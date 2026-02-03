سيارات

أفضل السيارات الكهربائية العائلية بـ7 مقاعد في 2026

A newly released G9 new energy model is displayed at the flagship store of Xiaopeng Motors in Shanghai, China, on March 14, 2025. (Photo by Costfoto/NurPhoto via Getty Images)
تصلح السيارات الكهربائية للرحلات العائلية الطويلة مع اختيار طراز بمدى كاف ودعم الشحن السريع بالتيار المستمر (غيتي)
Published On 3/2/2026
|
آخر تحديث: 18:23 (توقيت مكة)

حفظ

تتسابق شركات صناعة السيارات في عام 2026 لتلبية احتياجات العائلات الكبيرة الباحثة عن وسائل نقل مستدامة، عبر طرح طرازات كهربائية أكثر اتساعا وأفضل تجهيزا وبمدى قيادة لم يعد يقل كثيرا عن السيارات التقليدية العاملة بالوقود.

وباتت السيارات الكهربائية العائلية، سواء كانت من فئة SUV أو الميني فان أو المركبات متعددة الاستخدامات، قادرة على استيعاب الأطفال والمقاعد المخصصة لهم، إضافة إلى الأمتعة، دون التضحية بالراحة أو معايير السلامة.

كيف تختار السيارة الكهربائية المناسبة لعائلة كبيرة؟

لا يقتصر اختيار السيارة الكهربائية للعائلات التي تضم ثلاثة أطفال أو أكثر على عامل المدى الكهربائي فقط، بل يشمل مجموعة معايير أساسية، أبرزها:

  • توفر 7 مقاعد حقيقية لاستخدام يومي مريح.
  •  مساحة تخزين كافية حتى مع استخدام الصف الثالث.
  •  أنظمة مساعدة متقدمة للسائق.
  •  سرعة الشحن، خصوصا في الرحلات الطويلة.

وفيما يلي أبرز الطرازات الكهربائية العائلية لعام 2026:

كيا إي في 9: الخيار الأبرز للعائلات

تعد كيا إي في 9 (Kia EV9) من أكثر السيارات الكهربائية العائلية تكاملا، إذ يوفر 7 مقاعد واسعة بشكل قياسي، مع سهولة الوصول إلى الصف الثالث. ويصل مداه إلى نحو 774 كلم (دبليو إل تي بي – WLTP)، مع دعم الشحن فائق السرعة بفضل بنية 800 فولت.

ورغم اكتمال المقاعد، يبقى الصندوق الخلفي عمليا بسعة 333 لتراً، ما يجعله مناسباً للرحلات الطويلة.

كيا k9 المصدر: كيا
تعتبر كيا k9 من أكثر السيارات الكهربائية العائلية تكاملا (كيا)

هيونداي أيونيك 9: منافس قوي في الأفق

من المتوقع طرح هيونداي أيونيك 9 (Hyundai Ioniq 9) خلال عام 2026، وهي قريبة تقنيا من كيا إي في 9، لكنها تركز أكثر على الطابع العائلي.

تتميز هذه السيارة بمقصورة مضيئة وأرضية مسطحة ومساحة تخزين واسعة، مع مدى يصل إلى 620 كلم وإمكانية شحن تصل إلى 350 كيلوواط.

Noblesville - September 28, 2025: Hyundai IONIQ 9 Three-Row Electric SUV display. Hyundai offers the IONIQ 9 with up to 320 miles of driving range. MY:2026
هيونداي أيونيك 9 تتميز بمقصورة مضيئة وأرضية مسطحة (غيتي)

إكس بنغ جي 9: خيار تكنولوجي للعائلات المتوسطة

لا يوفر هذا الطراز 7 مقاعد، لكنه يظل خيارا قويا للعائلات من 5 أفراد.

إعلان

يتميز بمدى يتراوح بين 460 و570 كلم، وشحن سريع يعيد 70% من الطاقة خلال 20 دقيقة فقط. كما يتمتع بصندوق خلفي كبير وسعر منافس.

CHONGQING, CHINA - MAY 20: XPeng G9 electric SUVs are displayed inside an XPeng showroom, with the company's distinctive logo and modern showroom design visible, on May 20, 2025 in Chongqing, China. XPeng continues to ramp up its presence in the premium electric SUV segment, amid rising demand for intelligent driving technologies and growing international expansion. (Photo by Cheng Xin/Getty Images)
يتميز طراز إكي بنغ جي 9 بمدى يتراوح بين 460 و570 كلم (غيتي)

فولكسفاغن آي دي بوز (ID.Buzz)

تواصل النسخة الطويلة من آي دي بوز (ID.Buzz) جذب العائلات بفضل تصميمها العملي ومساحتها الداخلية الرحبة، مع 7 مقاعد حقيقية ومدى يبلغ نحو 476 كلم. ويعد من أكثر الطرازات ملاءمة للصف الثالث من المقاعد.

VIENNA, AUSTRIA - JANUARY 16: A Volkswagen ID.Buzz Langer Radstand is seen during the Vienna Drive at Messe Wien, as part of Vienna Holiday Fair, on January 16, 2025 in Vienna, Austria. The Vienna Drive will be held January 16-19, 2025 (Photo by Manfred Schmid/Getty Images)
تتميز فولكسفاغن آي دي بوز ب7 مقاعد حقيقية ومدى يبلغ نحو 476 كلم (غيتي)

مرسيدس إي كيو تي: راحة لكن بمدى محدود

يوفر مرسيدس إي كيو تي (Mercedes EQT) مرونة كبيرة في الترتيب الداخلي ومزايا مناسبة للأطفال، مثل الأبواب المنزلقة والمنافذ الخلفية، إلا أن مداه الكهربائي لا يتجاوز 280 كلم، ما يجعله أقل ملاءمة للرحلات الطويلة.

VIENNA, AUSTRIA - JANUARY 16: A Mercedes Benz EQT is seen during the Vienna Drive at Messe Wien, as part of Vienna Holiday Fair, on January 16, 2025 in Vienna, Austria. The Vienna Drive will be held January 16-19, 2025 (Photo by Manfred Schmid/Getty Images)
يتميز طراز مرسيدس إي كيو تي بالمرونة في الترتيب الداخلي (غيتي)

بيجو إي-5008: صناعة فرنسية ومدى طويل

أطلقت بيجو إي-5008 في عام 2025، وهي SUV كهربائية بـ7 مقاعد حقيقية، مع بطارية تصل إلى 98 كيلوواط/ساعة، تتيح مدى قد يتجاوز 660 كلم.

وتتميز بسعر تنافسي وتصنيع فرنسي، ما يجعلها خيارا لافتا في السوق الأوروبية.

BRUSSELS, BELGIUM - JANUARY 09: Peugeot E-5008 battery electric mid-size crossover SUV on display at the AutoSalon press preview on January 09, 2026 in Brussels, Belgium. The 102nd Brussels Motor Show has firmly established itself on the international calendar, featuring over 60 car brands and more than 20 motorcycle brands, and visited by over 270,000 people. (Photo by Sjoerd van der Wal/Getty Images)
يتميز بيجو إي-5008 الذي أطلق في 2025 بسعر تنافسي وتصنيع فرنسي(غيتي)

المدى الحقيقي أهم من الأرقام المعلنة

يحذر خبراء من الاعتماد على أرقام المدى الرسمية فقط، إذ تنخفض فعليا بنحو 20% على الطرق السريعة، خاصة مع الحمولة الكاملة وتشغيل المكيف أو التدفئة.

وينصح باختيار سيارة يتجاوز مداها 450 كلم لضمان قيادة مريحة في السفر.

حتى الآن، تحافظ كيا إي في 9 على موقع الصدارة من حيث التوازن بين المدى والمساحة والتكنولوجيا والسعر، لكن دخول هيونداي أيونيك 9 قد يعيد ترتيب المنافسة.

وتصلح السيارات الكهربائية للرحلات العائلية الطويلة، بشرط اختيار طراز بمدى كاف ودعم الشحن السريع بالتيار المستمر، ما يجعل السفر الكهربائي خيارا واقعيا حتى للعائلات الكبيرة.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان