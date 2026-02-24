انقلاب في سوق السيارات.. تويوتا تعود للقمة وتسلا تتراجع

شهدت مبيعات السيارات حول العالم تحولات لافتة أعادت رسم خريطة النفوذ داخل صناعة المركبات، بعدما كشفت بيانات عام 2025 عن عودة الشركات التقليدية إلى صدارة المشهد، في مقابل تراجع ملحوظ لزخم السيارات الكهربائية بالكامل.

وأظهرت الأرقام المجمعة أن شركة تويوتا اليابانية استعادت لقب السيارة الأكثر مبيعا في العالم عبر طرازها الشهير راف 4 (RAV4)، منهية بذلك عاما واحدا فقط من هيمنة تسلا موديل واي (Model Y) التي تراجعت إلى المركز الثالث.

راف 4 تطيح بتسلا

وبحسب بيانات منصة فوكاس تو موف (Focus2Move)، بلغت مبيعات تويوتا راف 4 نحو 1.18 مليون سيارة عالميا، مسجلة نموا بنسبة 11%، في أداء يعكس نجاح رهان الشركة اليابانية على السيارات الهجينة.

ويعزو محللون هذا الصعود إلى تراجع الحوافز الحكومية للسيارات الكهربائية في أوروبا والصين، إلى جانب مخاوف المستهلكين من ضعف البنية التحتية لمحطات الشحن، ما أعاد الاعتبار للمحركات الهجينة كخيار عملي وموثوق.

منافسة صينية وتباطؤ أوروبي

في المقابل، واجهت تسلا عاما صعبا، إذ تراجعت مبيعات موديل واي بنسبة 10.3% لتستقر عند نحو 1.08 مليون سيارة، رغم التحديثات التي طرحتها الشركة الأمريكية.

ويرى محللو أوتوفيستا 24 (Autovista24) أن هذا التراجع يعود إلى اشتداد المنافسة من الشركات الصينية، وفي مقدمتها بي واي دي (BYD) وجيلي (Geely)، التي نجحت في اقتطاع حصص مؤثرة من السوقين الآسيوي والأوروبي، بالتزامن مع تقلص الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية في أوروبا.

قائمة العشرة الكبار

وعكست قائمة السيارات العشر الأكثر مبيعا في 2025 تغيرا واضحا في تفضيلات المستهلكين عالميا، حيث تصدرت تويوتا راف 4 القائمة، تلتها تويوتا كورولا في المركز الثاني، رغم تراجع مبيعاتها بنسبة 8.6%، في مؤشر على انتقال الطلب من سيارات السيدان إلى فئة الكروس أوفر.

وجاءت تسلا موديل واي ثالثة، بينما حافظت الشاحنات الأمريكية على حضورها القوي، مع حلول فورد إف-سيريز (F-Series) في المركز الرابع، وشيفروليه سيلفرادو (Silverado) في المركز السادس، ما يؤكد استمرار هيمنة هذه الفئة في أميركا الشمالية.

هوندا وهيونداي.. سباق متقارب

واحتلت هوندا سي آر-في (CR-V) المركز الخامس، رغم تراجع طفيف في مبيعاتها، في حين سجلت هيونداي توسان (Tucson) أداء لافتا بنمو تجاوز 5%، لتصل إلى المركز السابع.

وعززت تويوتا حضورها بوجود كامري في المركز الثامن، وهايلكس في المركز التاسع، بينما جاءت فولكس فاغن تيغوان (Tiguan) عاشرة، لتكون الممثل الأوروبي الوحيد ضمن قائمة العشرة الأوائل.

بي واي دي تقترب من الكبار

ورغم غياب السيارات الصينية عن المراكز العشرة الأولى، فإن تقرير ستات رانكر (StatRanker) لعام 2025 أشار إلى حلول طراز بي واي دي سونغ (BYD Song) في المركز الثالث عشر عالميا، بمبيعات تجاوزت 730 ألف سيارة.

والأبرز أن مبيعات بي واي دي الإجمالية بلغت نحو 4.2 ملايين سيارات، لتصبح أكبر منتج للسيارات الكهربائية والهجينة في العالم، متقدمة بفارق مريح على تسلا.

أسواق ناشئة تنتعش

وأظهرت بيانات فوكاس تو موف أن الصين حافظت على موقعها كأكبر سوق سيارات في العالم، بحصة تجاوزت 30% من المبيعات العالمية، تلتها الولايات المتحدة.

في المقابل، سجلت أسواق ناشئة مثل البرازيل وفيتنام قفزات قوية تجاوزت 30%، بينما شهدت أوروبا تراجعا طفيفا بفعل التضخم وتباطؤ التحول نحو السيارات الكهربائية.

2025 عام الهايبرد والقيادة الذكية

وتميز عام 2025 بانتشار تقنيات القيادة شبه الذاتية كمواصفات أساسية في السيارات الأكثر مبيعا، إلى جانب صعود لافت للسيارات الهجينة القابلة للشحن، التي سجلت نموا عالميا بنسبة 26%، لتؤكد أنها الحل الانتقالي الأبرز في صناعة السيارات.