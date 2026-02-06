تويوتا تقود ثورة السيارات الهجينة بـ6.7 مليون سيارة سنويا

تستعد شركة تويوتا موتور (Toyota Motor) اليابانية لتعزيز تركيزها على سوق السيارات الهجينة عالميا، وسط تراجع دعم السيارات الكهربائية بالكامل في العديد من الأسواق وزيادة الطلب على المركبات الموفّرة للطاقة.

ووفقًا لتقارير صحفية ونشرات صناعية، تخطط تويوتا لزيادة إنتاج السيارات الهجينة بحوالي 30% بحلول عام 2028، وذلك من 5 ملايين وحدات حاليا إلى نحو 6.7 مليون سيارة هجينة وهجينة قابلة للشحن سنويا.

ومن المتوقع أن تمثّل هذه المركبات نحو 60% من إجمالي إنتاج الشركة البالغ 11.3 مليون مركبة في 2028، مقارنةً بنحو 50% في 2026.

وتعكس هذه الخطط استراتيجية تويوتا في البناء على نجاحها في قطاع السيارات الهجينة بدلاً من الاعتماد الكامل على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية فقط، وهو ما يميزها عن بعض منافسيها في الصناعة الذين ركّزوا على المركبات الكهربائية بالكامل.

ويقود الطلب العالمي على السيارات الهجينة نموًّا مستدامًا في مبيعات تويوتا، حيث سجّلت الشركة ارتفاعا في المبيعات الإجمالية بنحو 4.6% خلال عام 2025، ليصل إجمالي السيارات المباعة إلى حوالي 11.3 مليون وحدة، متقدمة بفارق كبير على منافسيها في التصنيف العالمي.

ويظهر هذا الاتجاه بقوة أيضا في بيانات السوق الأمريكية، حيث يشكل الطلب على المركبات الهجينة والحلول المختلطة نسبة كبيرة من الطلب الكلي، ما يعكس استمرار تفضيل المستهلكين للحرص على كفاءة الوقود والمرونة التشغيلية.

لماذا السيارات الهجينة؟

يرى محللون أن توجه تويوتا نحو الهجينة يأتي استجابة لعدة عوامل في السوق، منها:

تباطؤ النمو في مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل في بعض البلدان، خاصة بعد تقليل حوافز الشراء الحكومية.

تكاليف الإنتاج والاعتماد على البنية التحتية التي لا تزال تتقدم ببطء في بعض الأسواق مقارنة بالهجينة.

انتشار المركبات الهجينة التي تجمع بين الوقود التقليدي والكهرباء ما يجعلها خيارا عمليا للمستهلكين خاصة في الأسواق النامية ومتوسطة الدخل.

إعلان

وتعكس هذه العوامل قرار تويوتا زيادة استثماراتها الصناعية وتوسيع خطوط إنتاج السيارات الهجينة في مصانعها حول العالم، بما في ذلك تعزيز الإنتاج في الولايات المتحدة ضمن إطار استثمارات تقدر بالمليارات.