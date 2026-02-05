من الكهربائية إلى الرياضية.. قائمة بأفضل السيارات في 2026

أعلنت مجلة كار أند درايفر (Car and Driver) الأمريكية، وهي واحدة من أشهر مجلات السيارات في العالم، عن قائمة "اختيارات المحررين" لأفضل السيارات الجديدة في السوق بعد اختبارات طويلة وتقييمات دقيقة من فريق الخبراء.

وتأتي القائمة من بين أكثر من 450 سيارة قادها محررو المجلة على الطرق الحقيقية وفي مضامير الاختبار، وقيمت السيارات بناء على الأداء والراحة والأمان والقيمة مقابل السعر وتجربة القيادة بشكل عام، والسيارات التي تحصل على تقييم 9 من 10 أو أعلى فقط تدخل القائمة.

أبرز السيارات الفائزة في عام 2026

4 طرازات من مازدا (Mazda)

حصلت شركة مازدا على أربع سيارات ضمن القائمة، وهي سيارات تجمع بين متعة القيادة والتصميم الجميل والاستخدام العملي في الحياة اليومية.

مازدا 3 (Mazda3) سيارة صغيرة مريحة واقتصادية.

مازدا سي إكس-30 (Mazda CX-30) SUV صغيرة ممتازة.

مازدا سي إكس-50 (Mazda CX-50) SUV أكبر حجما مع أداء ممتاز.

مازدا إم إكس-5 مياتا (Mazda MX-5 Miata) سيارة رياضية ممتعة يقودها الكثيرون للمتعة فقط.

5 طرازات من كيا (Kia)

أثبتت كيا وجودها القوي هذا العام بخمس سيارات في القائمة، تشمل سيارات كهربائية وعائلية وعملية.

كيا كارنفال وكارنيفال هجين (Kia Carnival & Carnival Hybrid) حافلات عائلية فاخرة ومريحة.

كيا إي في 6 وإي في 9 (Kia EV6 & EV9) سيارات دفع رباعي كهربائية حديثة.

كيا كي 5 (Kia K5) سيدان عائلية متوازنة وتجربة قيادة جيدة.

8 طرازات من هيونداي (Hyundai)

سجلت هيونداي حضورا قويا أيضا، مع سيارات في فئات متنوعة تشمل سيارات كهربائية وهجينة وشاحنات صغيرة، من أبرزها:

إلنترا إن (Elantra N) سيارة رياضية ممتعة.

أيونيك 5 و5 إن و9 (IONIQ 5 & 5N & 9) سيارات كهربائية بتقنيات حديثة.

سانتا كروز (Santa Cruz) شاحنة صغيرة عملية.

باليسيد وباليسيد هجين (Palisade & Palisade Hybrid) SUV كبيرة للرحلات العائلية.

سانتا في هجين (Santa Fe Hybrid) SUV عائلية هجينة.

لماذا هذه السيارات مميزة؟

اختبارات صارمة: كل سيارة في القائمة لم تختبر بشكل عابر بل جرت قيادتها في طرق حقيقية وفي سيناريوهات مختلفة لتقييم أدائها وقيمتها.

تنوع كبير: تضم القائمة كل شيء تقريبا: سيارات صغيرة واقتصادية سيارات عائلية واسعة سيارات رياضية ممتعة سيارات كهربائية وهجينة شاحنات وحافلات عائلية.

قرار مضمون: السيارات التي تدخل القائمة عادة هي خيارات قوية للمشترين لأنها تجمع بين الجودة والمتعة في القيادة والأمان والسعر المناسب.

إعلان

ماذا يعني هذا لك بصفتك مشتريا؟

إذا كنت تخطط لشراء سيارة جديدة في عام 2026، فهذه القائمة ترشدك إلى أفضل الخيارات المتاحة في السوق دون الحاجة لتجربة كل سيارة بنفسك، فهي تمثل رأي خبراء السيارات بعد تقييم شامل.