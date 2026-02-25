مع تطور السيارات وزيادة الاعتماد على التقنيات الرقمية، أصبحت الاعتمادية من أهم العوامل التي يبحث عنها المشترون.

تقدم دراسة جديدة لعام 2026 من مؤسسة جيه دي باور (J.D. Power) المتخصصة في تقييم السيارات صورة واضحة عن أكثر العلامات التجارية والسيارات موثوقية بعد ثلاث سنوات من الاستخدام الفعلي.

الأكثر اعتمادية وموثوقية

وفقا لدراسة جيه دي باور لعام 2026، تصدرت لكزس قائمة العلامات الفاخرة الأكثر اعتمادا، فيما جاءت بويك في المركز الأول بين العلامات الشعبية، تلتها ميني ثم شيفروليه.

وتعتمد الدراسة على عدد المشكلات التي يبلغ عنها مالكو السيارات، حيث يعني انخفاض عدد الأعطال مستوى أعلى من الاعتمادية وجودة التصنيع.

شملت الدراسة عشرات الآلاف من مالكي السيارات الذين يمتلكون سيارات عمرها ثلاث سنوات، وأظهرت النتائج أن سيارة لكزس آي إس (Lexus IS) كانت من أكثر السيارات اعتمادا في السوق.

كما حققت طرازات أخرى من تويوتا نتائج قوية في فئاتها، مثل كورولا وكامري وتاكوما وسيينا وفور رانر (4Runner)، مما يعزز سمعة الشركة اليابانية في الجودة طويلة المدى.

سوبارو كروس تريك

وحصلت سيارة سوبارو كروس تريك على لقب أكثر سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) صغيرة اعتمادا في الولايات المتحدة لعام 2026، وفق دراسة جيه دي باور.

ويؤكد هذا الإنجاز السمعة القوية لسيارات سوبارو في الاعتمادية والمتانة، خاصة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة التي تشهد منافسة شديدة.

عندما تصبح السيارات أكثر تعقيدا

وأظهرت الدراسة أن السيارات الحديثة أصبحت أكثر عرضة للأعطال بسبب تعقيد الأنظمة الرقمية والشاشات وأنظمة الاتصال بالهواتف الذكية.

كما سجلت السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن عددا أكبر من المشكلات مقارنة بالسيارات التي تعمل بمحركات البنزين التقليدية، بسبب تعقيد أنظمة الدفع والبرمجيات.

لماذا تتراجع الاعتمادية عالميا؟

وتشير نتائج الدراسة إلى أن متوسط الأعطال في الصناعة بلغ مستوى مرتفعا مقارنة بالسنوات السابقة، ويرجع ذلك إلى انتشار البرمجيات المعقدة وأنظمة المعلومات والترفيه والتحديثات عبر الإنترنت وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.

ماذا تعني هذه النتائج للمستهلك؟

خبراء السيارات يؤكدون أن الاعتمادية طويلة المدى أصبحت عاملا أهم من السعر أو الأداء فقط، خاصة مع ارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح.

إعلان

وتشير الدراسة إلى أن السيارات ذات التصميم البسيط والتقنيات الأقل تعقيدا غالبا ما تكون أكثر موثوقية على المدى الطويل.

وتؤكد نتائج دراسة جيه دي باور لعام 2026 أن الاعتمادية لا ترتبط دائما بالسعر أو الفخامة، بل بجودة التصنيع والبساطة الهندسية.

فبينما تتصدر لكزس وبويك قوائم الاعتمادية، تواصل طرازات مثل سوبارو كروس تريك وتويوتا كامري إثبات أنها من أكثر السيارات موثوقية للاستخدام اليومي على المدى الطويل.