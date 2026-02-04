كيا سبورتاج هايبرد 2026.. هل تستحق الشراء؟

تواصل كيا سبورتاج هايبرد 2026 تعزيز موقعها كأحد أبرز الخيارات في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الهجينة، من خلال مزيج متوازن من الأداء العملي، والاقتصاد في الوقود، والتجهيزات التقنية المتقدمة، مع سعر منافس مقارنة بالسيارات اليابانية والأوروبية في الفئة نفسها.

أداء عملي وليس رياضيا

تعتمد سبورتاج هايبرد 2026 على محرك بنزين سعة 1.6 لتر مزود بشاحن توربيني، يعمل إلى جانب محرك كهربائي، ليولد النظام الهجين قوة إجمالية تقارب 232 حصانا.

هذا الأداء لا يضع السيارة في خانة السيارات الرياضية، لكنه يوفر قيادة سلسة واستجابة مريحة داخل المدينة وعلى الطرق السريعة، وهو ما ينسجم مع طبيعتها كسيارة عائلية يومية.

وتجمع المراجعات على أن السيارة هادئة أثناء القيادة، مع عزل جيد للضوضاء، واستقرار ملحوظ على السرعات العالية، ما يجعلها مناسبة للرحلات الطويلة.

اقتصاد وقود يرضي العائلات

من أبرز نقاط قوة سبورتاج هايبرد هو انخفاض استهلاك الوقود، حيث تشير التقديرات إلى معدلات قريبة من 42 ميلا للغالون داخل المدينة 44 ميلا للغالون على الطرق السريعة وهو ما يضعها في موقع تنافسي مباشر مع تويوتا RAV4 هايبرد وهوندا CR-V هايبرد، مع تفوق نسبي في بعض الفئات من حيث السعر والتجهيزات.

مقصورة عصرية وتقنيات متقدمة

تحصل كيا سبورتاج هايبرد 2026 على مقصورة داخلية حديثة بتصميم أنيق، تتصدرها شاشات رقمية مزدوجة قياس 12.3 بوصة لعرض العدادات ونظام الترفيه والملاحة.

وتشمل التجهيزات التقنية:

دعم آبل كاربلاي (Apple CarPlay) وأندرويد أوتو (Android Auto).

كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة.

أنظمة مساعدة السائق مثل: التحذير من الاصطدام الأمامي، مراقبة النقطة العمياء، نظام تثبيت السرعة التكيفي.

ورغم الإشادة بجودة المواد المستخدمة، تشير بعض المراجعات إلى أن واجهة التحكم الرقمية تحتاج وقتا للتعود بسبب دمج أزرار التكييف والترفيه في لوحة واحدة تعمل باللمس.

مساحة مناسبة للعائلة

توفر سبورتاج هايبرد مساحة داخلية مريحة للركاب في الصفين الأمامي والخلفي، مع صندوق أمتعة عملي يناسب الاستخدام اليومي والرحلات.

إعلان

ومع طي المقاعد الخلفية، ترتفع سعة التخزين إلى مستوى جيد مقارنة بمنافسيها في الفئة المدمجة.

أنظمة أمان شاملة

تأتي السيارة مزودة بحزمة أمان قياسية متقدمة تشمل:

الكبح التلقائي في حالات الطوارئ.

المساعدة على البقاء في المسار.

تنبيه حركة المرور الخلفية.

نظام التعرف على المشاة.

وتؤكد اختبارات السلامة أن سبورتاج مصممة لتوفير حماية عالية للركاب، خصوصا للعائلات.

هل تستحق الشراء؟

تجمع آراء الخبراء على أن كيا سبورتاج هايبرد 2026 ليست الأسرع ولا الأكثر رياضية، لكنها واحدة من أذكى الخيارات في فئتها، بفضل: