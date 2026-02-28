في ظل السعي العالمي الحثيث نحو ابتكار حلول هندسية توازن بين الأداء والاقتصاد، برز ناقل الحركة ذو النسب المتغيرة باستمرار سي في تي (CVT) كواحد من أكثر التقنيات إثارة للجدل في عالم السيارات.

وبينما يصفه خبراء بأنه عبقرية هندسية لتوفير الاستهلاك، يراه قطاع من السائقين عدوا لمتعة القيادة، مما يفتح باب النقاش واسعا حول مستقبل هذه التقنية ومكانتها في السوق العالمية.

ويختلف نظام سي في تي (CVT) جذريا عن ناقل الحركة الأوتوماتيكي التقليدي، فهو لا يعتمد على تروس مسننة ذات نسب محددة، بل يوفر عددا غير محدود من النسب بين أقصى وأدنى حدود للمحرك. نظام السي في تي (CVT) يختلف جذريا عن ناقل الحركة الأوتوماتيكي التقليدي – المصدر (الجزيرة – مولدة بالذكاء الاصطناعي).

مزايا وعيوب

وتعتمد فكرته الميكانيكية على نظام يتكون من بكرة رئيسية مرتبطة بالمحرك، وبكرة ثانوية تنقل الحركة للعجلات، يربط بينهما حزام فولاذي. وتتحرك جوانب هذه البكرات للداخل والخارج لتغيير أقطارها الفعالة، مما يضمن تغييرا مستمرا وسلسا لنسبة التخفيض.

وتتجلى عبقرية السي في تي (CVT) في قدرته العالية على تحسين كفاءة استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 5% و15% مقارنة بالناقل التقليدي، وذلك عبر الحفاظ على المحرك عند عدد دورات مثالي (نقطة العزم الأقصى) باستمرار.

وإلى جانب توفير استهلاك الوقود، يوفر النظام تجربة قيادة فائقة السلاسة تخلو تماما من "نقرات" تبديل السرعات، وهو ما يظهر بوضوح في الازدحام المروري والطرق الجبلية، كما يساهم تصميمه البسيط ميكانيكيا في خفض تكاليف الإنتاج، فضلا عن دوره البيئي في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تماشيا مع المعايير الدولية الصارمة.

على الجانب الآخر، يواجه السي في تي (CVT) انتقادات تتعلق بتجربة القيادة "غير التقليدية"، حيث يؤدي ثبات صوت المحرك عند التسارع إلى ما يعرف بظاهرة "التزلج على المطاط"، مما يفقد السائق الإحساس الميكانيكي المعتاد. كما يعاني النظام أحيانا من تأخير في الاستجابة عند طلب تسارع مفاجئ، وهي الظاهرة المعروفة بـ "نقل الحركة المطاطي".

تاريخيا، واجهت النماذج الأولى مشكلات في الموثوقية تحت الأحمال العالية، ورغم التطور، لا تزال المخاوف قائمة بشأن تكاليف إصلاحه المرتفعة، خاصة وأن الحزام الفولاذي يتطلب صيانة دقيقة، علاوة على عدم ملاءمته للمركبات الثقيلة أو القيادة الرياضية الشاقة.

التكنولوجيا والتطوير

لم تقف شركات صناعة السيارات مكتوفة الأيدي أمام هذه العيوب، حيث قدمت هوندا ونيسان تقنيات مثل "تغيير السرعات بخطوات" وتروس إكس ترونيك (Xtronic) لإضافة إحساس وهمي بتبديل السرعات.

ومن جانبها، اعتمدت سوبارو وأودي على "حزام سلسلي" أكثر متانة لتحمل عزم دوران أكبر، بينما دمجت نيسان النظام في منظومات هجينة مثل إي باور (e-Power).

وعند مقارنة السي في تي (CVT) بالأنظمة التقليدية واليدوية، يكتسح النظام في معايير السلاسة وتوفير الوقود، بينما يتراجع في المتعة والموثوقية وسهولة الإصلاح.

وللحفاظ على هذا النظام، ينصح الخبراء بضرورة الالتزام بالصيانة الدورية وتغيير السائل الخاص به، مع أهمية تسخين السيارة لمدة 30-60 ثانية في الطقس البارد، وتجنب الأحمال القصوى أو القيادة العنيفة التي تشمل التسارع والكبح المفاجئ.

وختاما، السي في تي (CVT) ليس عدوا أو حلا سحريا بالمطلق، بل هو خيار هندسي متوازن يعيد تعريف تجربة القيادة لتكون أكثر كفاءة واقتصادية.

وبينما يظل الخيار الأمثل للمسافر اليومي الباحث عن الراحة، يبقى الناقل التقليدي هو المفضل لمحبي الإثارة الرياضية. ومع استمرار التطور في مواد التصنيع والبرمجيات الذكية، قد تنجح الأجيال القادمة من سي في تي (CVT) في حسم الجدل والجمع بين كفاءة الاقتصاد ومتعة الأداء.