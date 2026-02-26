8 ميزات أمان لا تتنازل عنها عند شراء سيارة جديدة أو مستعملة

عند شراء سيارة جديدة أو مستعملة، لا تتنازل عن ميزات السلامة الأساسية حتى لو كنت تحاول الالتزام بميزانيتك. ومع الأسعار المرتفعة فإن معظم المشترين يبحثون عن طرق ذكية للتوفير، سواء كان ذلك بشراء سيارة مستعملة معتمدة، أو اختيار سيارة أصغر، أو اختيار فئة أقل.

والخبر السار هو أنه لا يزال بإمكانك التسوق بأسعار معقولة مع إعطاء الأولوية لميزات السلامة الأكثر أهمية.

فيما يلي 8 ميزات تستحق البحث عنها، مرتبة حسب الأهمية وتشمل ميزات منع الحوادث وحماية الركاب الرئيسية أولاً، ثم تقنيات الرؤية والراحة.

1. نظام التحذير من الاصطدام الأمامي ومنعه

ينبهك نظام التحذير من الاصطدام الأمامي إذا كنت تقترب بسرعة كبيرة من سيارة أمامك. أما نظام منع الاصطدام الأمامي فيعمل على زيادة الحماية من خلال تطبيق الفرامل للمساعدة في تجنب الاصطدام أو تقليل شدة الصدمة. وغالبا ما يُسوّق هذا النظام على أنه فرامل طوارئ تلقائية.

تُعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص في الازدحام المروري، وعلى الطرق المزدحمة، وفي حالات القيادة بسرعات منخفضة حيث قد يتشتت الانتباه للحظة.

ما يجب البحث عنه: "نظام التحذير من الاصطدام الأمامي"، "نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ"، "إيه إي بي (AEB)"، "نظام المساعدة الأمامية"، أو "نظام ما قبل الاصطدام". من الأفضل أن يحدد الإعلان كلا من نظام التحذير والكبح – فبعض السيارات مزودة بنظام التنبيه فقط.

2. نظام التحكم بالثبات

يساعد نظام التحكم بالثبات على منع الانزلاق والدوران. إذا بدأت السيارة بالانزلاق أو الدوران، فإنه يُفعّل مكابح فردية للعجلات ويقلل من قوة المحرك للمساعدة في إبقاء السيارة على مسارها.

قد تحتوي بعض السيارات المستعملة القديمة على نظام التحكم بالجر ولكن ليس نظام التحكم بالثبات – لذا يُنصح بالتأكد، خاصة في الطرازات القديمة.

إعلان

تُسميه بعض العلامات التجارية "في إس سي"، "دي إس سي"، "استابيلي تراك"، أو "إي إس بي". إذا كنت تبحث عن سيارة مستعملة قديمة، فتأكد من أنها مزودة بنظام التحكم بالثبات – وليس فقط نظام منع انغلاق المكابح "إيه بي إس" ونظام التحكم بالجر.

3. الوسائد الهوائية الجانبية الستائرية

تُعدّ الوسائد الهوائية الأمامية الحد الأدنى المطلوب، لكن الوسائد الهوائية الجانبية الستائرية تُشكّل إضافة هامة للسلامة، خاصة لحماية الرأس في حوادث الاصطدام الجانبي والانقلاب. لا تحتوي جميع السيارات القديمة عليها، لذا لا تفترض وجودها لمجرد ذكر كلمة "وسائد هوائية" في الإعلان.

أصبحت الوسائد الهوائية الأمامية إلزامية في سيارات الركاب الجديدة منذ عام 1999. لا تُعدّ الوسائد الهوائية الجانبية الستائرية إلزامية دائما، لكنها ميزة ينصح بإعطائها الأولوية، خاصة للسائقين المراهقين.

4. نظام التحكم في الجر

يساعد نظام التحكم في الجر على منع انزلاق عجلات سيارتك على الطرق المبتلة أو الجليدية، وكذلك على الثلج أو الرمل أو غيرها من الأسطح ذات التماسك المنخفض. يمكنه خفض قوة المحرك و/أو تطبيق الفرامل تلقائيا لمساعدة الإطارات على استعادة تماسكها، خاصة عند التسارع.

ما يجب البحث عنه: "التحكم في الجر" أو "تي سي إس (TCS)" أو "تراك (TRAC)". في العديد من السيارات، ستجد زرًا على لوحة القيادة يُمكنك من تقليل/تعطيل النظام (مفيد في بعض حالات الثلج)، ولكن من الأفضل عموما أن يكون نظام التحكم في الجر مُتاحًا ويعمل بشكل صحيح.

5. كاميرا الركن الخلفية

إذا كنت سائقًا متمرسًا، يمكنك الاستغناء عن كاميرا الركن الخلفية، خاصة في السيارات الصغيرة. ولكن إذا كنت تشتري سيارة لمراهق (أو سائق يركن سيارته بانتظام في أماكن ضيقة)، فلا تتجاهلها. يمكن لكاميرا الركن الخلفية أن تمنع حوادث الرجوع للخلف والأخطاء المكلفة.

إذا كنت تركن سيارتك بشكل متكرر في أماكن ضيقة جدا، ففكر في نظام بزاوية 360 درجة لرؤية شاملة حول السيارة.

6. تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة

يُعدّ تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة منقذا حقيقيا في مواقف السيارات. فهو يُنبهك عند تحرك مركبة أو أحد المشاة خلف سيارتك من أي من الجانبين، خاصة عند الرجوع للخلف بين المركبات الكبيرة حيث يصعب الرؤية حولها.

إنه إضافة رائعة لكاميرا الرؤية الخلفية وحساسات الركن، ولكنه مفيد حتى بمفرده.

7. شاشة العرض الأمامية (إتش يو دي – HUD)

تُبقي شاشة العرض الأمامية المعلومات الأساسية في مجال رؤيتك، مثل السرعة وحدود السرعة وتوجيهات الملاحة، مما يقلل من الوقت الذي تقضيه في النظر إلى أسفل.

قد تكون مفيدة بشكل خاص للمراهقين، ولكنها تُعزز سلامة أي سائق. وتُعد شاشات العرض الأمامية المُضافة خيارا متاحا إذا لم تكن السيارة مزودة بها.

8. جهاز تعطيل المحرك (Engine Immobilizer)

جهاز تعطيل المحرك هو ميزة مضادة للسرقة تمنع تشغيل السيارة دون مفتاح أو جهاز تحكم عن بُعد معتمد. يعتمد على شريحة مشفرة يجب أن تتطابق مع ما تتوقعه المركبة قبل أن يعمل المحرك.

توجد هذه الميزة في العديد من السيارات، لكنها ليست مضمونة – خاصة في السيارات القديمة أو الطرازات الأساسية – لذا من المهم التأكد منها قبل الشراء.