في سوق سيارات يشهد منافسة قوية وتطورا متسارعا، نجحت هيونداي سانتافي (Hyundai Santa Fe) 2026 في حسم لقب "سيارة العام" الذي تمنحه مجلة كارس غايد (CarsGuide) الأسترالية المتخصصة، متفوقة على طرازات كهربائية وبنزين وهجينة من علامات عالمية بارزة.

وجاء هذا التتويج بعد اختبارات دقيقة شملت الأداء، والتصميم، والتقنيات، والقيمة مقابل السعر، في وقت تتجه فيه صناعة السيارات بقوة نحو الكهرباء والاعتماد على الحلول الذكية.

كيف جرى اختيار سيارة العام؟

تعتمد مجلة "كارس غايد" في اختيارها على نظام تصفيات يبدأ بفائزين في فئات مختلفة، ثم تتنافس هذه السيارات فيما بينها على اللقب النهائي.

وفي نسخة 2026، ضمت القائمة النهائية 7 سيارات تمثل شرائح متنوعة من السوق، من السيارات الصغيرة إلى العائلية والفاخرة.

السيارات الفائزة في فئاتها لعام 2026

كيا إي في 3 (EV3)

أفضل سيارة صغيرة سيارة كهربائية مدمجة أثبتت أن الحجم الصغير لا يعني التنازل عن المساحة أو التكنولوجيا، مع سعر منافس وتجهيزات متقدمة.

أفضل سيارة صغيرة سيارة كهربائية مدمجة أثبتت أن الحجم الصغير لا يعني التنازل عن المساحة أو التكنولوجيا، مع سعر منافس وتجهيزات متقدمة. بي إم دبليو إكس 1 (BMW X1)

أفضل إس يو في (SUV) صغيرة جمعت بين الطابع الرياضي والراحة اليومية، مع خيارات محركات قوية وكفاءة عالية.

أفضل إس يو في (SUV) صغيرة جمعت بين الطابع الرياضي والراحة اليومية، مع خيارات محركات قوية وكفاءة عالية. زيكر 7 إكس (Zeekr 7X)

أفضل إس يو في متوسطة وواحدة من أبرز مفاجآت العام، إذ أكدت العلامة الصينية حضورها القوي بتقنيات كهربائية حديثة وتصميم جذاب.

هيونداي أيونيك 5 (Ioniq 5)

أفضل إس يو في كهربائية واصلت نجاحها كأحد أكثر الطرازات الكهربائية توازنا من حيث الأداء والتصميم.

أفضل إس يو في كهربائية واصلت نجاحها كأحد أكثر الطرازات الكهربائية توازنا من حيث الأداء والتصميم. هيونداي سانتافي (Hyundai Santa Fe)

أفضل إس يو في عائلية كبيرة فازت أولًا في فئتها، ثم انتزعت لقب سيارة العام بجدارة.

أفضل إس يو في عائلية كبيرة فازت أولًا في فئتها، ثم انتزعت لقب سيارة العام بجدارة. بورشه كايين (Porsche Cayenne)

أفضل إس يو في فاخرة قدمت مزيجا من الأداء الرياضي والفخامة العالية.

أفضل إس يو في فاخرة قدمت مزيجا من الأداء الرياضي والفخامة العالية. بي واي دي شارك 6 (BYD Shark 6)

أفضل بيك أب هجينة قوية تعكس تطور الشركات الصينية في هذا القطاع.

لماذا فازت سانتافي بلقب سيارة العام؟

بحسب لجنة التحكيم، تفوقت هيونداي سانتا في 2026 لعدة أسباب رئيسية، من بينها:

إعلان

تصميم عملي وعصري يناسب العائلات.

مقصورة واسعة بثلاثة صفوف من المقاعد.

خيارات محركات متنوعة بين البنزين والهجين.

تجهيزات أمان وتقنيات متقدمة حتى في الفئات الأساسية.

سعر منافس مقارنة بما تقدمه من مواصفات.

ترى المجلة أن سانتافي قدمت أفضل توازن ممكن بين السعر والجودة والاعتمادية.

السيارات الكهربائية تفرض حضورها

اللافت في قائمة 2026 هو الحضور القوي للسيارات الكهربائية، مثل كيا إي في 3 وزيكر 7 إكس، ما يعكس تغير توجهات المستهلكين وتسارع التحول العالمي نحو وسائل النقل النظيفة.

لم يكن فوز هيونداي سانتا في مجرد تتويج لطراز واحد، بل تأكيد على أن السيارات العائلية العملية لا تزال قادرة على التفوق، حتى في ظل هيمنة السيارات الكهربائية والتقنيات الحديثة.