تظهر مؤشرات متطابقة أن شركة ميتسوبيشي تستعد لإعادة إحياء أحد أبرز أسمائها التاريخية، مع اقتراب عودة سيارة باجيرو المعروفة باسم مونتيرو في الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى منافسة مباشرة لسيارة تويوتا لاند كروزر في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة.

وجاءت هذه المؤشرات بعد أسابيع من تشويق رسمي أطلقته الشركة، قبل أن تُرصد نماذج اختبارية مموهة للسيارة الجديدة أثناء تجارب قيادة في أوروبا، ما يعزز التوقعات بقرب إطلاقها رسميا.

وفي بعض الأسواق، من بينها المملكة المتحدة، يُتوقع أن تُطرح السيارة تحت اسم شوغن، وهو اسم ارتبط سابقا بباجيرو قبل انسحاب ميتسوبيشي من السوق البريطانية عام 2021، ثم عودتها مجددا هذا العام.

تصميم أكثر صلابة

وتسعى ميتسوبيشي من خلال الطراز الجديد إلى ضخ دماء جديدة في تشكيلتها التي وُصفت خلال السنوات الأخيرة بأنها تفتقر إلى الجاذبية. وتشير الصور الأولية إلى توجه تصميمي أكثر صلابة، بعيدا عن الخطوط الدائرية الناعمة التي تميز طراز أوتلاندر الحالي.

وتظهر باجيرو الجديدة بهيكل صندوقي واضح، مع واجهة أمامية عمودية تضم مصابيح إل إي دي (LED) حادة، وشبكا كبيرا، وصداما مصمما للاستخدامات الوعرة.

وعلى عكس التصميم الانسيابي ذي الحواف الناعمة لسيارة أوتلاندر الحالية، تتميز باجيرو الجديدة بتصميم أكثر حدة وقوة، يشبه إلى حد كبير تصميم لكزس جي إكس 550. وفي المقدمة، تبرز مصابيح إل إي دي نهارية ذات زوايا حادة، وشبك أمامي كبير قائم، ومصد مصمم بوضوح ليلائم الطرق الوعرة.

وعلى الجوانب، تبرز أقواس عجلات مربعة وألواح جانبية قوية، فيما تحاكي النوافذ الجانبية تصميم لاندكروزر 250 ولكزس جي إكس (GX).

أما في الخلف، فيستمر الطابع الصندوقي مع زجاج خلفي قائم وجناح علوي، مع مؤشرات على باب خلفي مزدوج الفتح، وهي سمة محببة لعشاق الطرق الوعرة.

منصة وتقنيات

وبخلاف تكهنات سابقة حول مشاركة السيارة لمكونات مع نيسان باترول، تشير المعلومات المتداولة إلى أن ميتسوبيشي طورت باجيرو الجديدة بشكل مستقل، معتمدة على منصة الشاسية لشاحنة ترايتون الحالية.

وتدعم هذه المنصة نظام دفع رباعي مطور يتيح 7 أوضاع قيادة، تشمل: العادي، الاقتصادي، الحصى، الثلج، الوحل، الرمال، والصخور.

ومن المتوقع أن يعمل الطراز بمحرك ديزل مزدوج التيربو سعة 2.4 لتر، يولد 201 حصاناً وعزم دوران يبلغ 470 نيوتن متر.

كما يُرجح طرح نسخة هجينة قابلة للشحن (Plug-in Hybrid)، مستعيرة منظومتها من أوتلاندر بي إتش إي في (PHEV)، مع احتمال تعزيز الأداء ليتناسب مع حجم ووزن السيارة.

موعد الإطلاق والأسواق

ومن المنتظر الكشف الرسمي الكامل عن السيارة بحلول صيف 2026، على أن تبدأ المبيعات في معظم الأسواق مطلع عام 2027. وستتربع باجيرو في هذه الحالة على قمة تشكيلة ميتسوبيشي، متقدمة على أوتلاندر.

أما في الولايات المتحدة، فلا تزال الصورة غير واضحة، رغم إعادة تسجيل اسم مونتيرو كعلامة تجارية، وهي خطوة تترك الباب مفتوحا دون تأكيد رسمي.

وتندرج هذه التحركات ضمن استراتيجية مومنتوم 2030 (Momentum )، التي تهدف إلى توسيع حضور ميتسوبيشي في أميركا الشمالية عبر طرازات تعمل بمحركات تقليدية وكهربائية وهجينة.