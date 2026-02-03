كشف تحليل واسع النطاق أجراه نادي السيارات الألماني (ADAC)، بالتعاون مع شركة "أفيلو" المتخصصة في تشخيص البطاريات، أن بطاريات السيارات الهجينة من النوع القابل للشحن الخارجي المستعملة تُظهر قدرة جيدة على التحمل في ظروف الاستخدام اليومي، حتى مع قطع مسافات طويلة.

واعتمدت الدراسة على أكثر من 28 ألفا و500 قياس لحالة البطارية (State of Health)، وهو مؤشر يوضح نسبة السعة المتبقية مقارنة بحالة البطارية عند خروج السيارة من المصنع.

وأظهرت النتائج أن هذا النوع من البطاريات يحتفظ في كثير من الحالات بجزء كبير من سعته الأصلية، حتى بعد ارتفاع عدد الكيلومترات المقطوعة، ما يعزز ثقة المشترين في السيارات الهجينة المستعملة عند فحصها بشكل صحيح.

مؤشرات مهمة

وبحسب الخبراء الألمان، يُفترض أن تحتفظ البطارية بنسبة لا تقل عن 92% من سعتها عند 50 ألف كيلومتر، و88% عند 100 ألف كيلومتر، و84% عند 150 ألف كيلومتر، على ألا تقل عن 80% عند 200 ألف كيلومتر.

وأشاروا إلى أن انخفاض القيم المسجلة بشكل ملحوظ عن هذه المؤشرات قد يدل على تدهور غير طبيعي في البطارية أو خلل في بعض خلاياها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تكاليف مرتفعة عند الاستبدال.

وأكدت التوصيات أن فحص حالة البطارية يجب أن يكون خطوة أساسية عند شراء سيارة هجينة مستعملة، نظرا لأن البطارية تمثل عنصرا محوريا في قيمة السيارة وتكاليف تشغيلها المستقبلية.

وإذا أظهرت نتائج الفحص اختلافا كبيرا عن القيم المرجعية، ينصح الخبراء بإعادة النظر في قرار الشراء أو المطالبة بضمان إضافي من البائع لتغطية احتمالات الاستبدال المكلف.

ولإطالة عمر بطارية السيارات الهجينة، أوصى الخبراء بتجنب الشحن الكامل إلى 100% أو التفريغ التام بشكل متكرر، مع الحفاظ قدر الإمكان على مستوى شحن يتراوح بين 20 و80%.