تتسابق شركات صناعة السيارات في عام 2026 لتلبية احتياجات العائلات الكبيرة الباحثة عن وسائل نقل مستدامة، عبر طرح طرازات كهربائية أكثر اتساعا وأفضل تجهيزا وبمدى قيادة لم يعد يقل كثيرا عن السيارات التقليدية العاملة بالوقود.

وباتت السيارات الكهربائية العائلية، سواء كانت من فئة SUV أو الميني فان أو المركبات متعددة الاستخدامات، قادرة على استيعاب الأطفال والمقاعد المخصصة لهم، إضافة إلى الأمتعة، دون التضحية بالراحة أو معايير السلامة.

كيف تختار السيارة الكهربائية المناسبة لعائلة كبيرة؟

لا يقتصر اختيار السيارة الكهربائية للعائلات التي تضم ثلاثة أطفال أو أكثر على عامل المدى الكهربائي فقط، بل يشمل مجموعة معايير أساسية، أبرزها:

توفر 7 مقاعد حقيقية لاستخدام يومي مريح.

مساحة تخزين كافية حتى مع استخدام الصف الثالث.

أنظمة مساعدة متقدمة للسائق.

سرعة الشحن، خصوصا في الرحلات الطويلة.

وفيما يلي أبرز الطرازات الكهربائية العائلية لعام 2026:

كيا إي في 9: الخيار الأبرز للعائلات

تعد كيا إي في 9 (Kia EV9) من أكثر السيارات الكهربائية العائلية تكاملا، إذ يوفر 7 مقاعد واسعة بشكل قياسي، مع سهولة الوصول إلى الصف الثالث. ويصل مداه إلى نحو 774 كلم (دبليو إل تي بي – WLTP)، مع دعم الشحن فائق السرعة بفضل بنية 800 فولت.

ورغم اكتمال المقاعد، يبقى الصندوق الخلفي عمليا بسعة 333 لتراً، ما يجعله مناسباً للرحلات الطويلة.

هيونداي أيونيك 9: منافس قوي في الأفق

من المتوقع طرح هيونداي أيونيك 9 (Hyundai Ioniq 9) خلال عام 2026، وهي قريبة تقنيا من كيا إي في 9، لكنها تركز أكثر على الطابع العائلي.

تتميز هذه السيارة بمقصورة مضيئة وأرضية مسطحة ومساحة تخزين واسعة، مع مدى يصل إلى 620 كلم وإمكانية شحن تصل إلى 350 كيلوواط.

إكس بنغ جي 9: خيار تكنولوجي للعائلات المتوسطة

لا يوفر هذا الطراز 7 مقاعد، لكنه يظل خيارا قويا للعائلات من 5 أفراد.

يتميز بمدى يتراوح بين 460 و570 كلم، وشحن سريع يعيد 70% من الطاقة خلال 20 دقيقة فقط. كما يتمتع بصندوق خلفي كبير وسعر منافس.

فولكسفاغن آي دي بوز (ID.Buzz)

تواصل النسخة الطويلة من آي دي بوز (ID.Buzz) جذب العائلات بفضل تصميمها العملي ومساحتها الداخلية الرحبة، مع 7 مقاعد حقيقية ومدى يبلغ نحو 476 كلم. ويعد من أكثر الطرازات ملاءمة للصف الثالث من المقاعد.

مرسيدس إي كيو تي: راحة لكن بمدى محدود

يوفر مرسيدس إي كيو تي (Mercedes EQT) مرونة كبيرة في الترتيب الداخلي ومزايا مناسبة للأطفال، مثل الأبواب المنزلقة والمنافذ الخلفية، إلا أن مداه الكهربائي لا يتجاوز 280 كلم، ما يجعله أقل ملاءمة للرحلات الطويلة.

بيجو إي-5008: صناعة فرنسية ومدى طويل

أطلقت بيجو إي-5008 في عام 2025، وهي SUV كهربائية بـ7 مقاعد حقيقية، مع بطارية تصل إلى 98 كيلوواط/ساعة، تتيح مدى قد يتجاوز 660 كلم.

وتتميز بسعر تنافسي وتصنيع فرنسي، ما يجعلها خيارا لافتا في السوق الأوروبية.

المدى الحقيقي أهم من الأرقام المعلنة

يحذر خبراء من الاعتماد على أرقام المدى الرسمية فقط، إذ تنخفض فعليا بنحو 20% على الطرق السريعة، خاصة مع الحمولة الكاملة وتشغيل المكيف أو التدفئة.

وينصح باختيار سيارة يتجاوز مداها 450 كلم لضمان قيادة مريحة في السفر.

حتى الآن، تحافظ كيا إي في 9 على موقع الصدارة من حيث التوازن بين المدى والمساحة والتكنولوجيا والسعر، لكن دخول هيونداي أيونيك 9 قد يعيد ترتيب المنافسة.

وتصلح السيارات الكهربائية للرحلات العائلية الطويلة، بشرط اختيار طراز بمدى كاف ودعم الشحن السريع بالتيار المستمر، ما يجعل السفر الكهربائي خيارا واقعيا حتى للعائلات الكبيرة.