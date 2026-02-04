أعلنت الصين حظر استخدام مقابض أبواب السيارات المخفية أو القابلة للسحب، ابتداءً من مطلع عام 2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير السلامة في صناعة السيارات، لا سيما الكهربائية منها.

وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إن القواعد الجديدة، التي أعلن عنها، تلزم جميع أبواب السيارات، باستثناء باب الصندوق الخلفي، بوجود آليات فتح ميكانيكية داخلية وخارجية، مع تحسين وضوح مقابض الأبواب الداخلية عبر علامات رسومية دائمة.

وأضافت الوزارة أن طرازات السيارات التي سبق اعتمادها في الأسواق الصينية ستحصل على فترة سماح تمتد لعامين إضافيين، حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2029، للامتثال للمعايير الجديدة.

وجاء القرار في ظل تزايد المخاوف المتعلقة بسلامة مقابض الأبواب الإلكترونية أو "المدمجة"، التي تستخدم على نطاق واسع في السيارات الكهربائية الحديثة لتقليل مقاومة الهواء وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، لكنها قد تتعطل في حالات الحوادث.

وسلطت وسائل الإعلام الصينية الضوء على حادث بارز وقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمدينة تشنغدو، عندما عجز رجال الإنقاذ عن فتح أبواب سيارة كهربائية مشتعلة من طراز شاومي بسبب تعطل النظام الإلكتروني، ما أدى إلى وفاة السائق.

ويرى محللون أن تأثير هذه الخطوة قد يتجاوز حدود الصين، أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، خاصة مع توسع الشركات الصينية في الأسواق الخارجية.

وقال كريس ليو، كبير المحللين في مجموعة "أومديا"، إن الصين تعد أول سوق سيارات كبرى تفرض حظرا رسميا على مقابض الأبواب الإلكترونية المخفية ضمن معيار وطني للسلامة، متوقعا أن تحذو دول أخرى حذوها.

يذكر أن مقابض الأبواب القابلة للسحب دخلت صناعة السيارات الكهربائية مع إطلاق تسلا موديل إس عام 2012، وانتشرت لاحقا في طرازات عديدة، من بينها سيارات تسلا وبي إم دبليو وعلامات صينية محلية، قبل أن تثير جدلا متزايدا حول سلامتها في حالات الطوارئ.