أظهرت صور رسمية حديثة من مصنع شركة بي إم دبليو BMW في ميونيخ أن السيارة الكهربائية بي إم دبليو آي 3 (BMW i3) المزمع طرحها عام 2027 نسخة سيدان كهربائية بالكامل أصبحت في مراحلها النهائية قبل الإنتاج التجاري، في خطوة تمثل تحولا مهما في استراتيجية الشركة نحو السيارات الكهربائية.

وقال مصدر في بي إم دبليو إن التطوير الأساسي للسيارة قد اكتمل، بينما يركز المصنع حاليا على تحسين عملية الإنتاج استعدادا للإطلاق الرسمي المخطط له في أواخر عام 2026.

وقال بيتر فيبر، مدير مصنع بي إم دبليو في ميونيخ "إن إنتاج مركبات ما قبل الإنتاج يُعد محطة مهمة لمصنعنا. وللمرة الأولى، قمنا بتصنيع سيارة بي إم دبليو آي 3 (BMW i3) بالكامل داخل مصنعنا، مستخدمين أحدث تقنيات التصنيع وعمليات رقمية مترابطة".

وتعد آي 3 الجديدة جزءا من الجيل القادم من السيارات الكهربائية لدى بي إم دبليو، المبني على منصة "نوي كلاسه" (Neue Klasse) التي صُممت لتكون الأساس لتشكيلة المستقبل من السيارات الكهربائية للعلامة الألمانية، بعد النجاح الذي حققته بي إم دبليو مع طراز آي إكس 3 (iX3) الكهربائي.

المواصفات المتوقعة

نظام دفع كهربائي قوي:

من المتوقع أن تشترك آي 3 في العديد من التفاصيل التقنية مع أختها آي إكس 3، مثل محركين كهربائيين يولدان قوة تصل إلى نحو 463 حصانا مع نظام دفع رباعي.

من المتوقع أن تشترك آي 3 في العديد من التفاصيل التقنية مع أختها آي إكس 3، مثل محركين كهربائيين يولدان قوة تصل إلى نحو 463 حصانا مع نظام دفع رباعي. بطارية كبيرة بمدى طويل:

تشير التوقعات إلى بطارية نحو 112 كيلووات ساعة يمكن أن توفر مدى قيادة يصل إلى نحو 400 ميل (نحو 640 كيلومترا) بنظام تقدير وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA).

تشير التوقعات إلى بطارية نحو 112 كيلووات ساعة يمكن أن توفر مدى قيادة يصل إلى نحو 400 ميل (نحو 640 كيلومترا) بنظام تقدير وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA). تصميم جديد ورياضي:

الصور المسربة تُظهر خطوطا أنيقة وتصميما مميزا يمزج بين طابع السيارات الرياضية الفاخرة وكفاءة الديناميكا الهوائية، على الرغم من أن السيارة لا تزال مغطاة بالتمويه.

الصور المسربة تُظهر خطوطا أنيقة وتصميما مميزا يمزج بين طابع السيارات الرياضية الفاخرة وكفاءة الديناميكا الهوائية، على الرغم من أن السيارة لا تزال مغطاة بالتمويه. لم تعرض بي إم دبليو هذه السيارة من الخلف، لكن يمكننا ملاحظة أن صندوق الأمتعة مرتفع ومربع الشكل.

وتشير مشاهدات النماذج الأولية السابقة إلى أن المصابيح الخلفية ستكون مرتفعة التصميم ومماثلة في تصميمها لتلك الموجودة في آي إكس 3.

الإنتاج والإطلاق

تُظهر الصور أن بي إم دبليو بدأت إنتاج نماذج ما قبل السلسلة في مصنع ميونيخ، ما يدل على أن الإنتاج الكامل سيبدأ في النصف الثاني من عام 2026، بينما من المتوقع أن تصل السيارة إلى الأسواق العالمية خلال الفترة نفسها أو في بداية عام 2027.

إعلان

وتأتي آي 3 الجديدة كجزء من استراتيجية أوسع لبي إم دبليو لتعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية، بعد إعلان الشركة أنها ستطرح نحو 40 طرازا جديدا أو محدثا بحلول عام 2027، جميعها مبنية على منصات كهربائية متطورة.