال البائع عن الفترات التجريبية المجانية، والحصول على وثائق مكتوبة تحدد بوضوح الوظائف المشمولة دائما ضمن سعر الشراء، وتلك التي ستخضع لاشتراك لاحق.

وغالبا ما تأتي الخدمات الرقمية بتكلفة إضافية فتتشمل الخدمات الرقمية النموذجية الوصول عن بعد إلى بيانات المركبة والتحكم عبر التطبيقات في وظائف مثل تحديد موقع المركبة أو ضبط درجة حرارة المقصورة مسبقا. وفي كثير من الحالات، تقدم هذه الخدمات مجانا في البداية، ولكن لفترة محدودة فقط.

على سبيل المثال، تقدم سكودا ثلاث سنوات من الوصول المجاني. بينما تقدم أودي وأوبل خدمات محددة لمدة تصل إلى عشر سنوات، في حين تتيح نيو وظائف مماثلة مجانا طوال عمر المركبة. في المقابل، غالبا ما تخضع خدمات الملاحة وميزات المعلومات والترفيه المتقدمة لرسوم بعد انتهاء الفترة المجانية.

بدائل خارجية

كما دعا التقرير إلى تقييم الحاجة الفعلية لبعض الوظائف المدفوعة، خاصة في أنظمة الملاحة والمعلومات والترفيه، حيث قد توفر تطبيقات خارجية أداء مماثلا. ومن الأمثلة الشائعة تطبيق غوغل (Google) عبر خدمة خرائط غوغل (Google Maps)، التي تقدم ميزات ملاحة وتحديثات مرورية دون رسوم مباشرة.

غير أن اللجوء إلى مزودي خدمات خارجيين قد يظل محدودا، إذ لا يمكنهم الوصول الكامل إلى بيانات السيارة، ما يعزز اعتماد المستخدم على الشركة المصنعة.

ما الذي ينبغي الانتباه إليه؟

يوصي الخبراء بالتحقق من: